Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο -Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

Τι δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο -Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νοέμβριος πλησιάζει και, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων, το σκηνικό του καιρού αναμένεται κάθε άλλο παρά ήρεμο.

Η ανάλυση του Ιταλού μετεωρολόγου Ματία Γκουσόνι για το Il Meteo δείχνει ότι ο φετινός μήνας θα συνδυάζει ισχυρές βροχοπτώσεις, ατμοσφαιρική αστάθεια και περιόδους ασυνήθιστης ζέστης.

Χαμηλές πιέσεις πάνω από τη βόρεια Ευρώπη

Οι προγνωστικοί χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου αποτυπώνουν μια εμφανή ανωμαλία στην ατμοσφαιρική πίεση, μια «ρωγμή» που εκτείνεται από τη βόρεια Ευρώπη έως τη Μεσόγειο. Μέσα από αυτό το κανάλι θα κινούνται ψυχρά μέτωπα και διαταραχές, ικανά να προκαλέσουν νέα κύματα κακοκαιρίας.

Η χαμηλή πίεση θα ευνοήσει τις λεγόμενες μεσημβρινές κινήσεις, δηλαδή την έντονη ανταλλαγή αερίων μαζών: ο ψυχρός αέρας θα κατεβαίνει από τη βόρεια Ευρώπη και τον Ατλαντικό, ενώ ο θερμός αφρικανικός αέρας θα ανεβαίνει προς τα βόρεια. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης θα είναι έντονη αστάθεια, με αυξημένες πιθανότητες για καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

1.jpg

Υπερβάλλουσες βροχές και κίνδυνος μεσογειακών κυκλώνων

Οι προγνώσεις δείχνουν περίσσεια βροχών σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ η Ιταλία και η υπόλοιπη Μεσόγειος θα κινηθούν κοντά στα μέσες τιμές του φθινοπώρου. Ο Νοέμβριος είναι εξάλλου ο πιο βροχερός μήνας του έτους στη νότια Ευρώπη, και φέτος αναμένεται να το επιβεβαιώσει.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας στη Μεσόγειο διατηρούν ζωντανή την πιθανότητα σχηματισμού μεσογειακών κυκλώνων (Medicanes). Αυτά τα συστήματα, όταν συναντούν θερμότερες αέριες μάζες, μπορούν να προκαλέσουν σφοδρές καταιγίδες, βροχές άνω των 200–300 χιλιοστών σε λίγες ώρες και έντονο κυματισμό στις παράκτιες περιοχές.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Παρά την αυξημένη βροχόπτωση, οι θερμοκρασίες του Νοεμβρίου θα κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο, κατά περίπου +1 έως +3 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της νότιας Ευρώπης — κυρίως στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Ο λόγος είναι οι συχνές εξάρσεις του αφρικανικού αντικυκλώνα και οι νότιοι άνεμοι Σιρόκο που προηγούνται των συστημάτων κακοκαιρίας.

Για το πρώτο μισό του μήνα, πάντως, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα ψυχρές εισβολές.

2.jpg

Εναλλαγές καιρού και φθινοπωρινή «άνοιξη»

Ο φετινός Νοέμβριος φαίνεται πως θα επιβεβαιώσει τον μεταβατικό χαρακτήρα του φθινοπώρου, με συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε ήπιες, ηλιόλουστες ημέρες και περιόδους έντονης κακοκαιρίας.

Οι βαρομετρικές ανωμαλίες που θα εκτείνονται από τον βορρά έως τη Μεσόγειο ίσως οδηγήσουν σε νέα επεισόδια καταιγίδων και πλημμυρών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της Ευρώπης.

Ωστόσο, τα διαλείμματα καλοκαιρίας ανάμεσα στις διαταραχές θα εξακολουθήσουν να δίνουν την εντύπωση μιας παρατεταμένης φθινοπωρινής «άνοιξης», φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει ο κανόνας στη Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρνούν στα σπίτια τους στη Γάζα, όπου τους περιμένει η καταστροφή και η θλίψη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro: Αυτά ζήτησε ο Λεκορνί από τον Μακρόν για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Γαλλίας

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης καλωδίων

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος 2026: Ξανά... κοντά μας - Ποια οχήματα μπορούν να μπουν ελεύθερα στο κέντρο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομο περιπολικό στους δρόμους χωρίς αστυνομικό

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ