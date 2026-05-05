Σεισμός τώρα 4,2 στο Λασίθι

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά το πρωί της Τρίτης 5 Μαϊου.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του καταγράφηκε στα 19 χιλιόμετρα Νότια, νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αρκετοί αισθητοί σεισμοί στην Κρήτη.

