Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που… προσελκύει σιωπηλά τους εκατομμυριούχους

Μία χώρα που κάποτε διαφημιζόταν για το φως, τις παραλίες και την ηρεμία της, σήμερα προσελκύει ένα τελείως διαφορετικό «ρεύμα» κατοίκων: Ανθρώπους με περιουσίες δεκάδων εκατομμυρίων. Πίσω από την ήσυχη άνοδο των αριθμών, ξεδιπλώνεται μία νέα πραγματικότητα για τις τοποθεσίες όπου επιλέγεται να ζει και να επενδύει ο παγκόσμιος πλούτος. Οι λόγοι δεν είναι μόνο το κλίμα ή ο τρόπος ζωής, αλλά και οι φορολογικές στρατηγικές που αλλάζουν τον χάρτη της Ευρώπης.

Η Πορτογαλία διαθέτει σήμερα 725 περισσότερους υπερπλούσιους κατοίκους σε σύγκριση με πριν από 5 χρόνια. Όμως, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Από πού προέρχεται ο πλούτος τους και γιατί συνεχίζουν να επιλέγουν τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου για διαμονή και επενδύσεις;

Στον δείκτη Prime International Residential Index (PIRI), ο αριθμός των υπερπλουσίων –δηλαδή όσων έχουν καθαρή περιουσία τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ (ultra–high–net–worth individuals, UHNWIs)– έχει αυξηθεί στην Πορτογαλία σχεδόν κατά 50% την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της βρετανικής εταιρείας Knight Frank.

Το 2021, η Πορτογαλία κατέγραφε 1.462 υπερπλούσιους πολίτες. Μέχρι το 2026, ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τους 2.187· είναι ευρέως αποδεκτό ότι σημαντικό μέρος αυτών των ανθρώπων είναι αλλοδαποί που έχουν επιλέξει την Πορτογαλία ώστε να ζήσουν ή να επενδύσουν για μία σειρά από λόγους.

Πέρα από την ποιότητα ζωής, το κλίμα και την ασφάλεια, η χώρα έγινε αρχικά ελκυστική χάρη σε φορολογικά κίνητρα που εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια, όπως η Golden Visa και το καθεστώς των μη μόνιμων κατοίκων (Non–Habitual Resident).

Το πρόγραμμα NHR, που δημιουργήθηκε το 2009, παρείχε φορολογικά πλεονεκτήματα για 10 χρόνια με στόχο την προσέλκυση υψηλής εξειδίκευσης επαγγελματιών και συνταξιούχων από τρίτα κράτη. Σήμερα εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες επιστημονικές και υψηλής εξειδίκευσης δραστηριότητες.

Όσον αφορά τη Golden Visa, η αγορά ακινήτων δεν αποτελεί πλέον επιλέξιμη οδό για τη χορήγηση άδειας παραμονής στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μεταξύ όσων διαθέτουν περιουσία άνω των 25 εκατ. ευρώ, βρίσκονται και πολλοί Πορτογάλοι, κυρίως επιχειρηματίες. «Κάποιος με τέτοιο επίπεδο πλούτου ενδιαφέρεται κυρίως για την προστασία της περιουσίας του, τον φορολογικό σχεδιασμό και τη διαδοχή», υπογράμμισε η Ελένα Σερούκα, συντονίστρια του τμήματος ιδιωτικής τραπεζικής της Banco Carregosa, μιλώντας στο Euronews.

Η Banco Carregosa είναι πορτογαλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξειδικεύεται στη διαχείριση περιουσίας για πελάτες υψηλής καθαρής αξίας. Η βασική της πελατειακή βάση αποτελείται από Πορτογάλους επιχειρηματίες από τον βορρά και το κέντρο της χώρας, κυρίως από βιομηχανικούς κλάδους όπως υποδήματα, κλωστοϋφαντουργία, γυαλί, πλαστικά ή ξύλο, αλλά και από νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Η αύξηση των υπερπλουσίων τα τελευταία 5 χρόνια δεν προκαλεί έκπληξη για εκείνη, επισημαίνοντας την περίοδο μετά την πανδημία ως καθοριστική για τη δημιουργία νέου πλούτου. «Ιδίως μετά την περίοδο της COVID–19, είδαμε τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των πελατών να αυξάνονται μετά την πώληση εταιρειών», ανέφερε.