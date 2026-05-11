Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

Μία εντυπωσιακή παλαιοντολογική ανακάλυψη στην Ινδία έρχεται να ταράξει όσα γνώριζε μέχρι σήμερα η επιστημονική κοινότητα για το μεγαλύτερο φίδι που έζησε ποτέ στη Γη.

Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν απολιθώματα ενός τεράστιου αρχαίου φιδιού, του Vasuki indicus, το οποίο φαίνεται πως μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει σε μήκος τον θρυλικό Titanoboa, το γιγάντιο ερπετό που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» των φιδιών της προϊστορίας.

Το νέο είδος ζούσε πριν από περίπου 56 εκατομμύρια χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γη βρισκόταν ακόμη υπό την επιρροή των ακραία θερμών κλιματικών συνθηκών που ακολούθησαν την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Το τεράστιο φίδι κινούνταν αργά μέσα σε βαλτώδεις εκτάσεις και παράκτιους υγροτόπους εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η δυτική Ινδία.

Η ανακάλυψη στο ορυχείο της Γκουτζαράτ

Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Πανάντρο της πολιτείας Γκουτζαράτ, μέσα σε ορυχείο λιγνίτη. Οι ερευνητές έφεραν στο φως 27 σπονδύλους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν ακόμη σε φυσική ανατομική διάταξη, στοιχείο που βοήθησε ιδιαίτερα στην εκτίμηση του συνολικού μεγέθους του ζώου.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, το Vasuki indicus πιθανότατα έφθανε τα 15 μέτρα μήκος και ίσως ξεπερνούσε τον έναν τόνο σε βάρος. Μέχρι σήμερα, ο Titanoboa, που είχε ανακαλυφθεί σε ανθρακωρυχείο της Κολομβίας το 2009, θεωρούνταν το μεγαλύτερο φίδι όλων των εποχών, με μήκος περίπου 13 μέτρων και βάρος άνω του ενός τόνου.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η νέα ανακάλυψη όχι μόνο ανταγωνίζεται τον Titanoboa σε διαστάσεις, αλλά ανατρέπει και αρκετές θεωρίες σχετικά με την εξάπλωση των γιγάντιων φιδιών στον πλανήτη κατά την Παλαιόκαινο εποχή.

Ένα αρπακτικό που βασιζόταν στη δύναμη και όχι στην ταχύτητα

Παρά το τεράστιο μέγεθός του, το Vasuki indicus δεν φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα γρήγορο ή ευέλικτο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι επρόκειτο για έναν αργό, αλλά εξαιρετικά ισχυρό θηρευτή, που κυνηγούσε στήνοντας ενέδρες στα θηράματά του μέσα σε βαλτώδεις περιοχές.

Ο επικεφαλής της μελέτης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ρούρκι της Ινδίας, Ντεμπατζίτ Ντάτα, εξήγησε ότι το φίδι πιθανότατα εξουδετέρωνε τα θύματά του με συστολή, όπως κάνουν σήμερα οι ανακόντα και οι πύθωνες.

Το σώμα του φιδιού φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα φαρδύ και κυλινδρικό. Οι απολιθωμένοι σπόνδυλοι φτάνουν τα 11 εκατοστά σε πλάτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σώμα του ζώου μπορούσε να έχει διάμετρο περίπου 44 εκατοστά. Ένα τέτοιο μέγεθος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα ήταν αρκετό για να γκρεμίσει μικρά δέντρα ή να σφηνώσει ανάμεσα σε βράχους καθώς κινούνταν.

Παράλληλα, η απουσία κρανίου από τα απολιθώματα δυσκολεύει την πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς του. Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι το Vasuki δεν ήταν δηλητηριώδες και στηριζόταν αποκλειστικά στη μυϊκή του δύναμη για να σκοτώνει τα θηράματά του με ασφυκτικό σφίξιμο.

Η μάχη με τον Titanoboa

Η ανακάλυψη του Vasuki indicus επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ποιο ήταν τελικά το μεγαλύτερο φίδι στην ιστορία της Γης. Αν και οι σπόνδυλοι του Titanoboa εμφανίζονται ελαφρώς μεγαλύτεροι, οι εκτιμήσεις για το συνολικό μήκος του Vasuki δημιουργούν νέα δεδομένα.

Ο παλαιοντολόγος Σουνίλ Μπατζπάι, επίσης μέλος της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν είναι σαφές αν το νέο είδος ήταν συνολικά πιο βαρύ ή πιο λεπτό σε σύγκριση με τον Titanoboa.

Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου φιδιού στην Ινδία έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της γεωγραφικής εξάπλωσης αυτών των γιγάντιων ερπετών. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τέτοια πλάσματα περιορίζονταν κυρίως στη Νότια Αμερική. Η νέα ανακάλυψη δείχνει ότι γιγαντιαίοι συσφιγκτήρες πιθανότατα ζούσαν σε πολλές διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

Ένας κόσμος πολύ θερμότερος από τον σημερινό

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ύπαρξη τόσο τεράστιων φιδιών συνδέεται άμεσα με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στη Γη εκείνη την εποχή. Πριν από 56 εκατομμύρια χρόνια, το παγκόσμιο κλίμα ήταν σημαντικά θερμότερο από σήμερα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη γιγαντιαίων ψυχρόαιμων οργανισμών.

Το Vasuki indicus φαίνεται πως έζησε σε παράκτιους βάλτους και υγροτόπους, σε ένα οικοσύστημα γεμάτο μεγάλα θηλαστικά, ερπετά και άλλα προϊστορικά πλάσματα που προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που αναδιαμορφωνόταν μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

Η νέα αυτή ανακάλυψη θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες στον χώρο της παλαιοντολογίας τα τελευταία χρόνια, καθώς όχι μόνο αποκαλύπτει ένα νέο γιγάντιο είδος, αλλά προσφέρει και πολύτιμες πληροφορίες για το πώς εξελίχθηκαν τα ερπετά σε έναν πλανήτη πολύ διαφορετικό από τον σημερινό.