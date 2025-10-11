Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

Η Σιβηρία φέτος δείχνει τα «δόντια» του χειμώνα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν ήδη κάτω από το μηδέν από τις αρχές Οκτωβρίου.

Αν και οι αρνητικές θερμοκρασίες τέτοια εποχή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, όπως σημειώνει το κανάλι μετεωρολογικών προβλέψεων 36 Weather, φέτος καταγράφονται τιμές πιο χαμηλές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο λεγόμενος «μεγάλος καταψύκτης» της Ευρώπης, ο σιβηρικός αντικυκλώνας, αρχίζει να οργανώνεται και να ενισχύεται. Όταν αυτό το σύστημα αποκτήσει δυναμική, μπορεί να στείλει ψυχρές αέριες μάζες προς τη δυτική και νότια Ευρώπη, επηρεάζοντας σταδιακά και τη Μεσόγειο.

Αν οι ενδείξεις αυτές συνεχιστούν, δεν αποκλείεται ο φετινός χειμώνας να είναι πιο «γεμάτος» και στην Ελλάδα, με πιο συχνές ψυχρές εισβολές και πιθανότητα αξιόλογων χιονοπτώσεων, κυρίως προς τα μέσα και τέλη της σεζόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025-2026 ίσως θυμίσει εποχές με πιο «παραδοσιακά» κρύα και καιρικές ανατροπές.