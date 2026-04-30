Ανησυχία για σεισμό: Τα Ρίχτερ της Σκιάθου, η συσσωρευμένη ενέργεια στο Αιγαίο και οι προβλέψεις

Ο Δήμος Σκιάθου συνεργάζεται με το ΕΚΠΑ για την εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προγραμματίζει ενημερωτικό φυλλάδιο για την τοπική κοινότητα.

Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σκιάθο, με δύο δονήσεις μεγέθους 4,7 και 4,9 Ρίχτερ την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, προβληματίζει τους ειδικούς λόγω της γειτνίασης με μια σημαντική σεισμική ζώνη που παραμένει ανενεργή σε ό,τι αφορά μεγάλους σεισμούς τα τελευταία χρόνια.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, υπογραμμίζει πως απαιτείται χρόνος για να διαπιστωθεί αν οι σεισμοί στη Σκιάθο αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια ή αν το φαινόμενο έχει ήδη σε ύφεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ενεργοποιηθέν ρήγμα έχει μικρό μήκος και περιορισμένη δυναμικότητα, ωστόσο η υποθαλάσσια μορφολογία των ρηγμάτων δυσκολεύει την ακριβή χαρτογράφησή τους, γι’ αυτό και η εκτίμηση θα γίνει πιο ασφαλής μετά από μερικά 24ωρα.

«Το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε τους σεισμούς φαίνεται ότι πράγματι έχει μικρό μήκος, άρα δεν έχει υψηλή δυναμικότητα, όμως στα υποθαλάσσια ρήγματα υπάρχει πάντοτε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο τα γνωρίζουμε λεπτομερώς, αφού δεν είναι εύκολο να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικά 24ωρα», είπε στα «Νέα».

Το κρίσιμο στοιχείο της ανησυχίας είναι η γειτνίαση της περιοχής με την προέκταση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Ο κ. Καραστάθης επισημαίνει ότι το ρήγμα που προκάλεσε τους σεισμούς δεν σχετίζεται άμεσα με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και δεν έχει ιστορικό ισχυρών σεισμών, όμως η περιοχή συσσωρεύει σημαντικές γεωλογικές τάσεις, γεγονός που απαιτεί επιφυλακτικότητα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν δύο ισχυροί σεισμοί: το 1868 με μέγεθος 6,3 Ρίχτερ και το 1965 με επίκεντρο την Αλόννησο και μέγεθος 6,1. Ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, τονίζει την ύπαρξη ιστορικού σεισμικών γεγονότων και την ανάγκη να παρακολουθείται η εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για μεγαλύτερους σεισμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος και ο δρ Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εμφανίζονται πιο καθησυχαστικοί. Ανέφεραν πως η σεισμική ακολουθία προέρχεται από ένα ρήγμα μέσης δυναμικότητας, οριζόντιας ολίσθησης, και ότι τα μεγαλύτερα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής βρίσκονται μακριά από τα τωρινά επίκεντρα, μειώνοντας τις πιθανότητες για άμεση ενεργοποίηση.

Ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί καταστροφές ή κατολισθήσεις από τους σεισμούς. Τόνισε πως ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ για την εκπόνηση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, που καλύπτει σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου στα ελληνικά και αγγλικά, το οποίο θα διανεμηθεί σε κατοίκους και επιχειρήσεις του νησιού, ενισχύοντας την ετοιμότητα της τοπικής κοινότητας.