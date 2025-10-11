Καιρός: «Καμπανάκι» και από GFS - «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει

Αμερικανοί και Ιταλοί μιλούν ανοιχτά πλέον για «κύμα» από κακοκαιρίες που θα πλήξει και την Ελλάδα

Καιρός: «Καμπανάκι» και από GFS - «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει
Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών αναμένεται να βρεθεί η χώρα μας, καθώς οι Αμερικανοί φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον Ιταλό μετεωρολόγο Ματία Γκουσόνι, ο οποίος προέβλεψε ισχυρές βροχοπτώσεις, ατμοσφαιρική αστάθεια και περιόδους ασυνήθιστης ζέστης.

Στη βραδινή ανανέωση το GFS, έδωσε την εικόνα...

Παράλληλα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιώντας την εβδομαδιαία πρόγνωση, προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο βορειονατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νφώσεις.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

