Καιρός:Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει – Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

Η «αδερφή» του Ελ Νίνιο αλλάζει τον φετινό χειμώνα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός:Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει – Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κλιματικό φαινόμενο La Niña κάνει την επανεμφάνισή του, ωστόσο η έντασή του αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS).

Το φυσικό αυτό φαινόμενο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα πρόγνωσης meteo24news, συνδέεται με πτώση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στον ισημερινό. Η εμφάνισή του συνήθως οδηγεί σε μείωση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, ενώ ενισχύει τη δραστηριότητα των κυκλώνων στον Ατλαντικό.

Η La Niña θεωρείται το αντίθετο του Ελ Νίνιο, με το οποίο εναλλάσσεται περιοδικά, αν και υπάρχουν φάσεις ουδετερότητας, κατά τις οποίες δεν επικρατεί κανένα από τα δύο.

clipboard10-11-202501.jpg

Μετά από μια σύντομη φάση La Niña μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Μαρτίου 2025, οι συνθήκες παρέμειναν ουδέτερες μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν και το φαινόμενο επανεμφανίστηκε. Όπως σημειώνει η NWS, αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, ωστόσο θα είναι ασθενές, μειώνοντας τις πιθανότητες για έντονες χειμερινές επιπτώσεις, όπως οι ισχυρές χιονοπτώσεις που συχνά πλήττουν τις βόρειες ΗΠΑ.

Στο πρόσφατο παρελθόν, το φαινόμενο La Niña είχε διαρκέσει ασυνήθιστα πολύ — από το 2020 έως το 2023 — προκαλώντας ξηρασίες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Παρά το γεγονός ότι συνέβαλε στη μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, δεν κατάφερε να ανακόψει τη γενικότερη τάση υπερθέρμανσης της Γης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι φέτος η La Niña ενδέχεται να εντείνει την περίοδο των κυκλώνων στον Ατλαντικό. Αν και η τρέχουσα εποχή των κυκλώνων (που διαρκεί έως τα τέλη Νοεμβρίου) αναμενόταν να είναι ιδιαίτερα δραστήρια, μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί πιο ήπια από τις αρχικές προβλέψεις: κανένας κυκλώνας δεν έχει φτάσει πάνω από το έδαφος των ΗΠΑ.

Η μετεωρολογική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η La Niña παραμένει ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των παγκόσμιων κλιματικών προτύπων.

Τι θα φέρει το φαινόμενο La Niña στην Ευρώπη

Το φαινόμενο της La Niña επιστρέφει φέτος, και οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά πώς θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα της Ευρώπης. Πρόκειται για το ψυχρό «αντίπαλο δέος» του El Niño, μια φυσική κλιματική ταλάντωση που αλλάζει τη θερμοκρασία των νερών στον τροπικό Ειρηνικό, επηρεάζοντας τελικά τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κι αν και η Ευρώπη βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η La Niña μπορεί να προκαλέσει ντόμινο αλλαγών και στη δική μας ήπειρο.

Όταν τα νερά του Ειρηνικού ψύχονται, αλλάζει η κυκλοφορία των αερίων μαζών σε ολόκληρη τη γη. Οι άνεμοι μετακινούνται, τα ρεύματα της ατμόσφαιρας αναδιατάσσονται και ο πολικός αεροχείμαρρος – το λεγόμενο jet stream – αποκτά διαφορετική τροχιά. Αυτή η «μετατόπιση» μπορεί να κάνει τη βόρεια Ευρώπη πιο υγρή και ψυχρή, ενώ τη νότια, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, πιο ξηρή και ήπια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι ο φετινός χειμώνας ενδέχεται να είναι βαρύτερος για τη Σκανδιναβία και τη βόρεια ήπειρο, με συχνότερες καταιγίδες και πολικές εισβολές. Στον αντίποδα, η κεντρική και νότια Ευρώπη – και κυρίως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα – μπορεί να βιώσουν περιόδους ανομβρίας και θερμότερων ρευμάτων, ιδίως αν το φαινόμενο συνδυαστεί με θετική φάση της ατλαντικής ταλάντωσης (NAO).

Η Ευρώπη στο σταυροδρόμι των ατμοσφαιρικών ρευμάτων

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η La Niña, αν και γενικά «ψυχραίνει» τον πλανήτη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα φέρει παγωνιά παντού. Στην Ευρώπη, η επιρροή της είναι πιο περίπλοκη. Μπορεί να ενισχύσει τα αντικυκλωνικά συστήματα στη Μεσόγειο, εγκλωβίζοντας τη ζέστη και περιορίζοντας τις βροχές. Ή αντίθετα, να πυροδοτήσει αιφνίδιες ανατροπές, όπως σφοδρές ψυχρές εισβολές όταν ο πολικός στρόβιλος αποδυναμωθεί.

«Η La Niña λειτουργεί σαν ένα ντόμινο που ξεκινά από τον Ειρηνικό και φτάνει ως την Ευρώπη μέσω μιας αλυσίδας ατμοσφαιρικών συνδέσεων», εξηγούν κλιματολόγοι του ECMWF. «Δεν προκαλεί απευθείας το κρύο ή τη ζέστη, αλλά αλλάζει τη ροή των αερίων μαζών που καθορίζουν τον καιρό μας».

Τι σημαίνει για τη Μεσόγειο και την Ελλάδα

Για τη χώρα μας, η επίδραση της La Niña μεταφράζεται συνήθως σε πιο ήπιο και ξηρό χειμώνα. Τα βαρομετρικά χαμηλά τείνουν να ανεβαίνουν βορειότερα, αφήνοντας την ανατολική Μεσόγειο με λιγότερες βροχές και μεγαλύτερα διαστήματα καλοκαιρίας, ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα. Ωστόσο, αυτή η σταθερότητα μπορεί να «σπάσει» απότομα, προκαλώντας ακραία επεισόδια – όπως καταιγίδες μεγάλης έντασης ή ξαφνικές ψυχρές εισβολές.

Στην πράξη, η La Niña φέρνει στην Ελλάδα ένα πιο «νευρικό» κλίμα: λιγότερες βροχές στο σύνολο της σεζόν, αλλά αυξημένη πιθανότητα για έντονες κακοκαιρίες σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Για τους γεωργούς και τους διαχειριστές υδάτων, αυτό σημαίνει πρόκληση. Οι ξηρές περίοδοι μπορεί να πιέσουν τα αποθέματα, ενώ τα έντονα φαινόμενα να δοκιμάσουν τις υποδομές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari Elettrica, το πρώτο ηλεκτρικό από το Maranello, είναι high tech

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει – Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες καταβολής

07:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10)

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA Born & Tavascan: Ακόμα πιο ελκυστικά με μειωμένες τιμές

07:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια

07:16LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό φιλί σε εκδήλωση

07:15LIFESTYLE

Ryan Raynolds: Αποκάλυψε ποιος θα ήταν ο μόνος λόγος που δεν θα έκανε 4 παιδιά με την Blake Lively

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διεργασίες στην εκδήλωση των 3 Ινστιτούτων - Το «άνοιγμα» Δούκα, η παρουσία Φάμελλου και το σχέδιο της Κατσέλη

07:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Παρουσιαστές, εκπομπές και σειρές που ξεκίνησαν με φόρα τη φετινή σεζόν – Ποιοι κερδίζουν τις εντυπώσεις

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός ξανά ο Λεκορνί με απόφαση Μακρόν - Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και απειλές για μομφή

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι επιχειρήσεις σε πληρώνουν για να… διπλώνεις ρούχα – Ο απίστευτος λόγος με το βλέμμα στο μέλλον

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποια μειώνονται έως 73% – Οφέλη για «μεσαία τάξη» και ακριβές περιοχές

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: Κτηνοτρόφοι αγοράζουν παράνομα εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Το φαινόμενο La Niña επιστρέφει – Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο ωκεάνιο ρεύμα της Γης επιβραδύνεται δραματικά – Και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

07:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Παρουσιαστές, εκπομπές και σειρές που ξεκίνησαν με φόρα τη φετινή σεζόν – Ποιοι κερδίζουν τις εντυπώσεις

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

07:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η FIFA αλλάζει για πάντα τα καλοκαίρια μας: Μουντιάλ τον χειμώνα, Παγκόσμιο Συλλόγων κάθε 2 χρόνια

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες καταβολής

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ