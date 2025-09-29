Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία.

Στην Αττική, θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και το μεσημέρι, ενώ, η εικόνα το απόγευμα δεν φαίνεται να αλλάζει δραματικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16℃ έως 24℃, βάσει της πρόγνωσης του meteo.gr.

Στη Θεσσαλονίκη, μπορεί επίσης να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15℃ έως 23℃.