Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καθώς πλησιάζουμε στην ερχόμενη Τετάρτη, τα προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία που αναμένεται στην Ελλάδα αναθεωρούνται σημαντικά.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο GFS υποδεικνύουν τη διαμόρφωση ενός καιρικού φαινομένου με σχεδόν πανελλαδική κάλυψη, το οποίο όμως θα έχει σύντομη διάρκεια.

Σύμφωνα με το πρωινό τρέξιμο του Σαββάτου του GFS, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από την Τετάρτη και θα διαρκέσει για λίγες ημέρες. Πρόκειται για ένα γρήγορο αλλά έντονο καιρικό κύμα, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

kairos-kakokairia.jpg

Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο -Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

Ο Νοέμβριος πλησιάζει και, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων, το σκηνικό του καιρού αναμένεται κάθε άλλο παρά ήρεμο.

Η ανάλυση του Ιταλού μετεωρολόγου Ματία Γκουσόνι για το Il Meteo δείχνει ότι ο φετινός μήνας θα συνδυάζει ισχυρές βροχοπτώσεις, ατμοσφαιρική αστάθεια και περιόδους ασυνήθιστης ζέστης.

Χαμηλές πιέσεις πάνω από τη βόρεια Ευρώπη

Οι προγνωστικοί χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου αποτυπώνουν μια εμφανή ανωμαλία στην ατμοσφαιρική πίεση, μια «ρωγμή» που εκτείνεται από τη βόρεια Ευρώπη έως τη Μεσόγειο. Μέσα από αυτό το κανάλι θα κινούνται ψυχρά μέτωπα και διαταραχές, ικανά να προκαλέσουν νέα κύματα κακοκαιρίας.

Η χαμηλή πίεση θα ευνοήσει τις λεγόμενες μεσημβρινές κινήσεις, δηλαδή την έντονη ανταλλαγή αερίων μαζών: ο ψυχρός αέρας θα κατεβαίνει από τη βόρεια Ευρώπη και τον Ατλαντικό, ενώ ο θερμός αφρικανικός αέρας θα ανεβαίνει προς τα βόρεια. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης θα είναι έντονη αστάθεια, με αυξημένες πιθανότητες για καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

1.jpg

Υπερβάλλουσες βροχές και κίνδυνος μεσογειακών κυκλώνων

Οι προγνώσεις δείχνουν περίσσεια βροχών σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ η Ιταλία και η υπόλοιπη Μεσόγειος θα κινηθούν κοντά στα μέσες τιμές του φθινοπώρου. Ο Νοέμβριος είναι εξάλλου ο πιο βροχερός μήνας του έτους στη νότια Ευρώπη, και φέτος αναμένεται να το επιβεβαιώσει.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας στη Μεσόγειο διατηρούν ζωντανή την πιθανότητα σχηματισμού μεσογειακών κυκλώνων (Medicanes). Αυτά τα συστήματα, όταν συναντούν θερμότερες αέριες μάζες, μπορούν να προκαλέσουν σφοδρές καταιγίδες, βροχές άνω των 200–300 χιλιοστών σε λίγες ώρες και έντονο κυματισμό στις παράκτιες περιοχές.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Παρά την αυξημένη βροχόπτωση, οι θερμοκρασίες του Νοεμβρίου θα κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο, κατά περίπου +1 έως +3 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της νότιας Ευρώπης — κυρίως στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Ο λόγος είναι οι συχνές εξάρσεις του αφρικανικού αντικυκλώνα και οι νότιοι άνεμοι Σιρόκο που προηγούνται των συστημάτων κακοκαιρίας.

Για το πρώτο μισό του μήνα, πάντως, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα ψυχρές εισβολές.

2.jpg

Εναλλαγές καιρού και φθινοπωρινή «άνοιξη»

Ο φετινός Νοέμβριος φαίνεται πως θα επιβεβαιώσει τον μεταβατικό χαρακτήρα του φθινοπώρου, με συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε ήπιες, ηλιόλουστες ημέρες και περιόδους έντονης κακοκαιρίας.

Οι βαρομετρικές ανωμαλίες που θα εκτείνονται από τον βορρά έως τη Μεσόγειο ίσως οδηγήσουν σε νέα επεισόδια καταιγίδων και πλημμυρών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της Ευρώπης.

Ωστόσο, τα διαλείμματα καλοκαιρίας ανάμεσα στις διαταραχές θα εξακολουθήσουν να δίνουν την εντύπωση μιας παρατεταμένης φθινοπωρινής «άνοιξης», φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει ο κανόνας στη Μεσόγειο.

