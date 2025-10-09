Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

Τι αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, σε ανάρτησή της

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»
Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τις γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς, και τοπικά λίγο υψηλότερα.
Ιδιαίτερα το σαββατοκύριακο στην Αττική, το θερμόμετρο θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς.

Παράλληλα, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα διατηρηθεί, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά τμήματα όπου θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Ωστόσο, από τις 14 του μήνα και έπειτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή — ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη — ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και της ανατολικής Στερεάς.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία, εκτός της περιοχής των Δωδεκανήσων, σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

