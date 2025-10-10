Καιρός: Λιακάδα και άνοδος της θερμοκρασίας Παρασκευή και Σαββατοκύριακο– Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Λιακάδα και άνοδος της θερμοκρασίας Παρασκευή και Σαββατοκύριακο– Πότε επιστρέφουν οι βροχές
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση, τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

«Κάτι πάει να αλλάξει» από Τρίτη

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός τις επόμενες μέρες θα ειναι καλός.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά σταθερός και χωρίς βροχοπτώσεις, με ηλιοφάνεια να επικρατεί σε όλη τη χώρα. Το Σάββατο και την Κυριακή θα ειναι ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία το Σάββατο να φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς στα νότια και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Την Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή πτώση, κυρίως κατά έναν ή δύο βαθμούς.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η γενική τάση του καιρού έως τις 19 Οκτωβρίου δείχνει πιθανή μεταβολή μετά τις 14-15 Οκτωβρίου, ωστόσο οι ακριβείς λεπτομέρειες θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Άνεμοι: Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά, κυρίως ορεινά και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια τμήματα.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νοτιότερα τμήματα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23, τοπικά στα Δωδεκάνησα 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και πιθανόν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

