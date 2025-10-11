Κολυδάς: Τι είναι τα μικρά «καλοκαιράκια» μέσα στο φθινόπωρο - Πότε θα τελειώσουν

Σε όλη τη χώρα επικρατεί ηλιόλουστος καιρός με θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο για την εποχή, κάτι που ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει ως «μικρά καλοκαιράκια» μέσα στο φθινόπωρο — ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι συνηθισμένο για την περίοδο αυτή.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ εξηγεί πως αυτή η παύση στο φθινοπωρινό ψύχος οφείλεται σε ισχυρά συστήματα υψηλών πιέσεων που καλύπτουν την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας καθαρή ατμόσφαιρα και ήπιες θερμοκρασίες. Το μεσημέρι, οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι αυτά τα φαινόμενα ήπιου καιρού «στην καρδιά του φθινοπώρου» δεν αποτελούν σπάνια εξέλιξη. Σημειώνει μάλιστα πως η Ευρώπη έχει τα δικά της ονόματα και παραδόσεις για αυτές τις εποχικές διακοπές του κακού καιρού, όπως το «Indian Summer» ή το «Saint Martin’s Summer» σε άλλες χώρες.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙΑ ΣΤΗ "ΚΑΡΔΙΑ" ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅ Τα φθινοπωρινά "καλοκαιράκια" είναι ο κοινός "ποιητικός" τρόπος να ονομάζουμε ένα απολύτως μετεωρολογικό μοτίβο, τα ισχυρά υψηλά, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές μέρες. Η Ευρώπη τα γιορτάζει με… pic.twitter.com/k7dz4b0Yvs — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 11, 2025

Τα «καλοκαιράκια» δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιώντας την εβδομαδιαία πρόγνωση, προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

