Σεισμός τώρα 4,2 στο Λασίθι
Ακόμη μια σεισμική δόνηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά το πρωί της Τρίτης 5 Μαϊου.
Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του καταγράφηκε στα 19 χιλιόμετρα Νότια, νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα.
Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αρκετοί αισθητοί σεισμοί στην Κρήτη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50 ∙ ANNOUNCEMENTS
H 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft
11:39 ∙ WHAT THE FACT
Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία
11:00 ∙ LIFESTYLE
Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν το Σάββατο στη σκηνή του ΟΑΚΑ
10:55 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πώς ο καφές γίνεται όπλο στη μάχη κατά της γήρανσης
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:43 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα
10:34 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ