Επιστήμονες μπερδεμένοι από άγνωστο “θηρίο” που εντοπίστηκε σε βάθος 30.000 ποδιών

Snapshot Ένα άγνωστο, διάφανο θαλάσσιο πλάσμα εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 9.137 μέτρων στην Τάφρο Ριούκιου, προκαλώντας επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της αδυναμίας ταξινόμησής του σε γνωστή κατηγορία ζωής.

Ο οργανισμός παρουσιάζει μοναδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως συμμετρικό σώμα και ασυνήθιστους λοβούς, που δεν ταιριάζουν με κανένα γνωστό είδος νουδιβράγχιου ή άλλου θαλάσσιου γυμνοσαλιάγκου.

Η αποστολή DSSV Pressure Drop κατέγραψε συνολικά 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών σε ακραίες θαλάσσιες περιοχές της Ιαπωνίας, αποκαλύπτοντας υψηλή βιοποικιλότητα σε περιβάλλοντα με πολύ μεγάλη πίεση.

Εντοπίστηκαν επίσης ίχνη ανθρωπογενούς ρύπανσης στα βαθύτερα σημεία των ωκεανών, υπογραμμίζοντας την ανθρώπινη επίδραση ακόμα και στα πιο απομονωμένα οικοσυστήματα.

Η έρευνα αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της λεγόμενης “χαντικής ζώνης”, που παραμένει από τα λιγότερο εξερευνημένα και πιο αινιγματικά περιβάλλοντα της Γης. Snapshot powered by AI

Ένα μυστηριώδες, σχεδόν φασματικό θαλάσσιο πλάσμα εντοπίστηκε στον πυθμένα της Τάφρου Ριούκιου, στο δυτικό άκρο του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώντας έντονο επιστημονικό προβληματισμό, καθώς οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να το κατατάξουν σε καμία γνωστή κατηγορία ζωής.

Ο οργανισμός, λευκός και σχεδόν διάφανος, εντοπίστηκε σε βάθος 29.977 ποδιών, δηλαδή περίπου 9.137 μέτρων, σε μια περιοχή όπου η πίεση είναι σχεδόν χίλιες φορές μεγαλύτερη από εκείνη στην επιφάνεια της θάλασσας. Το περιβάλλον αυτό θεωρείται από τα πιο ακραία και αφιλόξενα στον πλανήτη, ωστόσο συνεχίζει να φιλοξενεί μορφές ζωής που εκπλήσσουν ακόμη και τους πιο έμπειρους ερευνητές.

Το πλάσμα μοιάζει με διαφανές θαλάσσιο γυμνοσάλιαγκα ή νουδιβράγχιο, όμως παρουσιάζει μορφολογικά χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν πλήρως με κανένα γνωστό είδος. Διαθέτει λοβούς που δεν έχουν καταγραφεί ξανά με τέτοια μορφή, ενώ το σώμα του φαίνεται να χωρίζεται συμμετρικά σε δύο ίσα μέρη, όπως συμβαίνει σε ορισμένα είδη θαλάσσιων γυμνοσαλιάγκων, χωρίς όμως να ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία.

Ο οργανισμός καταγράφηκε για πρώτη φορά από επιστημονική αποστολή που πραγματοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος DSSV Pressure Drop, στο πλαίσιο δίμηνης εξερεύνησης των βαθύτερων θαλάσσιων φαραγγιών της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Τάφρων Ιαπωνίας, Ιζού-Ογκασαβάρα και Ριούκιου. Η αποστολή αξιοποίησε επανδρωμένο βαθυσκάφος υψηλής τεχνολογίας, το Limiting Factor, το οποίο κατάφερε να καταγράψει το πλάσμα δύο φορές με κάμερες υψηλής ευκρίνειας.

Οι επιστήμονες το κατέταξαν προσωρινά ως “Animalia incerta sedis”, ένας όρος που χρησιμοποιείται για οργανισμούς των οποίων η ακριβής ταξινομική θέση παραμένει αδιευκρίνιστη. Η αδυναμία ένταξής του σε γνωστό φύλο ή κλάδο της ζωής εντείνει το μυστήριο γύρω από την προέλευσή του, καθώς οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από άγνωστο είδος νουδιβράγχιου μέχρι εντελώς νέο εξελικτικό κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας αποστολής καταγράφηκε επίσης μεγάλος αριθμός θαλάσσιων οργανισμών, όπως πάνω από 1.500 κρίνoειδή που προσκολλώνται σε βραχώδεις επιφάνειες, καθώς και σαρκοφάγοι σπόγγοι της οικογένειας Cladorhizidae. Συνολικά, οι ερευνητές αναγνώρισαν 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών, ανάμεσά τους και σπάνια δείγματα ψαριών των μεγάλων βαθών, τα οποία σημειώνουν παγκόσμια ρεκόρ επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες πίεσης.

Η επιστημονική ομάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τόκιο, υπογράμμισε ότι οι ιαπωνικές τάφροι αποδεικνύονται πολύ πιο “ζωντανές” από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έρευνας στα μεγάλα βάθη έχουν ανατρέψει πολλές από τις προηγούμενες αντιλήψεις για το τι μπορεί να επιβιώσει σε τέτοια περιβάλλοντα.

Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη ανθρωπογενούς ρύπανσης, με αντικείμενα που πιθανότατα έχουν καταλήξει στις βαθύτερες περιοχές των ωκεανών μέσω θαλάσσιων ρευμάτων και γεωμορφολογικών κλίσεων. Το εύρημα αυτό ενισχύει την ανησυχία για την έκταση της ανθρώπινης επίδρασης ακόμη και στα πιο απομονωμένα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Τάφρος Ιαπωνίας εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα με κυριαρχία θαλάσσιων αγγουριών, ενώ η Τάφρος Ριούκιου, όπου καταγράφηκε το άγνωστο πλάσμα, παρουσιάζει διαφορετική οικολογική ισορροπία, με κυρίαρχες τις εύθραυστες αστερίες, γεγονός που υποδηλώνει διαφοροποιημένες πηγές τροφής και οικολογικές συνθήκες.

Ο επικεφαλής της αποστολής τόνισε ότι η έρευνα δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή εντυπωσιακών ειδών, αλλά στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης βάσης γνώσης για τα βαθύτερα σημεία των ωκεανών. Όπως σημείωσε, η λεγόμενη “χαντική ζώνη”, δηλαδή τα πιο ακραία θαλάσσια βάθη, παραμένει ένα από τα λιγότερο εξερευνημένα και πιο αινιγματικά οικοσυστήματα της Γης.

Το εύρημα του άγνωστου οργανισμού έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανακαλύψεων που αποδεικνύουν ότι τα μεγάλα βάθη των ωκεανών εξακολουθούν να κρύβουν μορφές ζωής που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί ή κατανοηθεί πλήρως, υπενθυμίζοντας πόσο περιορισμένη παραμένει η ανθρώπινη γνώση για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας.