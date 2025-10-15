Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

Επιμένουν οι Αμερικανοί για έντονες βροχές με διάρκεια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο επιμένει σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα πλήξουν τη χώρα έως και τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Τα πρωινά δεδομένα της Τετάρτης δείχνουν διαδοχικά περάσματα ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία αναμένεται να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η πρώτη διαταραχή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της από τις βραδινές ώρες, ξεκινώντας από τα δυτικά και κινούμενη σταδιακά ανατολικότερα. Ακολουθεί, σύμφωνα με τις ίδιες προγνώσεις, νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει τοπικά ισχυρά φαινόμενα ακόμη και σε περιοχές που δεν θα επηρεαστούν από το πρώτο πέρασμα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των συστημάτων αυτών, καθώς οι συνεχόμενες μεταβολές του καιρού μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, κυρίως σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο έδαφος από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

kairos-gfs-simera.jpg

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο από τη νύχτα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στην Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νότια.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στα δυτικά θα ενταθούν.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη, τις Σποράδες και τα ορεινά της Κρήτης.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά καθώς και στο βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η καρδιά του παλαιστινιακού κινηματογράφου χτυπά για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει συνεχόμενες κακοκαιρίες - Πότε ξεκινούν

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Η Αττική στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση»

11:44Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών που περιμένουν επιδοτήσεις για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Ο γρίφος με τον Άγνωστο Στρατιώτη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

11:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει σήμερα, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος

11:14LIFESTYLE

Η πρώην κυρία Τριντό «σκιάζει» το ειδύλλιο Τζαστίν - Κέιτι Πέρι με χαρούμενες οικογενειακές φωτογραφίες

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ο Μακρόν παραδέχεται τελικά ότι ίσως έκανε λάθος στις συντάξεις»

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

11:00ΥΓΕΙΑ

Ο αόρατος «σύμμαχος» της κατάθλιψης: Πώς οι ορμόνες επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, σε ηλικία 88 ετών - Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της αφρικανικής πολιτικής

10:52WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν δεινόσαυρο που είχε σώμα πιγκουίνου και υπερβολικά πολλά δόντια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep Compass PHEV 4xe: Τώρα με 10.000 ευρώ όφελος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε στα 68 του o -τρεις φορές- Ολυμπιονίκης Αλεξάντρ Ντιτιάτιν - Ο πρώτος άνδρας με απόλυτο 10άρι στην ενόργανη σε Ολυμπιακούς

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζητούν την εκκένωση της Μεγάλης του Γένους Σχολής οι Τούρκοι μέσα στις επόμενες 90 ημέρες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

08:53LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ