Επιστήμονες μπερδεμένοι από άγνωστο “θηρίο” που εντοπίστηκε σε βάθος 30.000 ποδιών

Ο οργανισμός, λευκός και σχεδόν διάφανος, εντοπίστηκε σε βάθος 29.977 ποδιών

Δημήτρης Δρίζος

WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα άγνωστο, διάφανο θαλάσσιο πλάσμα εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 9.137 μέτρων στην Τάφρο Ριούκιου, προκαλώντας επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της αδυναμίας ταξινόμησής του σε γνωστή κατηγορία ζωής.
  • Ο οργανισμός παρουσιάζει μοναδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως συμμετρικό σώμα και ασυνήθιστους λοβούς, που δεν ταιριάζουν με κανένα γνωστό είδος νουδιβράγχιου ή άλλου θαλάσσιου γυμνοσαλιάγκου.
  • Η αποστολή DSSV Pressure Drop κατέγραψε συνολικά 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών σε ακραίες θαλάσσιες περιοχές της Ιαπωνίας, αποκαλύπτοντας υψηλή βιοποικιλότητα σε περιβάλλοντα με πολύ μεγάλη πίεση.
  • Εντοπίστηκαν επίσης ίχνη ανθρωπογενούς ρύπανσης στα βαθύτερα σημεία των ωκεανών, υπογραμμίζοντας την ανθρώπινη επίδραση ακόμα και στα πιο απομονωμένα οικοσυστήματα.
  • Η έρευνα αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της λεγόμενης “χαντικής ζώνης”, που παραμένει από τα λιγότερο εξερευνημένα και πιο αινιγματικά περιβάλλοντα της Γης.
Snapshot powered by AI

Ένα μυστηριώδες, σχεδόν φασματικό θαλάσσιο πλάσμα εντοπίστηκε στον πυθμένα της Τάφρου Ριούκιου, στο δυτικό άκρο του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώντας έντονο επιστημονικό προβληματισμό, καθώς οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να το κατατάξουν σε καμία γνωστή κατηγορία ζωής.

Ο οργανισμός, λευκός και σχεδόν διάφανος, εντοπίστηκε σε βάθος 29.977 ποδιών, δηλαδή περίπου 9.137 μέτρων, σε μια περιοχή όπου η πίεση είναι σχεδόν χίλιες φορές μεγαλύτερη από εκείνη στην επιφάνεια της θάλασσας. Το περιβάλλον αυτό θεωρείται από τα πιο ακραία και αφιλόξενα στον πλανήτη, ωστόσο συνεχίζει να φιλοξενεί μορφές ζωής που εκπλήσσουν ακόμη και τους πιο έμπειρους ερευνητές.

Το πλάσμα μοιάζει με διαφανές θαλάσσιο γυμνοσάλιαγκα ή νουδιβράγχιο, όμως παρουσιάζει μορφολογικά χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν πλήρως με κανένα γνωστό είδος. Διαθέτει λοβούς που δεν έχουν καταγραφεί ξανά με τέτοια μορφή, ενώ το σώμα του φαίνεται να χωρίζεται συμμετρικά σε δύο ίσα μέρη, όπως συμβαίνει σε ορισμένα είδη θαλάσσιων γυμνοσαλιάγκων, χωρίς όμως να ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία.

Ο οργανισμός καταγράφηκε για πρώτη φορά από επιστημονική αποστολή που πραγματοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος DSSV Pressure Drop, στο πλαίσιο δίμηνης εξερεύνησης των βαθύτερων θαλάσσιων φαραγγιών της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Τάφρων Ιαπωνίας, Ιζού-Ογκασαβάρα και Ριούκιου. Η αποστολή αξιοποίησε επανδρωμένο βαθυσκάφος υψηλής τεχνολογίας, το Limiting Factor, το οποίο κατάφερε να καταγράψει το πλάσμα δύο φορές με κάμερες υψηλής ευκρίνειας.

Οι επιστήμονες το κατέταξαν προσωρινά ως “Animalia incerta sedis”, ένας όρος που χρησιμοποιείται για οργανισμούς των οποίων η ακριβής ταξινομική θέση παραμένει αδιευκρίνιστη. Η αδυναμία ένταξής του σε γνωστό φύλο ή κλάδο της ζωής εντείνει το μυστήριο γύρω από την προέλευσή του, καθώς οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από άγνωστο είδος νουδιβράγχιου μέχρι εντελώς νέο εξελικτικό κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας αποστολής καταγράφηκε επίσης μεγάλος αριθμός θαλάσσιων οργανισμών, όπως πάνω από 1.500 κρίνoειδή που προσκολλώνται σε βραχώδεις επιφάνειες, καθώς και σαρκοφάγοι σπόγγοι της οικογένειας Cladorhizidae. Συνολικά, οι ερευνητές αναγνώρισαν 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών, ανάμεσά τους και σπάνια δείγματα ψαριών των μεγάλων βαθών, τα οποία σημειώνουν παγκόσμια ρεκόρ επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες πίεσης.

Η επιστημονική ομάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τόκιο, υπογράμμισε ότι οι ιαπωνικές τάφροι αποδεικνύονται πολύ πιο “ζωντανές” από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έρευνας στα μεγάλα βάθη έχουν ανατρέψει πολλές από τις προηγούμενες αντιλήψεις για το τι μπορεί να επιβιώσει σε τέτοια περιβάλλοντα.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη ανθρωπογενούς ρύπανσης, με αντικείμενα που πιθανότατα έχουν καταλήξει στις βαθύτερες περιοχές των ωκεανών μέσω θαλάσσιων ρευμάτων και γεωμορφολογικών κλίσεων. Το εύρημα αυτό ενισχύει την ανησυχία για την έκταση της ανθρώπινης επίδρασης ακόμη και στα πιο απομονωμένα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Τάφρος Ιαπωνίας εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα με κυριαρχία θαλάσσιων αγγουριών, ενώ η Τάφρος Ριούκιου, όπου καταγράφηκε το άγνωστο πλάσμα, παρουσιάζει διαφορετική οικολογική ισορροπία, με κυρίαρχες τις εύθραυστες αστερίες, γεγονός που υποδηλώνει διαφοροποιημένες πηγές τροφής και οικολογικές συνθήκες.

Ο επικεφαλής της αποστολής τόνισε ότι η έρευνα δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή εντυπωσιακών ειδών, αλλά στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης βάσης γνώσης για τα βαθύτερα σημεία των ωκεανών. Όπως σημείωσε, η λεγόμενη “χαντική ζώνη”, δηλαδή τα πιο ακραία θαλάσσια βάθη, παραμένει ένα από τα λιγότερο εξερευνημένα και πιο αινιγματικά οικοσυστήματα της Γης.

Το εύρημα του άγνωστου οργανισμού έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανακαλύψεων που αποδεικνύουν ότι τα μεγάλα βάθη των ωκεανών εξακολουθούν να κρύβουν μορφές ζωής που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί ή κατανοηθεί πλήρως, υπενθυμίζοντας πόσο περιορισμένη παραμένει η ανθρώπινη γνώση για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:27ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: «Δεν μας απασχολούν» οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σπείρα εκβιαστών- Οι 200.000 ευρώ και ο φυλακισμένος εγκέφαλος

16:15WHAT THE FACT

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το αστρονομικό γεγονός του αιώνα που έρχεται τον Αύγουστο

16:06WHAT THE FACT

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μητρόπολη σαν την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από μία από τις βαθύτερες λίμνες της Γης

16:01ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί κολλάτε με τις ώρες στο scrolling — Πώς να κόψετε την κακή συνήθεια

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 80χρονη που έπαθε καρδιακή ανακοπή

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο, όπως στη Γάζα

15:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προωθεί την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με απολαυστικό βίντεο – έκπληξη

15:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Γιακουμάκη, δεν ταξιδεύει στην Αθήνα

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τη νέα εβδομάδα - Πότε και πού θα βρέξει

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Γάλλος ειρηνευτής του ΟΗΕ σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση

15:40WHAT THE FACT

Επιστήμονες μπερδεμένοι από άγνωστο “θηρίο” που εντοπίστηκε σε βάθος 30.000 ποδιών – Δεν μπορεί να ταξινομηθεί

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αυτεπάγγελτη μήνυση σε βάρος 20χρονου για τον τραυματισμό ανήλικης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Λαζαρίδη: «Υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός»

15:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτό είναι το νέο παιχνίδι που πούλησε 500.000 αντίτυπα σε μόλις 48 ώρες

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις στη Meta: Πρώτο «κύμα» απολύσεων 8.000 εργαζομένων έως τον Μάιο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συγκλονίζει η κοινή μάχη προπονητή και αθλητή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας - «Στον στίβο τρέχεις για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, στον παραστίβο για να ξεπεράσεις την αναπηρία σου»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: «Θύελλα» αντιδράσεων για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το ναυτικό του Ιράν έτοιμο να προκαλέσει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Δύο τάνκερ προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκαν πυρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

15:40WHAT THE FACT

Επιστήμονες μπερδεμένοι από άγνωστο “θηρίο” που εντοπίστηκε σε βάθος 30.000 ποδιών – Δεν μπορεί να ταξινομηθεί

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν - Μελόνι: Το θερμό φιλί και τα γουρλωμένα μάτια της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγιναν viral

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τη νέα εβδομάδα - Πότε και πού θα βρέξει

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συγκλονίζει η κοινή μάχη προπονητή και αθλητή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας - «Στον στίβο τρέχεις για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, στον παραστίβο για να ξεπεράσεις την αναπηρία σου»

13:01ΕΥ ΖΗΝ

Φράουλες: Γιατί αυτό το καθημερινό φρούτο είναι πιο ισχυρό απ’ ό,τι φαίνεται

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης - Τι αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από τη φωτιά - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Από τα αλκοτέστ στα ναρκοτέστ - Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

10:49LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με έχει τυφλώσει ο έρωτας, είχα ξεχάσει πώς είναι»

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συγκίνηση για τον Γιώργο Γονιό – Με τη σημαία του «τριφυλλιού» το τελευταίο «αντίο»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Οριακή η κατάσταση στο νησί - Αδειάζουν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

16:06WHAT THE FACT

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μητρόπολη σαν την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από μία από τις βαθύτερες λίμνες της Γης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ