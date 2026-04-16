Κομήτης που δεν έχει εμφανιστεί εδώ και 170.000 χρόνια, ετοιμάζεται να φωτίσει τον ουρανό

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας στους λάτρεις του ουρανού μια ευκαιρία που κυριολεκτικά συμβαίνει μία φορά στη ζωή. Ο κομήτης C/2025 R3 (PANSTARRS), ένας μυστηριώδης επισκέπτης από το απομακρυσμένο Νέφος του Όορτ, κατευθύνεται προς το κοντινότερο σημείο του στον Ήλιο έπειτα από περίπου 170.000 χρόνια.

Η προσέγγισή του δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι ενδέχεται να γίνει ακόμη και ορατός με γυμνό μάτι, καθώς η φωτεινότητά του αυξάνεται εντυπωσιακά.

Η ανακάλυψη και η πορεία του κομήτη

Ο κομήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 3,6 αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο. Αρχικά ήταν εξαιρετικά αμυδρός, με μέγεθος φωτεινότητας 20, και μόλις διακρινόταν ως μια αχνή κουκκίδα στο διάστημα.

Ωστόσο, όσο πλησιάζει τον Ήλιο, η εικόνα αλλάζει θεαματικά. Η φωτεινότητά του αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον τόσο στους ερασιτέχνες όσο και στους επαγγελματίες αστρονόμους.

Η τροχιά του δείχνει ότι πρόκειται για κομήτη μεγάλης περιόδου, που ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 170.000 χρόνια. Με απλά λόγια, την τελευταία φορά που πέρασε από την περιοχή μας, οι πρώτοι άνθρωποι μόλις είχαν αρχίσει να φορούν ρούχα – στοιχείο που αναδεικνύει τη σπανιότητα του φαινομένου.

Πότε και πώς θα τον δούμε

Στις αρχές Απριλίου 2026, ο κομήτης έφτασε σε φαινόμενο μέγεθος περίπου 6, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να εντοπιστεί με κιάλια, ενώ υπό ιδανικές συνθήκες ίσως διακρίνεται και με γυμνό μάτι.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω ενίσχυση της φωτεινότητάς του έως και μέγεθος 3, καθώς πλησιάζει στο περιήλιο – το σημείο δηλαδή της κοντινότερης απόστασης από τον Ήλιο – στα μέσα Απριλίου.

Ωστόσο, η παρατήρηση θα γίνει πιο δύσκολη όσο πλησιάζει στον Ήλιο, καθώς θα εμφανίζεται χαμηλά στον πρωινό ουρανό. Μετά τις 20 Απριλίου, η θέασή του θα είναι σχεδόν αδύνατη.

Συμβουλές για παρατήρηση

Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους θέλουν να τον παρατηρήσουν να ξυπνήσουν τουλάχιστον μία ώρα πριν την ανατολή του Ήλιου. Ο κομήτης θα εμφανίζεται στον ανατολικό ουρανό, κοντά στο χαρακτηριστικό σχήμα του Μεγάλου Τετραγώνου του Πήγασου, στον αστερισμό του Πήγασου.

Με γυμνό μάτι πιθανόν να φαίνεται ως μια αχνή, θολή κηλίδα, όμως με τη χρήση κιαλιών ή τηλεσκοπίου η εικόνα γίνεται σαφώς πιο εντυπωσιακή, αποκαλύπτοντας την κόμη του – το νέφος αερίων και σκόνης – και ενδεχομένως την ουρά του.

Για τους παρατηρητές στο νότιο ημισφαίριο, η ευκαιρία έρχεται λίγο αργότερα, προς τα τέλη Απριλίου, με τον κομήτη να παραμένει ορατός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα ουράνιο θέαμα που δεν θα επαναληφθεί για πολλές χιλιάδες χρόνια, καθιστώντας τις επόμενες ημέρες καθοριστικές για όσους θέλουν να σηκώσουν το βλέμμα τους στον ουρανό.