Συνεχίζονται τα deals μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών με στόχο το bancassurance

Η Εθνική Τράπεζα θα έχει και αυτή σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στο Bancassurance εξαγοράζοντας την 5η σε παραγωγή ασφαλιστική στην Ελλάδα

Γεώργιος Καλούμενος

  • Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να εξαγοράσει σημαντικό ποσοστό της Allianz, ενισχύοντας τον πυλώνα ανάπτυξης στο bancassurance.
  • Η συμφωνία θα αυξήσει την παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Τράπεζας σε επίπεδα άνω των 600 εκατ. ευρώ.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank έχουν ήδη ενισχύσει το bancassurance μέσω εξαγορών ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Οι συνεργασίες τραπεζών και ασφαλιστικών θα συνεχιστούν, με έμφαση σε προϊόντα υγείας, unit linked και νέες ψηφιακές πλατφόρμες έως το 2027.
  • Το bancassurance αποτελεί στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης για τις τράπεζες, μειώνοντας την εξάρτηση από επιτοκιακές διακυμάνσεις.
Θέμα χρόνου είναι, σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση του deal μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Allianz βάσει του οποίου η πρώτη θα αποκτήσει σημαντικό ποσοστό στη δεύτερη καθώς η τράπεζα είχε μείνει τα τελευταία χρόνια χωρίς δική της ασφαλιστική εταιρεία, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC το 2022, η οποία μετά από νέα συμφωνία που ολοκληρώθηκε πέρυσι, κατέληξε στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς.

Έτσι η Εθνική Τράπεζα θα έχει και αυτή σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στο Bancassurance εξαγοράζοντας την 5η σε παραγωγή ασφαλιστική στην Ελλάδα, ακολουθώντας την Πειραιώς (που όπως αναφέραμε πιο πάνω απέκτησε την Εθνική Ασφαλιστική), την Alpha Bank που έχει στην ιδιοκτησία της την Alpha Life και την Eurobank που εξαγόρασε και αυτή τη Eurolife FFH από τη Fairfax.

Win-win συμφωνία

Εάν επικυρωθεί το deal μεταξύ Εθνικής και Allianz, τότε θα πρόκειται για μία win-win συμφωνία καθώς η πρώτη θα αποκτήσει μία ασφαλιστική που μετά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Πίστης (συγχωνεύθηκε με την Allianz το 2022), έφτασε τα 450 εκατ. ευρώ παραγωγής, ενώ η ενοποίηση με το δίκτυο της ΕΤΕ μπορεί να φτάσει το νούμερο αυτό πολύ σύντομα σε επίπεδα άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Επίσης ενδεχόμενη συμφωνία θα ενισχύσει και το διεθνές προφίλ της ΕΤΕ καθώς θα διαθέτει ένα ισχυρό ποσοστό συμμετοχής στη θυγατρική ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ευρώπη αλλά και τον 7ο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό όμιλο στον κόσμο με σημαντική παρουσία στις αγορές μετοχών και ομολόγων διεθνώς.

Επιπλέον το deal της Εθνικής έρχεται μετά από την εξαιρετικά σημαντική συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική ύψους 600 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε πέρυσι το Νοέμβριο αποδεικνύοντας ότι οι προοπτικές στο bancassurance είναι εξαιρετικά ανοδικές, αποτελώντας στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για τράπεζες και ασφαλιστικές.

Κι αυτό καθώς οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν σημαντικά τα έσοδα των Τραπεζών μέσω της αυξανόμενης διείσδυσης σε προϊόντα ζωής, υγείας και επενδυτικά προγράμματα (unit linked), ενώ αναμένονται νέες πλατφόρμες και συμφωνίες έως το 2027.

Μάλιστα η Εθνική Ασφαλιστική ήδη πριν από περίπου ένα μήνα λανσάρισε ένα νέο ατομικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, το πρώτο μετά την συνεργασία με την Πειραιώς, στον τομέα της υγείας με την ονομασία Full Health Value.

Με το Full Health Value, η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο της υγείας κάτι που είχε αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν και ο επικεφαλής της εταιρείας Δημήτρης Μαζαράκης.

Θα συνεχιστούν τα deals τραπεζών-ασφαλιστικών

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι κινήσεις αυτές μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών αναμένεται να συνεχιστούν καθώς τα έσοδα από το bancassurance παρουσιάζουν συνεχή άνοδο, ενισχύοντας τα κέρδη των τραπεζικών ομίλων.

Εκτός από τα ασφαλιστικά προϊόντα στον τομέα Υγείας, αιχμή του δόρατος στις προσπάθειες ανάπτυξης του bancassurance αναμένεται να αποτελέσουν και τα επενδυτικά προγράμματα (unit linked) καθώς οι τράπεζες προωθούν προϊόντα που συνδέονται με επενδύσεις.

Σημαντικές αλλαγές και επενδύσεις αναμένονται και στο επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς προετοιμάζονται νέες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως αυτή της Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική που αναμένεται το 2027, για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων.

Γενικότερα οι συνεργασίες συστημικών τραπεζών με ασφαλιστικές εταιρείες επαναπροσδιορίζουν τον χάρτη της αγοράς, διαχειριζόμενες μεγάλα χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών προϊόντων, ενώ η εξειδίκευση των τραπεζικών υπαλλήλων παραμένει κρίσιμη για την επιτυχία του νέου μοντέλου παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ψηφιοποίηση.

Επίσης το bancassurance αναμένεται να παραμείνει ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς οι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θέλουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την πελατειακή τους βάση για τη διάθεση ασφαλιστικών λύσεων, που εκτός των άλλων μειώνουν και την εξάρτηση των εσόδων από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων, σε μία περίοδο γενικότερων γεωπολιτικών αναταράξεων.

