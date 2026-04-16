Πώς ένα απλό τεστ 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτει τη βιολογική σας ηλικία

Χρησιμοποιώντας ένα χρονόμετρο (ή και το κινητό σας τηλέφωνο) και μερικά δευτερόλεπτα ισορροπίας, ένα απλό τεστ υπόσχεται να δώσει μία ενδεικτική εικόνα για το πόσο «γερασμένο» είναι πραγματικά το σώμα μας.

Ο επιχειρηματίας, Μπράιαν Τζόνσον, που ασχολείται εντατικά με τη μακροζωία, υποστηρίζει ότι η ικανότητα να στέκεται κανείς στο ένα πόδι μπορεί να λειτουργήσει ως γρήγορος δείκτης βιολογικής ηλικίας, μία άποψη που βρίσκει εν μέρει στήριξη και στην επιστημονική κοινότητα.

Μία ενδεικτική μελέτη της Mayo Clinic ενισχύει την άποψη ότι το συγκεκριμένο τεστ σχετίζεται με την ευαισθησία και έλλειψη αντοχής στους μεγαλύτερους ενήλικες.

Η διαδικασία είναι απλή, όπως τονίζει: Βάλτε χρονόμετρο, κλείστε τα μάτια και σταθείτε στο ένα πόδι. Μετρήστε πόση ώρα μπορείτε να διατηρήσετε την ισορροπία σας χωρίς να πέσετε.

Ο Τζόνσον παρουσίασε την άσκηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης Long Play του Business Insider, στο Σαν Φρανσίσκο.

Όπως υπογραμμίζει, αν κάποιος αντέχει από 0 έως 7 δευτερόλεπτα, η «βιολογική» του ηλικία αντιστοιχεί σε 60 – 80 έτη. Από 7 έως 15 δευτερόλεπτα αντιστοιχεί σε 40 – 60 έτη, ενώ, από 15 έως 30 δευτερόλεπτα σε 20 – 40 έτη.

«Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλος συρρικνώνεται και η ικανότητα διατήρησης της ισορροπίας μειώνεται. Γι’ αυτό και οι πτώσεις σε μεγαλύτερη ηλικία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες», ανέφερε. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το τεστ ως «έγκυρο δείκτη αδυναμίας, ανεξαρτησίας και κινδύνου πτώσεων».

Η δοκιμασία ισορροπίας δεν αποτελεί καινούργια πρακτική, ενώ, η Cleveland Clinic επισημαίνει ότι δεν αποτελεί πλήρη αξιολόγηση από μόνη της και δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβής δείκτης μακροζωίας.