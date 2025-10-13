Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

Η μακρά περίοδος ατμοσφαιρικής σταθερότητας που χαρακτήρισε το μεγαλύτερο μέρος του Οκτωβρίου φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον προς τον Ατλαντικό, όπου το λεγόμενο «Atlantic Gateway» —το μετεωρολογικό πέρασμα που επιτρέπει στα καιρικά συστήματα να φτάσουν στη Μεσόγειο— δείχνει έτοιμο να ανοίξει μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Μετά από εβδομάδες κυριαρχίας των υψηλών πιέσεων, που λειτούργησαν σαν ασπίδα, τα σημάδια μιας ριζικής αλλαγής στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πληθαίνουν. Το φθινόπωρο φαίνεται αποφασισμένο να δείξει επιτέλους το πιο δυναμικό και βροχερό του πρόσωπο.

Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF, γύρω στις 20 Οκτωβρίου αναμένεται η είσοδος μιας έντονης και βαθιάς ατλαντικής διαταραχής στη Μεσόγειο. Η πορεία της, με τα σημερινά δεδομένα, δείχνει να κινείται ταχύτατα προς τις κεντρικές και νότιες περιοχές, επηρεάζοντας κυρίως τις δυτικές ακτές και τα Τυρρηνικά τμήματα της Ιταλίας.

Έτσι, προβλέπεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Η δυναμική φύση της διαταραχής, σε συνδυασμό με τις ακόμα υψηλές θερμοκρασίες των θαλασσών, ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τα φαινόμενα.

Τι είναι ο Ατλαντικός διάδρομος

Αυτή η πρώτη ισχυρή «έφοδος» δεν θα είναι μεμονωμένη. Η είσοδος της πρώτης ατλαντικής διαταραχής φαίνεται πως θα δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για μια ακολουθία νέων συστημάτων κακοκαιρίας, που θα διαδέχονται το ένα το άλλο τις επόμενες ημέρες.

Μόλις ανοίξει ο «ατλαντικός διάδρομος», η υγρή και ασταθής ροή αέρα από τον ωκεανό αναμένεται να παγιωθεί, διαμορφώνοντας ένα φινάλε Οκτωβρίου πιο κοντά στις πραγματικές εποχικές συνθήκες.

Μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μοντέλων

Παρότι το ευρωπαϊκό μοντέλο θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστο, η πρόγνωση σε τόσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα εμπεριέχει πάντοτε ένα βαθμό αβεβαιότητας. Το αμερικανικό μοντέλο GFS, για παράδειγμα, προβλέπει επίσης είσοδο ατλαντικών διαταραχών περίπου την ίδια περίοδο, αλλά με εντονότερη επίδραση στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ευρώπης.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το σκηνικό αλλάζει: η «πύλη» του Ατλαντικού ετοιμάζεται να ανοίξει διάπλατα και το φθινόπωρο να μπει, επιτέλους, σε πλήρη δράση. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η πρώτη ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει αρχικά τον νότο ή αν η επιδείνωση θα είναι γενικευμένη από το ξεκίνημα.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

