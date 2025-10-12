Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα»

Πώς επηρεάζει την χώρα μας ο λεγόμενος «μεγάλος καταψύκτης» της Ευρώπης, ο σιβηρικός αντικυκλώνας,  που αρχίζει να οργανώνεται και να ενισχύεται

Newsbomb

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα»
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγή παρουσιάζει σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στη βόρεια Εύβοια και στην Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι ασθενείς και θα εξασθενήσουν μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβλητούς 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, με ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, αλλά με σταδιακή εξασθένηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς. Στη νότια Κρήτη, το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει τοπικά τους 25 βαθμούς.

Ο Σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο» χειμώνα

Η Σιβηρία φέτος δείχνει τα «δόντια» του χειμώνα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν ήδη κάτω από το μηδέν από τις αρχές Οκτωβρίου.

Αν και οι αρνητικές θερμοκρασίες τέτοια εποχή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως σημειώνει το κανάλι μετεωρολογικών προβλέψεων 36 Weather, φέτος καταγράφονται τιμές πιο χαμηλές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο λεγόμενος «μεγάλος καταψύκτης» της Ευρώπης, ο σιβηρικός αντικυκλώνας, αρχίζει να οργανώνεται και να ενισχύεται. Όταν αυτό το σύστημα αποκτήσει δυναμική, μπορεί να στείλει ψυχρές αέριες μάζες προς τη δυτική και νότια Ευρώπη, επηρεάζοντας σταδιακά και τη Μεσόγειο.

Αν οι ενδείξεις αυτές συνεχιστούν, δεν αποκλείεται ο φετινός χειμώνας να είναι πιο «γεμάτος» και στην Ελλάδα, με πιο συχνές ψυχρές εισβολές και πιθανότητα αξιόλογων χιονοπτώσεων, κυρίως προς τα μέσα και τέλη της σεζόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025-2026 ίσως θυμίσει εποχές με πιο «παραδοσιακά» κρύα και καιρικές ανατροπές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μολότωφ και επίθεση σε... παιδική χαρά μετά από «αντιφασιστικό φεστιβάλ»

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρώτο απ’ τα πολλά: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL

07:05LIFESTYLE

Eurovision: Χωρισμένοι σε δύο μέτωπα – Η στάση της Ελλάδας και οι πιθανοί υποψήφιοι στον εθνικό τελικό

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την επιβολή «εισιτηρίου» σε τουρίστες διεκδικούν 34 νησιά - Οι υποδομές «πνίγονται» από τις μαζικές ροές ημερήσιων επισκεπτών

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο κύμα παρεμβάσεων έως τον Απρίλιο εξετάζει η κυβέρνηση - Μέτρα για στεγαστικό και ασφαλιστικές εισφορές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Έβαλαν γκαζάκια έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Ισχυρή έκρηξη

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο παιδιά εννέα και 10 ετών στην Τριανδρία

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Σε ποιούς θα ευχηθείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην ανατολική ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καρριέρα και τα Όσκαρ της

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

22:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την επιβολή «εισιτηρίου» σε τουρίστες διεκδικούν 34 νησιά - Οι υποδομές «πνίγονται» από τις μαζικές ροές ημερήσιων επισκεπτών

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο κύμα παρεμβάσεων έως τον Απρίλιο εξετάζει η κυβέρνηση - Μέτρα για στεγαστικό και ασφαλιστικές εισφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ