Το Κράκεν ήταν πραγματικό: Έφτανε τα 19 μέτρα και ήταν ο μεγαλύτερος θηρευτής των θαλασσών

Σπάνια απολιθώματα έφεραν μια απρόσμενη ανακάλυψη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ανακαλύφθηκαν απολιθώματα δύο ειδών γιγάντιωνλαμαριών από την ύστερη Κρητιδική περίοδο, με το μεγαλύτερο να φτάνει τα 19 μέτρα μήκος.
  • Τα απολιθώματα βασίστηκαν σε 27 ράμφη, που αναλύθηκαν με ψηφιακή εξόρυξη και τεχνητή νοημοσύνη για τρισδιάστατη αναπαράσταση.
  • Το μεγαλύτερο είδος, Nanaimoteuthis haggarti, πιθανώς αποτελεί το μεγαλύτερο ασπόνδυλο που έχει καταγραφεί ποτέ.
  • Η φθορά στα ράμφη υποδηλώνει ότι τα καλαμάρια θήρευαν σκληρά θηράματα και είχαν προηγμένες γνωστικές ικανότητες.
  • Η ανακάλυψη ανατρέπει την αντίληψη ότι οι κορυφαίοι θηρευτές των αρχαίων ωκεανών ήταν μόνο σπονδυλωτά, καθώς το γιγάντιο καλαμάρι ήταν ανταγωνιστής κορυφής.
Στη σκανδιναβική μυθολογία, το Κράκεν περιγράφεται ως ένα τεράστιο θαλάσσιο τέρας με πλοκάμια, ικανό να παρασύρει πλοία και πληρώματα στα βάθη. Για χρόνια, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι πρόκειται για καθαρή φαντασία. Ωστόσο, ευρήματα από ιζηματογενή πετρώματα στην Ιαπωνία και τον Καναδά φαίνεται να αλλάζουν αυτή την εικόνα.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2026 στο περιοδικό Science περιγράφει δύο είδη εξαφανισμένων καλαμαριών από την ύστερη Κρητιδική περίοδο, με το μεγαλύτερο να φτάνει σε μήκος έως και τα 19 μέτρα, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα ασπόνδυλα που έζησαν ποτέ.

Σπάνια απολιθώματα και μια απρόσμενη ανακάλυψη

Τα απολιθώματα χταποδιών είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς το σώμα τους αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μαλακούς ιστούς που αποσυντίθενται πριν προλάβουν να διατηρηθούν. Το μοναδικό σκληρό τους στοιχείο είναι το ράμφος, κατασκευασμένο από χιτίνη — το ίδιο υλικό που συναντάται στα κελύφη των καβουριών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ανακάλυψη ομάδας ερευνητών με επικεφαλής τον Ιάπωνα παλαιοντολόγο Γιασουχίρο Ίμπα προκάλεσε έκπληξη. Η μελέτη βασίστηκε σε 27 απολιθωμένα ράμφη: 15 ήδη γνωστά από την Ιαπωνία και το νησί Βανκούβερ και 12 νέα που εντοπίστηκαν στη βόρεια Ιαπωνία.

Για την ανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκε μια καινοτόμος μέθοδος «ψηφιακής εξόρυξης απολιθωμάτων». Οι ερευνητές απομάκρυναν σταδιακά το πέτρωμα, κατέγραψαν κάθε στρώμα με υψηλή ανάλυση και στη συνέχεια δημιούργησαν τρισδιάστατα μοντέλα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακές, έγχρωμες αναπαραστάσεις που διαφορετικά θα παρέμεναν αόρατες.

Δύο είδη και μια μεγάλη έκπληξη

Τα ευρήματα επαναταξινομήθηκαν σε δύο είδη: Nanaimoteuthis jeletzkyi και Nanaimoteuthis haggarti. Αν και αρχικά θεωρούνταν συγγενή των «βαμπιροκαλαμαριών», νέα ανάλυση δείχνει ότι ανήκουν σε πρώιμη μορφή της ομάδας των Cirrata.

Το μικρότερο είδος ζούσε πριν από 100 έως 72 εκατομμύρια χρόνια και έφτανε σε μήκος έως 7,7 μέτρα. Το μεγαλύτερο, όμως, ξεχωρίζει: το Nanaimoteuthis haggarti εκτιμάται ότι έφτανε έως και τα 18,6 μέτρα. Το μέγεθός του το καθιστά πιθανώς το μεγαλύτερο ασπόνδυλο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σαγόνια που αποκαλύπτουν τρόπο ζωής

Τα απολιθωμένα ράμφη φέρουν έντονα ίχνη φθοράς — γρατζουνιές, ρωγμές και λείανση — ενδείξεις ότι τα ζώα αυτά συνέθλιβαν σκληρά θηράματα, όπως οστά και κελύφη. Σε ορισμένα δείγματα, έως και το 10% του μήκους του ράμφους είχε φθαρεί, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που παρατηρείται στα σύγχρονα καλαμάρια.

Επιπλέον, η ασύμμετρη φθορά υποδηλώνει πλευρική προτίμηση στη χρήση των σιαγόνων — ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με προηγμένες γνωστικές ικανότητες. Αντίστοιχα μοτίβα εμφανίζουν και τα σύγχρονα χταπόδια, γνωστά για την ευφυΐα τους.

Ανταγωνιστές κορυφής στους αρχαίους ωκεανούς

Κατά την ύστερη Κρητιδική περίοδο, οι ωκεανοί φιλοξενούσαν γιγάντιους θηρευτές όπως οι μοσάσαυροι και οι πλησιόσαυροι, που ξεπερνούσαν τα 14 μέτρα. Το Nanaimoteuthis haggarti φαίνεται πως μπορούσε να τους ανταγωνιστεί — ή και να τους ξεπεράσει — σε μέγεθος.

Παρά τις επιφυλάξεις για την ακριβή εκτίμηση του μήκους, η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι πρόκειται για έναν τεράστιο και εξαιρετικά αποτελεσματικό θηρευτή.

Μια μέθοδος που αλλάζει την παλαιοντολογία

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το εύρημα, αλλά και στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. Η ψηφιακή εξόρυξη απολιθωμάτων ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα, επιτρέποντας την αποκάλυψη στοιχείων που μέχρι σήμερα ήταν απρόσιτα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανατρέπουν μια βασική αντίληψη: ότι οι κορυφαίοι θηρευτές των ωκεανών ήταν αποκλειστικά σπονδυλωτά για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Το Nanaimoteuthis haggarti αποδεικνύει το αντίθετο.

Ο μύθος του Κράκεν ίσως τελικά να είχε μια δόση αλήθειας — απλώς ήταν πολύ πιο αρχαίος και διαφορετικός από ό,τι φανταζόμασταν.

