Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο επιμένει σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα πλήξουν τη χώρα έως και τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Τα πρωινά δεδομένα της Τετάρτης δείχνουν διαδοχικά περάσματα ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία αναμένεται να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η πρώτη διαταραχή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της από τις βραδινές ώρες, ξεκινώντας από τα δυτικά και κινούμενη σταδιακά ανατολικότερα. Ακολουθεί, σύμφωνα με τις ίδιες προγνώσεις, νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει τοπικά ισχυρά φαινόμενα ακόμη και σε περιοχές που δεν θα επηρεαστούν από το πρώτο πέρασμα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των συστημάτων αυτών, καθώς οι συνεχόμενες μεταβολές του καιρού μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, κυρίως σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο έδαφος από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο από τη νύχτα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στην Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, τις Σποράδες και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Διαβάστε επίσης