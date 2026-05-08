Οικοδόμοι αποκάλυψαν τυχαία ένα μυστικό των θαλασσών 660 ετών στο κέντρο του Ταλίν

Ένα συνεργείο κατασκευής που έσκαβε θεμέλια για ένα κτήριο στο Ταλίν χτύπησε ξύλο μόλις 1,5 μέτρο κάτω από την επιφάνεια στις 31 Μαρτίου 2022.

Η ξυλεία ανήκε σε ένα εμπορικό πλοίο του 14ου αιώνα, μήκους 24,5 μέτρων, πλάτους εννέα μέτρων και ύψους τεσσάρων μέτρων, σφραγισμένο κάτω από την πόλη από τη δεκαετία του 1360.

Το Εσθονικό Ναυτικό Μουσείο το αναγνώρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα μεσαιωνικά ναυάγια που ανακτήθηκαν στην Ευρώπη τον περασμένο αιώνα.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο Journal of Cultural Heritage έχει εγείρει έκτοτε νέα ερωτήματα σχετικά με το πού κατασκευάστηκε το πλοίο και πώς βρέθηκε κάτω από έναν δρόμο στο κέντρο του Ταλίν.

Η πυξίδα που κανείς δεν περίμενε να βρει

Το πιο εντυπωσιακό αντικείμενο που ανακτήθηκε από το ναυάγιο είναι μια πυξίδα, που αναφέρθηκε από τον εσθονικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR ως το παλαιότερο σωζόμενο παράδειγμα του είδους του στην Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες πυξίδες λειτουργούν μέσω μιας μαγνητισμένης βελόνας που περιστρέφεται ελεύθερα πάνω από πυξιδική ροζέτα, χωρίς σταθεροποίηση υγρού. Αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί μετά από περισσότερους από έξι αιώνες κάτω από το νερό.

Ο Priit Lätti, ερευνητής αρχαιολογίας στο Ναυτικό Μουσείο της Εσθονίας, είπε ότι η κατάσταση του εσωτερικού του πλοίου δείχνει μια ξαφνική βύθιση και όχι μια προγραμματισμένη εγκατάλειψη. «Οι άνθρωποι έπρεπε να κατέβουν από το πλοίο βιαστικά και όλα έμειναν σε χάος».

Οι ερευνητές ανέκτησαν επίσης δύο καλοδιατηρημένους αρουραίους, οι οποίοι προσφέρουν άμεσες φυσικές αποδείξεις για το πώς έμοιαζε στην πραγματικότητα η ζωή σε ένα μεσαιωνικό εμπορικό πλοίο της Βαλτικής, κάτι που σπάνια αποτυπώνεται στα αρχαιολογικά αρχεία.

Οι δακτύλιοι των δέντρων δείχνουν μια απροσδόκητη προέλευση

Η μελέτη του 2026, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cultural Heritage στο ScienceDirect, διεξήγαγε ανάλυση δακτυλίων δέντρων σε πολλαπλές ομάδες σανίδων από το κύτος. Το μεγαλύτερο μέρος της βελανιδιάς ταίριαζε με πηγές ξυλείας στη βόρεια Πολωνία, χαρακτηριστική για τη χανσεατική ναυπηγική αυτής της εποχής.

Ένα σύμπλεγμα σανίδων δεν ταίριαζε σε αυτό το σχέδιο. Τα δαχτυλίδια τους ταίριαζαν με μια ακολουθία που βρέθηκε σε μια πόρτα που εξακολουθεί να κρέμεται στον Πύργο της Βρέμης, μέρος των μεσαιωνικών τειχών της πόλης του Ταλίν, ξύλο που προηγουμένως συνδεόταν με την ενδοχώρα του Ταλίν ή τη δυτική Λιθουανία. Αυτή η συσχέτιση οδήγησε τους ερευνητές να αναρωτηθούν εάν το πλοίο κατασκευάστηκε στη δυτική Λιθουανία και ολοκληρώθηκε για το πρώτο του ταξίδι στο Ταλίν πριν βυθιστεί κοντά στο λιμάνι.

Η μελέτη δεν καταλήγει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αλλά επιβεβαιώνει ότι το κύτος συναρμολογήθηκε από ξυλεία που προέρχεται από περισσότερες από μία περιοχές, κάτι που ήταν συνήθης πρακτική στη μεγάλη ναυπηγική βιομηχανία της Βαλτικής της περιόδου.

Ένα δεύτερο, παλαιότερο πλοίο παραμένει στο έδαφος

Το Εσθονικό Ναυτικό Μουσείο καθαρίζει επί του παρόντος το κύτος, παρακολουθεί τα επίπεδα υγρασίας για να αποτρέψει το στέγνωμα του ξύλου ή την ανάπτυξη μούχλας και συλλέγει δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση στην Εσθονία και στο εξωτερικό. Φινλανδοί συντηρητές εργάζονται στο έργο μαζί με αρχαιολόγους μουσείων.

Ο Lätti επιβεβαίωσε ότι ένα ακόμη παλαιότερο ναυάγιο βρίσκεται θαμμένο κοντά και δεν έχει αγγιχτεί. Το σκεπτικό του είναι απλό: το έδαφος το έχει διατηρήσει για αιώνες και οι καλύτερες μέθοδοι ανασκαφής μπορεί τελικά να επιτρέψουν μια πληρέστερη αποκατάσταση.

Το Lootsi έχει προγραμματιστεί για μόνιμη δημόσια έκθεση στο Ναυτικό Μουσείο της Εσθονίας μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης.