Ο Άρης διαμορφώνει κρυφά το κλίμα της Γης εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Η ιδέα ότι οι πλανήτες επηρεάζουν ο ένας τον άλλον δεν είναι καινούργια

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Άρης επηρεάζει τη τροχιά της Γης μέσω βαρυτικών διαταραχών, προκαλώντας μακροπρόθεσμες κλιματικές μεταβολές και αλλαγές στη βαθιά ωκεάνια κυκλοφορία σε βάθος εκατομμυρίων ετών.
  • Κάθε 26 μήνες, η ευθυγράμμιση Γης
  • Άρη μεταβάλλει την εκκεντρότητα της τροχιάς της Γης, επηρεάζοντας την ποσότητα ηλιακής ενέργειας που δέχεται ο πλανήτης.
  • Η μελέτη εντόπισε έναν κύκλο διάρκειας 2,4 εκατομμυρίων ετών που συνδέεται με μεταβολές στη βαθιά ωκεάνια κυκλοφορία και την ανατάραξη των ιζημάτων στον θαλάσσιο πυθμένα.
  • Οι πλανητικοί συντονισμοί επηρεάζουν τη δυναμική των ωκεανών, δημιουργώντας πιο έντονες ροές και δίνες σε ακραία βάθη που διαμορφώνουν τη μορφολογία του πυθμένα.
  • Οι κύκλοι αυτοί δεν σχετίζονται με τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται κυρίως στις ανθρώπινες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά βοηθούν στη βελτίωση των κλιματικών μοντέλων και την κατανόηση της ανθεκτικότητας των ωκεανών.
Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications έρχεται να προσθέσει ένα εντυπωσιακό κομμάτι στο παζλ της κατανόησης του κλίματος της Γης, αποκαλύπτοντας ότι ο Άρης ασκεί μια λεπτή αλλά μετρήσιμη επιρροή στην τροχιά του πλανήτη μας, προκαλώντας μακροπρόθεσμες κλιματικές μεταβολές και αλλαγές στη βαθιά ωκεάνια κυκλοφορία σε βάθος εκατομμυρίων ετών.

Πλανητική έλξη με μακροπρόθεσμες συνέπειες

Η ιδέα ότι οι πλανήτες επηρεάζουν ο ένας τον άλλον δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, το εύρος της επίδρασης που αποκαλύπτει αυτή η έρευνα δίνει μια νέα, εντυπωσιακή διάσταση.

Η Γη και ο Άρης, παρότι χωρίζονται από δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα, βρίσκονται σε μια συνεχή βαρυτική «συνομιλία». Αυτές οι αλληλεπιδράσεις, γνωστές ως βαρυτικές διαταραχές, μπορεί να φαίνονται αμελητέες σε καθημερινή κλίμακα, όμως το σωρευτικό τους αποτέλεσμα σε βάθος εκατομμυρίων ετών αποδεικνύεται καθοριστικό.

Κάθε περίπου 26 μήνες, όταν οι δύο πλανήτες ευθυγραμμίζονται στην λεγόμενη αντίθεση, ο Άρης ασκεί μια ανεπαίσθητη επίδραση στην τροχιά της Γης. Αυτή η επαναλαμβανόμενη «ώθηση» μεταβάλλει την εκκεντρότητα της τροχιάς, δηλαδή το πόσο κυκλική ή ελλειπτική είναι. Σε πολύ μεγάλες χρονικές κλίμακες, η μεταβολή αυτή επηρεάζει την ποσότητα ηλιακής ενέργειας που φτάνει στον πλανήτη.

Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει εδώ και δεκαετίες τους λεγόμενους κύκλους Μιλάνκοβιτς, όμως η νέα έρευνα αναδεικνύει έναν πιο αργό και διακριτό ρυθμό που συνδέεται με πλανητικούς συντονισμούς.

Όπως εξηγεί ο συν-συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Ντίτμαρ Μίλερ, «τα βαρυτικά πεδία των πλανητών στο ηλιακό σύστημα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτή η αλληλεπίδραση, που ονομάζεται συντονισμός, μεταβάλλει την εκκεντρότητα των τροχιών».

Πρόκειται για ένα «κρυφό» επίπεδο επιρροής στο κλίμα, το οποίο ξεδιπλώνεται σε χρονικές κλίμακες πολύ πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία.

Αποδείξεις θαμμένες στον πυθμένα των ωκεανών

Τα ευρήματα της μελέτης βασίζονται σε εκτεταμένα γεωλογικά αρχεία που διατηρούνται βαθιά κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών.

Μέσω δορυφορικών δεδομένων και χαρτογράφησης ιζημάτων, οι ερευνητές εντόπισαν μοτίβα εναπόθεσης στον θαλάσσιο πυθμένα που καλύπτουν μια περίοδο άνω των 65 εκατομμυρίων ετών.

Τα δεδομένα αυτά αποκάλυψαν περιοδικά «κενά» στην εναπόθεση ιζημάτων, τα οποία υποδεικνύουν φάσεις ενίσχυσης των βαθιών θαλάσσιων ρευμάτων.

Οι επιστήμονες εντόπισαν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο διάρκειας περίπου 2,4 εκατομμυρίων ετών, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως «αστρονομικό μεγακύκλο». Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων, ισχυρά ρεύματα και δίνες μεγάλου βάθους αναταράσσουν τον πυθμένα, διαβρώνοντας στρώματα ιζημάτων που μέχρι τότε παρέμεναν σταθερά.

Η επικεφαλής της έρευνας, Αντριάνα Ντουτκιέβιτς, ιζηματολόγος επίσης στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, εξηγεί ότι «τα δεδομένα από τον βαθύ ωκεανό των τελευταίων 65 εκατομμυρίων ετών δείχνουν πως οι θερμότεροι ωκεανοί συνοδεύονται από πιο έντονη βαθιά κυκλοφορία».

Η σύνδεση αυτή ανάμεσα στη μηχανική των πλανητικών τροχιών και τη δυναμική των ωκεανών προσφέρει μια σπάνια εικόνα για το πώς κοσμικές διεργασίες αφήνουν αποτύπωμα στη γεωλογία της Γης.

Ένας βαθύς ωκεανός που δεν ηρεμεί ποτέ

Η εικόνα του βαθιού ωκεανού ως ενός αργού και σχεδόν ακίνητου συστήματος φαίνεται πλέον να ανατρέπεται. Κάτω από την επιφάνεια, εκτυλίσσεται ένα πολύπλοκο δίκτυο ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα, οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε παγκόσμια κλίμακα.

Η μελέτη δείχνει ότι αυτές οι κινήσεις δεν επηρεάζονται μόνο από τις επιφανειακές συνθήκες, αλλά και από μακροχρόνιους πλανητικούς κύκλους.

Οι μεταβολές στην εκκεντρότητα της τροχιάς της Γης φαίνεται να ενισχύουν τη βαθιά κυκλοφορία των υδάτων, οδηγώντας σε πιο έντονη ανάμιξη και δυναμικότερες ροές.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται και δίνες που φτάνουν σε ακραία βάθη, επηρεάζοντας άμεσα τη μορφολογία του πυθμένα.

Όπως σημειώνει ο Μίλερ, «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην ένταση της ανάμιξης των βαθιών υδάτων». Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν σε διαφορετικές κλίμακες, από τα μεγάλα παγκόσμια ρεύματα μέχρι την τοπική ανατάραξη.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και αν μεγάλα συστήματα εξασθενήσουν, μικρότερες διεργασίες μπορεί να συνεχίσουν να διατηρούν την κίνηση στον βαθύ ωκεανό, εξασφαλίζοντας μια μορφή ισορροπίας.

Τι σημαίνει για τη σημερινή συζήτηση για το κλίμα

Παρά τη σημασία της ανακάλυψης, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι οι κύκλοι αυτοί δεν σχετίζονται με τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή.

Ο ρυθμός των 2,4 εκατομμυρίων ετών διαφέρει δραματικά από τη σημερινή υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία εξελίσσεται σε διάστημα δεκαετιών.

Η μελέτη τονίζει ότι οι σημερινές αλλαγές στο κλίμα οφείλονται κυρίως στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι σε πλανητικές αλληλεπιδράσεις.

Ωστόσο, η κατανόηση αυτών των αρχαίων κύκλων βοηθά τους επιστήμονες να βελτιώσουν τα κλιματικά μοντέλα και να ερμηνεύσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα γεωλογικά αρχεία.

Παράλληλα, ρίχνει φως στην ανθεκτικότητα των ωκεανών, ειδικά απέναντι σε πιθανά σενάρια αποδυνάμωσης της μεγάλης κυκλοφορίας του Ατλαντικού.

Όπως επισημαίνει η Ντουτκιέβιτς, ακόμη και αν αυτό το σύστημα επιβραδυνθεί ή σταματήσει, «οι ωκεανοί ενδέχεται να μην γίνουν στάσιμοι», χάρη σε άλλους μηχανισμούς που συνεχίζουν να διατηρούν την κίνηση στα βάθη.

Η νέα αυτή έρευνα δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν της Γης, αλλά προσφέρει και ένα ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης για το πώς οι κοσμικές δυνάμεις και οι γήινες διεργασίες συνδέονται σε ένα πολύπλοκο, διαχρονικό σύστημα.

