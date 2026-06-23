Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που διακόπτονται αμέσως οι αγώνες στις ΗΠΑ

Η αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ (3-0) οδήγησε σε μια ασυνήθιστη κατάσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για δύο ώρες λόγω ηλεκτρικής καταιγίδας για λόγους ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ που εφαρμόζεται το ισχύον πρωτόκολλο καταιγίδων των Ηνωμένων Πολιτειών.

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