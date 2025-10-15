Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβομάδα

Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μας από το «ατμοσφαιρικό ξέσπασμα»

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβομάδα
ΚΑΙΡΟΣ
Η δεύτερη μισή του Οκτωβρίου προμηνύεται ιδιαίτερα δυναμική και γεμάτη ανατροπές, καθώς ένα ισχυρό «ατμοσφαιρικό ξέσπασμα» αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά ολόκληρη την Ευρώπη — και κατ’ επέκταση και τη χώρα μας.

Πρόκειται για μια διπλή κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα σαρώσει σταδιακά την Ιταλία και τα Βαλκάνια, φτάνοντας και στην Ελλάδα.

1.jpg

Η «Ισλανδική Ύφεση» και η κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη

Η αιτία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη βαρομετρική διάταξη που θα εγκατασταθεί πάνω από την ήπειρο.

Ένα εκτεταμένο πεδίο χαμηλών πιέσεων, γνωστό ως «Ισλανδική Ύφεση», θα παραμείνει ενεργό στον Ατλαντικό, στέλνοντας αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας προς την Ευρώπη.

Οι ατμοσφαιρικές διαταραχές αυτές θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες και υγρασία, προκαλώντας επίμονες βροχές και τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η περίοδος αυτή είναι ούτως ή άλλως μία από τις πιο βροχερές του έτους, επομένως οι εξελίξεις θεωρούνται μεν έντονες, αλλά όχι ασυνήθιστες για την εποχή.

1760504154918-415797225-2.jpg

Πρώτο κύμα κακοκαιρίας: Επίμονες βροχές και χιόνια στις Άλπεις

Το πρώτο μέτωπο αναμένεται να περάσει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, φέρνοντας εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες αρχικά στην κεντρική και βόρεια Ιταλία και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χερσόνησο.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά από τα 1.800 έως τα 2.000 μέτρα.

Παράλληλα, ένας ισχυρός μεσογειακός κυκλώνας που θα σχηματιστεί από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου θα πλήξει τη Σικελία και τμήματα των νοτίων ακτών του Ιονίου, προκαλώντας σφοδρές καταιγίδες πριν κινηθεί ανατολικά.

Δεύτερο κύμα: Σύγκρουση αερίων μαζών και κίνδυνος έντονων φαινομένων

Στο δεύτερο μισό της εβδομάδας αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Η κατάσταση γίνεται πιο ανησυχητική λόγω της σύγκρουσης διαφορετικών αερίων μαζών: ψυχρές αέριες μάζες από τον Ατλαντικό θα συναντήσουν θερμότερες από τη Μεσόγειο, οι οποίες θα είναι φορτισμένες με υγρασία. Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές καταιγίδες και τοπικές νεροποντές που μπορούν να ρίξουν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής σε λίγες ώρες.

3.jpg

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η χώρα μας αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως από τα απόνερα αυτών των συστημάτων, με διαδοχικά κύματα αστάθειας να φτάνουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αυξημένη νεφοκάλυψη και βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, ενώ από την Πέμπτη οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με πιο ψυχρό και φθινοπωρινό καιρό.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Πίνδου και της βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η αστάθεια θα παραμείνει έως και το τέλος του μήνα, ενώ δεν αποκλείεται η επανενεργοποίηση του ατλαντικού ρεύματος στις αρχές Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια περίοδο παρατεταμένων βροχοπτώσεων στη Μεσόγειο.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

