Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες

Χειμώνας δυο πράξεων στη χώρα μας με το δεύτερο μισό να είναι ιδιαίτερα... λευκό!

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φετινή χειμερινή σεζόν προμηνύεται εκρηκτική για την Ευρώπη και ειδικά για τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των χωρών που αναμένεται να δεχθούν ισχυρές μεσογειακές κακοκαιρίες με πλημμυρικά επεισόδια, έντονες βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες στα ορεινά και διαδοχικά κύματα ψύχους από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται θυμίζει «χειμώνα δύο πράξεων»: καταιγίδες και ήπιο κλίμα στον Δεκέμβριο, πολικές εισβολές και χιόνια τον Φεβρουάριο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα προγνώσεων mkweather.com.

Ελλάδα και Βαλκάνια στο μάτι των χειμερινών καταιγίδων

Μετά από έναν θυελλώδη Δεκέμβριο για τη δυτική Ευρώπη, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πως από τα μέσα του χειμώνα το πολικό ψύχος θα κατέβει νοτιότερα, συναντώντας τις θερμές και υγρές αέριες μάζες του Αιγαίου και της Αδριατικής.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για μεσογειακές κακοκαιρίες που θα φέρουν πλημμυρικά επεισόδια, έντονη κακοκαιρία σε πεδινές περιοχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

1759912899567-172626816-22.jpg

Καθοριστικός Δεκέμβριος στη δυτική Ευρώπη

Η έναρξη του χειμώνα θα επηρεαστεί από το φαινόμενο La Niña που ενισχύει τον ατλαντικό υετό και τις καταιγίδες.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιβηρική αναμένεται να βιώσουν έναν εξαιρετικά υγρό και θυελλώδη Δεκέμβριο με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους.

Για την Ελλάδα το διάστημα αυτό θα κυριαρχείται από ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές, χωρίς έντονο κρύο.

Πολικές εισβολές τον Φεβρουάριο

Οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO, που ελέγχουν τη ροή των αέριων μαζών πάνω από την Ευρώπη, δείχνουν μεταβολή από θετική σε αρνητική φάση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Αυτό σημαίνει υψηλές πιθανότητες για ισχυρές ψυχρές εισβολές από τη Σιβηρία και την Αρκτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Το παραδοσιακά παγωμένο Σιβηρικό αντικυκλωνικό σύστημα έχει ήδη ενισχυθεί λόγω αυξημένου χιονοσκεπούς στην Ασία, στοιχείο που προμηνύει επίμονες ψυχρές μάζες.

44.jpg

Ρόλος πολικού στροβίλου και ξαφνικής στρατοσφαιρικής θέρμανσης

Η αποδυνάμωση του πολικού στροβίλου και η πιθανότητα ξαφνικής στρατοσφαιρικής θέρμανσης τον Ιανουάριο ενδέχεται να ανατρέψουν δραματικά τις καιρικές συνθήκες.

Σε τέτοια περίπτωση, τα μπλοκαρίσματα υψηλών πιέσεων πάνω από τη Γροιλανδία και τη Σκανδιναβία θα κατευθύνουν παγωμένο αέρα προς τα νότια, φέρνοντας ιστορικές ψυχρές εισβολές και πολυήμερες χιονοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Περιφερειακή εικόνα

  • Βόρεια Ευρώπη: Πολύ κρύος και χιονισμένος χειμώνας από τον Ιανουάριο και μετά.
  • Δυτική Ευρώπη: Θυελλώδης και υγρός Δεκέμβριος, αλλά με πιθανές χιονοπτώσεις αργότερα.
  • Κεντρική Ευρώπη: Ήπιος και βροχερός Δεκέμβριος, αλλά με αυξημένο κίνδυνο πολικών εισβολών και χιονοθύελλων τον Φεβρουάριο.
  • Ανατολική Ευρώπη: Προβλέπεται η πιο παγωμένη περιοχή της ηπείρου, με διαρκές χιόνι και ακραίες θερμοκρασίες στα τέλη του χειμώνα.
  • Μεσόγειος – Ελλάδα: Περισσότερες βροχές και καταιγίδες, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, χιόνια στα ορεινά και πιθανές ψυχρές εισβολές προς το τέλος του χειμώνα.

Από καταιγίδες σε ψύχος – μια σεζόν αντιθέσεων

Ο χειμώνας 2025/2026 αναμένεται να γραφτεί στην ιστορία για τις έντονες αντιθέσεις του: από τις θυελλώδεις καταιγίδες του Δεκεμβρίου σε πολικές εισβολές και χιονοθύελλες τον Φεβρουάριο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένους κινδύνους πλημμυρών, έντονης χιονόπτωσης, προβλήματα στις μεταφορές και πιέσεις στην ενέργεια λόγω ξαφνικών ψυχρών επεισοδίων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μαιευτική κλινική βρέθηκε στο στόχαστρο drones των RSF - Οκτώ νεκροί

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

12:42MEETING POINT

Ο Κώστας Τσουκαλάς live στο Meeting Point: «Το κόμμα Τσίπρα δεν θα ασκήσει μεγάλη επιρροή»

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδα του Δήμου Αθηναίων

12:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Άρη στο Eurocup και της Καρδίτσας στο BCL

12:22WHAT THE FACT

«Καμπανάκι» επιστημόνων: Το εμφιαλωμένο νερό αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

12:14ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Κρυφές εντολές AI σε βιογραφικά - Μάχη ανθρώπου-μηχανής και στον χώρο των προσλήψεων

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δυο σοβαρά τραυματίες

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Ερντογάν κατά Ισραήλ: «Τρομοκρατία» η αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα - Τι είπε για F-35 και Συρία

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Προσωρινή διακοπή στη δίκη – Τι ζητά η πλευρά του ηθοποιού

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς:«Σφιχτά χρονοδιαγράμματα και συνεχής έλεγχος – Έργα για όλους, σε κάθε γωνιά της Αττικής»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Eρντογάν: «Ο Τραμπ μου ζητησε να μεσολαβήσω στη Χαμάς»

11:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιο κανάλι κάνει τη διαφορά

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε λίστα για την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστινίους

11:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μαδρίτη: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου - Ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί από τα συντρίμμια

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι πυρκαγιές - ρεκόρ στον Αμαζόνιο το 2024 προκάλεσαν πρωτοφανείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την παραίτηση από τη Βουλή, ο Τσίπρας προαναγγέλλει κι άλλες κινήσεις «out of the box»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Κόπηκε στη μέση το μονοκινητήριο της Πολεμικής Αεροπορίας

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δυο σοβαρά τραυματίες

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής - Τι αποκάλυψε η ΑΑΔΕ - Εστιατόριο στο Ηράκλειο δεν διαβίβασε 18.515 αποδείξεις και ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες έκρυψε 13.246 αποδείξεις

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Προσωρινή διακοπή στη δίκη – Τι ζητά η πλευρά του ηθοποιού

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Ιράν: Καταργείται η υποχρεωτική μαντήλα; «Ναι μεν αλλά» από τους συντηρητικούς

10:16LIFESTYLE

Jacky.O. «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» - Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ

10:36WHAT THE FACT

Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι έρχεται νέα καινοτομία

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας: Επίθεση στο ΝΑΤΟ συζητά η Ρωσία

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με «υβριδικό πόλεμο» η Ευρώπη, προειδοποιεί η φον ντερ Λάιεν - «Δεν είναι τυχαία» τα περιστατικά υπερπτήσεων drone

12:14ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Κρυφές εντολές AI σε βιογραφικά - Μάχη ανθρώπου-μηχανής και στον χώρο των προσλήψεων

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στεναχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ