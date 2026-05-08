Οικοδόμοι αποκάλυψαν τυχαία ένα μυστικό των θαλασσών 660 ετών στο κέντρο του Ταλίν

Το ξύλο που βρέθηκε σε βάθους 1,5 μέτρου δεν ήταν αυτό που φαινόταν

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οικοδόμοι αποκάλυψαν τυχαία ένα μυστικό των θαλασσών 660 ετών στο κέντρο του Ταλίν
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα συνεργείο κατασκευής που έσκαβε θεμέλια για ένα κτήριο στο Ταλίν χτύπησε ξύλο μόλις 1,5 μέτρο κάτω από την επιφάνεια στις 31 Μαρτίου 2022.

Η ξυλεία ανήκε σε ένα εμπορικό πλοίο του 14ου αιώνα, μήκους 24,5 μέτρων, πλάτους εννέα μέτρων και ύψους τεσσάρων μέτρων, σφραγισμένο κάτω από την πόλη από τη δεκαετία του 1360.

Το Εσθονικό Ναυτικό Μουσείο το αναγνώρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα μεσαιωνικά ναυάγια που ανακτήθηκαν στην Ευρώπη τον περασμένο αιώνα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο Journal of Cultural Heritage έχει εγείρει έκτοτε νέα ερωτήματα σχετικά με το πού κατασκευάστηκε το πλοίο και πώς βρέθηκε κάτω από έναν δρόμο στο κέντρο του Ταλίν.

Η πυξίδα που κανείς δεν περίμενε να βρει

Το πιο εντυπωσιακό αντικείμενο που ανακτήθηκε από το ναυάγιο είναι μια πυξίδα, που αναφέρθηκε από τον εσθονικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR ως το παλαιότερο σωζόμενο παράδειγμα του είδους του στην Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες πυξίδες λειτουργούν μέσω μιας μαγνητισμένης βελόνας που περιστρέφεται ελεύθερα πάνω από πυξιδική ροζέτα, χωρίς σταθεροποίηση υγρού. Αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί μετά από περισσότερους από έξι αιώνες κάτω από το νερό.

Ο Priit Lätti, ερευνητής αρχαιολογίας στο Ναυτικό Μουσείο της Εσθονίας, είπε ότι η κατάσταση του εσωτερικού του πλοίου δείχνει μια ξαφνική βύθιση και όχι μια προγραμματισμένη εγκατάλειψη. «Οι άνθρωποι έπρεπε να κατέβουν από το πλοίο βιαστικά και όλα έμειναν σε χάος».

Οι ερευνητές ανέκτησαν επίσης δύο καλοδιατηρημένους αρουραίους, οι οποίοι προσφέρουν άμεσες φυσικές αποδείξεις για το πώς έμοιαζε στην πραγματικότητα η ζωή σε ένα μεσαιωνικό εμπορικό πλοίο της Βαλτικής, κάτι που σπάνια αποτυπώνεται στα αρχαιολογικά αρχεία.

Οι δακτύλιοι των δέντρων δείχνουν μια απροσδόκητη προέλευση

Η μελέτη του 2026, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cultural Heritage στο ScienceDirect, διεξήγαγε ανάλυση δακτυλίων δέντρων σε πολλαπλές ομάδες σανίδων από το κύτος. Το μεγαλύτερο μέρος της βελανιδιάς ταίριαζε με πηγές ξυλείας στη βόρεια Πολωνία, χαρακτηριστική για τη χανσεατική ναυπηγική αυτής της εποχής.

Ένα σύμπλεγμα σανίδων δεν ταίριαζε σε αυτό το σχέδιο. Τα δαχτυλίδια τους ταίριαζαν με μια ακολουθία που βρέθηκε σε μια πόρτα που εξακολουθεί να κρέμεται στον Πύργο της Βρέμης, μέρος των μεσαιωνικών τειχών της πόλης του Ταλίν, ξύλο που προηγουμένως συνδεόταν με την ενδοχώρα του Ταλίν ή τη δυτική Λιθουανία. Αυτή η συσχέτιση οδήγησε τους ερευνητές να αναρωτηθούν εάν το πλοίο κατασκευάστηκε στη δυτική Λιθουανία και ολοκληρώθηκε για το πρώτο του ταξίδι στο Ταλίν πριν βυθιστεί κοντά στο λιμάνι.

Η μελέτη δεν καταλήγει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αλλά επιβεβαιώνει ότι το κύτος συναρμολογήθηκε από ξυλεία που προέρχεται από περισσότερες από μία περιοχές, κάτι που ήταν συνήθης πρακτική στη μεγάλη ναυπηγική βιομηχανία της Βαλτικής της περιόδου.

Ένα δεύτερο, παλαιότερο πλοίο παραμένει στο έδαφος

Το Εσθονικό Ναυτικό Μουσείο καθαρίζει επί του παρόντος το κύτος, παρακολουθεί τα επίπεδα υγρασίας για να αποτρέψει το στέγνωμα του ξύλου ή την ανάπτυξη μούχλας και συλλέγει δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση στην Εσθονία και στο εξωτερικό. Φινλανδοί συντηρητές εργάζονται στο έργο μαζί με αρχαιολόγους μουσείων.

Ο Lätti επιβεβαίωσε ότι ένα ακόμη παλαιότερο ναυάγιο βρίσκεται θαμμένο κοντά και δεν έχει αγγιχτεί. Το σκεπτικό του είναι απλό: το έδαφος το έχει διατηρήσει για αιώνες και οι καλύτερες μέθοδοι ανασκαφής μπορεί τελικά να επιτρέψουν μια πληρέστερη αποκατάσταση.

Το Lootsi έχει προγραμματιστεί για μόνιμη δημόσια έκθεση στο Ναυτικό Μουσείο της Εσθονίας μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:39ANNOUNCEMENTS

Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο Διακρίνεται Παγκοσμίως στο Πρόγραμμα «Made to Move Communities» της Otis

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fraport Greece: Τι ανέφερε για την απόφαση της Ryanair να παύσει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν δύο ιρανικά τάνκερ που παραβίασαν τον αποκλεισμό - Βίντεο της επίθεσης

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 58χρονος αγρότης σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε γιγαντιαίο ρουμπίνι 11.000 καρατιών - Αξίζει εκατομμύρια

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε στα Μετέωρα - Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προφυλακιστέος ο επίδοξος ληστής που ξυλοκόπησε και χτύπησε με σίδερο 55χρονο

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Αυτή η καθημερινή φυτική πρωτεΐνη αλλάζει αθόρυβα τον κίνδυνο υπέρτασης

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Βαρθολομαίου: «Η Ελληνική Πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο»

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική πτήση: Το δυνατό χειροκρότημα στον δίχρονο Κρουζ που νίκησε τον καρκίνο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Παρακολουθήστε ζωντανά που βρίσκεται το πλοίο MV Hondius – Πότε θα «δέσει» στα Κανάρια Νησιά

18:54ΥΓΕΙΑ

Παράταση της γονιμότητας καθυστερώντας τη μηνιαία ωορρηξία – Είναι αυτή η απάντηση στο δημογραφικό;

18:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόστιμο μαμούθ σε Βαλβέρδε και Τσουαμένι - 500.000 ευρώ στον καθένα

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρικά πατίνια: Ρύθμιση για απαγόρευση στους ανηλίκους θα προωθήσει η κυβέρνηση

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Μελόνι - Ρούμπιο: «Ειλικρινής διάλογος μεταξύ συμμάχων»

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο με Χιμένες - Ο παίκτης της Μπόρνμουθ έστελνε μηνύματα σε ανήλικη

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επισκέφθηκε και το εργοστάσιο Παυλίδη

18:20WHAT THE FACT

Οικοδόμοι αποκάλυψαν τυχαία ένα μυστικό των θαλασσών 660 ετών στο κέντρο του Ταλίν

18:14ANNOUNCEMENTS

Δεν ξεφεύγεις από τη διασκέδαση με τα Escape Rooms της Novibet!

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η ΑΑΔΕ στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά από αγρότες επιστροφές από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Και οι έξι σφαίρες πέτυχαν στον κορμό τον Νικήτα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση - Του έδωσε 2 χαριστικές βολές

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Αυτή η καθημερινή φυτική πρωτεΐνη αλλάζει αθόρυβα τον κίνδυνο υπέρτασης

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε στα Μετέωρα - Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

13:41ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Bloomberg: Το σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο 

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ