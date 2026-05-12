«Global Hum»: Ο μυστηριώδης ήχος που μόλις το 4% μπορεί να ακούσει

Ένας ήχος χαμηλής συχνότητας, μυστηριώδους προέλευσης, που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να ακούσει είναι γνωστό ως Global Hum.

Μόλις το 2% έως 4% του παγκόσμιου πληθυσμού, ισχυρίζονται ότι το ακούν.

Οι επιστήμονες προσπάθησαν να το καταγράψουν, αλλά ποτέ δεν τα κατάφεραν.

Οι ιατρικές εξετάσεις σε άτομα γνωστά ως «Ακροατές» έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε κατάσταση υγείας. Το Global Hum παραμένει ένας γρίφος και άλυτος μέχρι σήμερα.

Κάποιοι το περιγράφουν ως έναν μακρινός κινητήρα ντίζελ στο ρελαντί ή σαν ήχο από drone.

Το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον και η NOAA το μελέτησαν και προσπάθησαν να βρουν τι προκαλεί τον ήχο.

Οι Ακροατές λένε ότι είναι κάτι περισσότερο από έναν αμυδρό θόρυβο, αλλά μπορούν πραγματικά να τον νιώσουν να εκδηλώνεται σωματικά με πονοκεφάλους, αϋπνία, ακόμα και ψυχολογική δυσφορία.

Ενώ το φαινόμενο καταγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970, ένα νέο κύμα αναφορών στο Νιου Τζέρσεϊ έχει κάνει τους επιστήμονες να εξετάζουν τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων ως τον πιθανό ένοχο.

Οι παρατηρήσεις όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των ακροατών είναι μεσήλικες και ηλικιωμένοι με απολύτως φυσιολογική ακοή. Γίνεται πιο δυνατό στην ησυχία της νύχτας, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους, όταν μοιάζει με δόνηση.

Το Global Hum, όπως υποδηλώνει το όνομα, έχει αναφερθεί από διάφορα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, υπάρχουν τρία σημεία που έχουν ονομαστεί «hotspot» για αυτή τη δραστηριότητα.

Το πιο διάσημο είναι το Taos Hum, στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ.

Οι κάτοικοι ήταν τόσο αναστατωμένοι από έναν περίεργο ήχο τη δεκαετία του '90 που το Κογκρέσο ξεκίνησε έρευνα.

Το Bristol Hum στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μια από τις πρώτες περιπτώσεις που οι άνθρωποι άκουσαν τον ήχο. Στη δεκαετία του 1970, εκατοντάδες άνθρωποι παραπονέθηκαν για ένα ρυθμικό χτύπημα.

Το Windsor Hum στο Οντάριο του Καναδά είναι το τρίτο hotspot, αν και μερικοί από τους ήχους εντοπίστηκαν σε υψικάμινους στο νησί Zug στο Ντιτρόιτ, ενώ άλλοι παραμένουν ανεξήγητοι.