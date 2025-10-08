Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες

Η φετινή χειμερινή σεζόν προμηνύεται εκρηκτική για την Ευρώπη και ειδικά για τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των χωρών που αναμένεται να δεχθούν ισχυρές μεσογειακές κακοκαιρίες με πλημμυρικά επεισόδια, έντονες βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες στα ορεινά και διαδοχικά κύματα ψύχους από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται θυμίζει «χειμώνα δύο πράξεων»: καταιγίδες και ήπιο κλίμα στον Δεκέμβριο, πολικές εισβολές και χιόνια τον Φεβρουάριο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα προγνώσεων mkweather.com.

Ελλάδα και Βαλκάνια στο μάτι των χειμερινών καταιγίδων

Μετά από έναν θυελλώδη Δεκέμβριο για τη δυτική Ευρώπη, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πως από τα μέσα του χειμώνα το πολικό ψύχος θα κατέβει νοτιότερα, συναντώντας τις θερμές και υγρές αέριες μάζες του Αιγαίου και της Αδριατικής.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για μεσογειακές κακοκαιρίες που θα φέρουν πλημμυρικά επεισόδια, έντονη κακοκαιρία σε πεδινές περιοχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Καθοριστικός Δεκέμβριος στη δυτική Ευρώπη

Η έναρξη του χειμώνα θα επηρεαστεί από το φαινόμενο La Niña που ενισχύει τον ατλαντικό υετό και τις καταιγίδες.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιβηρική αναμένεται να βιώσουν έναν εξαιρετικά υγρό και θυελλώδη Δεκέμβριο με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους.

Για την Ελλάδα το διάστημα αυτό θα κυριαρχείται από ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές, χωρίς έντονο κρύο.

Πολικές εισβολές τον Φεβρουάριο

Οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO, που ελέγχουν τη ροή των αέριων μαζών πάνω από την Ευρώπη, δείχνουν μεταβολή από θετική σε αρνητική φάση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Αυτό σημαίνει υψηλές πιθανότητες για ισχυρές ψυχρές εισβολές από τη Σιβηρία και την Αρκτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Το παραδοσιακά παγωμένο Σιβηρικό αντικυκλωνικό σύστημα έχει ήδη ενισχυθεί λόγω αυξημένου χιονοσκεπούς στην Ασία, στοιχείο που προμηνύει επίμονες ψυχρές μάζες.

Ρόλος πολικού στροβίλου και ξαφνικής στρατοσφαιρικής θέρμανσης

Η αποδυνάμωση του πολικού στροβίλου και η πιθανότητα ξαφνικής στρατοσφαιρικής θέρμανσης τον Ιανουάριο ενδέχεται να ανατρέψουν δραματικά τις καιρικές συνθήκες.

Σε τέτοια περίπτωση, τα μπλοκαρίσματα υψηλών πιέσεων πάνω από τη Γροιλανδία και τη Σκανδιναβία θα κατευθύνουν παγωμένο αέρα προς τα νότια, φέρνοντας ιστορικές ψυχρές εισβολές και πολυήμερες χιονοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Περιφερειακή εικόνα

Βόρεια Ευρώπη: Πολύ κρύος και χιονισμένος χειμώνας από τον Ιανουάριο και μετά.

Δυτική Ευρώπη: Θυελλώδης και υγρός Δεκέμβριος, αλλά με πιθανές χιονοπτώσεις αργότερα.

Κεντρική Ευρώπη: Ήπιος και βροχερός Δεκέμβριος, αλλά με αυξημένο κίνδυνο πολικών εισβολών και χιονοθύελλων τον Φεβρουάριο.

Ανατολική Ευρώπη: Προβλέπεται η πιο παγωμένη περιοχή της ηπείρου, με διαρκές χιόνι και ακραίες θερμοκρασίες στα τέλη του χειμώνα.

Μεσόγειος – Ελλάδα: Περισσότερες βροχές και καταιγίδες, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, χιόνια στα ορεινά και πιθανές ψυχρές εισβολές προς το τέλος του χειμώνα.

Από καταιγίδες σε ψύχος – μια σεζόν αντιθέσεων

Ο χειμώνας 2025/2026 αναμένεται να γραφτεί στην ιστορία για τις έντονες αντιθέσεις του: από τις θυελλώδεις καταιγίδες του Δεκεμβρίου σε πολικές εισβολές και χιονοθύελλες τον Φεβρουάριο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένους κινδύνους πλημμυρών, έντονης χιονόπτωσης, προβλήματα στις μεταφορές και πιέσεις στην ενέργεια λόγω ξαφνικών ψυχρών επεισοδίων.