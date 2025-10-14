Καιρός: Μια νέα La Niña έχει σχηματιστεί - Και η Ελλάδα στη δίνη των αλλαγών

Τι είναι η La Niña και γιατί μας αφορά στην Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

ΚΑΙΡΟΣ
Η NOAA επιβεβαίωσε αυτό που οι μετεωρολόγοι περίμεναν εβδομάδες: μια νέα La Niña έχει πλέον σχηματιστεί στον τροπικό Ειρηνικό, αλλάζοντας τα δεδομένα του φετινού χειμώνα.

Με τις θάλασσες να ψύχονται και τα ατμοσφαιρικά ρεύματα να αναδιατάσσονται, ο κόσμος μπαίνει σε μια φάση που θα φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα, πολικό ψύχος και ανατροπές, όχι μόνο στη Βόρεια Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη — και πιθανότατα και στην Ελλάδα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μέσα στο 2026 το φαινόμενο αυτό θα κάνει θεαματική αναστροφή, με τη La Niña να δίνει τη θέση της σε έναν νέο El Niño, ικανό να προκαλέσει ακραίες βροχοπτώσεις, θερμά κύματα και μεγάλες μεταβολές στο κλίμα του πλανήτη.

1.jpg

Η La Niña είναι η «ψυχρή» φάση του φαινομένου ENSO, που σημαίνει ότι τα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού ψύχονται ασυνήθιστα, επηρεάζοντας τη ροή των αερίων μαζών και τη θέση του πολικού ρεύματος.

Αν και ο Ειρηνικός φαίνεται μακριά, οι επιπτώσεις του είναι παγκόσμιες: μεταβάλλει την κατανομή πιέσεων, τις καταιγίδες, τις βροχές και τελικά τον καιρό στη Μεσόγειο.

Στην Ευρώπη, η La Niña συνδέεται με ψυχρότερους και πιο ασταθείς χειμώνες, ιδιαίτερα προς το τέλος της σεζόν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει φέρει έντονες ψυχρές εισβολές από τη βόρεια Ευρώπη προς τα Βαλκάνια.

2.jpg

Ο φετινός χειμώνας: Ψύχος στον Βορρά, κακοκαιρίες στη Μεσόγειο

Τα τελευταία στοιχεία από τα μοντέλα της NOAA και του ECMWF δείχνουν ότι η La Niña του 2025-2026 θα είναι μέτριας έντασης, αλλά αρκετή για να αλλάξει τη ροή των ανέμων και να επηρεάσει την Ευρώπη.

Για τη βόρεια και δυτική Ευρώπη προβλέπονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες χιονοπτώσεις, ενώ στη Μεσόγειο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι ατμοσφαιρικές διαταραχές θα “κατεβαίνουν” νοτιότερα, φέρνοντας πιο ψυχρές εισβολές, περισσότερες βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται να δούμε ισχυρά μελτέμια και πολικές αέριες μάζες να φτάνουν ως το Αιγαίο προς τα τέλη Ιανουαρίου, δημιουργώντας σύντομες αλλά έντονες ψυχρές περιόδους. Οι κλασικές «παγωνιές» του Φεβρουαρίου ίσως φέτος επιστρέψουν δριμύτερες.

3.jpg

Το 2026 φέρνει El Niño και... ανατροπή στον πλανήτη

Όσο ο χειμώνας προχωρά, οι επιστήμονες βλέπουν ήδη σημάδια ότι η La Niña θα εξασθενήσει γρήγορα την άνοιξη του 2026, δίνοντας τη θέση της σε έναν ισχυρό El Niño.

Αυτό σημαίνει ότι η ψύχρα θα δώσει τη θέση της στη θερμότητα και την αστάθεια. Ένα τέτοιο πέρασμα, από ψυχρό σε θερμό Ειρηνικό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλαγές στα κλιματικά μοτίβα: περισσότερες καταιγίδες στην Ευρώπη, παρατεταμένα κύματα ζέστης το καλοκαίρι, και αυξημένο κίνδυνο για ακραία φαινόμενα και πυρκαγιές στα νότια της Μεσογείου.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ενός “Super El Niño” μέσα στο 2026-2027 — ενός φαινομένου που έχει τη δύναμη να ανατρέψει πλήρως τον παγκόσμιο καιρό, όπως συνέβη το 1998 και το 2016.

4.jpg

Ο καιρός γυρίζει σελίδα – και η Ελλάδα στη δίνη των αλλαγών

Αν όλα επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα μπαίνει σε έναν χειμώνα πιο “βόρειο” από ό,τι έχουμε συνηθίσει: με ψύχος, κακοκαιρίες και πιθανές εκπλήξεις στα χιόνια. Όμως η επόμενη χρονιά, με την επικράτηση του El Niño, μπορεί να μας βρει με θερμό καλοκαίρι, ξηρασία και ακραία φαινόμενα.

Οι ωκεανοί στέλνουν ήδη τα πρώτα σήματα. Και όσο ο πλανήτης αλλάζει, το μόνο σίγουρο είναι πως ο καιρός —και μαζί του η καθημερινότητά μας— δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

