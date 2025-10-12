Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα»

Αλλαγή παρουσιάζει σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στη βόρεια Εύβοια και στην Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι ασθενείς και θα εξασθενήσουν μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβλητούς 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, με ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, αλλά με σταδιακή εξασθένηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς. Στη νότια Κρήτη, το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει τοπικά τους 25 βαθμούς.

Ο Σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο» χειμώνα

Η Σιβηρία φέτος δείχνει τα «δόντια» του χειμώνα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν ήδη κάτω από το μηδέν από τις αρχές Οκτωβρίου.

Αν και οι αρνητικές θερμοκρασίες τέτοια εποχή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως σημειώνει το κανάλι μετεωρολογικών προβλέψεων 36 Weather, φέτος καταγράφονται τιμές πιο χαμηλές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο λεγόμενος «μεγάλος καταψύκτης» της Ευρώπης, ο σιβηρικός αντικυκλώνας, αρχίζει να οργανώνεται και να ενισχύεται. Όταν αυτό το σύστημα αποκτήσει δυναμική, μπορεί να στείλει ψυχρές αέριες μάζες προς τη δυτική και νότια Ευρώπη, επηρεάζοντας σταδιακά και τη Μεσόγειο.

Αν οι ενδείξεις αυτές συνεχιστούν, δεν αποκλείεται ο φετινός χειμώνας να είναι πιο «γεμάτος» και στην Ελλάδα, με πιο συχνές ψυχρές εισβολές και πιθανότητα αξιόλογων χιονοπτώσεων, κυρίως προς τα μέσα και τέλη της σεζόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025-2026 ίσως θυμίσει εποχές με πιο «παραδοσιακά» κρύα και καιρικές ανατροπές.

