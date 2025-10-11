Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

Τί δίνουν τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολογικών μοντέλων

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός
ΚΑΙΡΟΣ
Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι νεφώσεις αυτές θα εμφανιστούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων βροχών ή όμβρων.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, λόγω τοπικών ομιχλών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς.

Όμως οι τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολογικών μοντέλων για τον καιρό τείνουν προς ένα φθινόπωρο από τα παλιά, με βροχές και αρκετό κρύο για την εποχή.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena που επικαλείται την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb:

Ενδείξεις για αρνητική φάση NAO (Βορειοατλαντική Ταλάντωση) το επόμενο διάστημα, η οποία θα ευνοήσει ώστε οι ψυχρότερες αέριες μάζες από την Βορειοανατολική Ευρώπη να καταλήξουν στην λεκάνη της Μεσογείου από τα μέσα Οκτωβρίου

Οι τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολογικών μοντέλων επιβεβαιώνουν μία πιθανή μετάβαση στην αρνητική φάση της Βορειοατλαντικής Ταλάντωσης (NAO) από τα μέσα μέσα του Οκτωβρίου, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα ενός πρώιμου χειμώνα σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, προκαλώντας βροχές αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν η NAO εισέρχεται στην αρνητική φάση , σχηματίζονται ισχυρά συστήματα υψηλών πιέσεων (αντικυκλώνες) μεταξύ της Γροιλανδίας και της Σκανδιναβίας. Αυτές οι δομές στην διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ωθούν τις ψυχρές αέριες μάζες από την Σιβηρία, ώστε να καταλήξουν σταδιακά μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

Αυτό που δείχνουν λοιπόν τα μαθηματικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού, είναι ότι η Βορειοατλαντική Ταλάντωση (NAO) θα μπορούσε να καταλήξει σε αρνητικές τιμές στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, η οποία και σε συνδυασμό με τα συστήματα υψηλών πιέσεων πάνω από τις Σκανδιναβικές χώρες, θα ευνοήσει στην κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Ιταλία, ρίχνοντας τις θερμοκρασίες έως 8°C με 12°C κάτω από το εποχιακό μέσο όρο για τα δεδομένα της εποχής.

561306367249558493840345931801126380109323063n.jpg

Βέβαια, μετά το πέρας αυτής της ψυχρής περιόδου στην Κεντρική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα υπάρξουν και ημέρες όπου θα έχουμε μία σταδιακή άνοδο των θερμοκρασιών, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η ηλιοφάνεια, όμως η συνολική τάση επιμένει ότι φέτος η φθινοπωρινή περίοδος θα είναι πιο ψυχρή και με περισσότερες βροχές σε σχέση με αυτό που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά και η αρνητική φάση NAO, καθώς θα έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα της μεσημβρινής κυκλοφορίας στο Βόρειο Ημισφαίριο, ακόμα και μέχρι τον Νοέμβριο.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι μέχρι στιγμής σύμφωνη με τις εποχιακές προβλέψεις για την χειμερινή περίοδο 2025/2026, οι οποίες δείχνουν πιθανή επιστροφή του ψύχους και του χιονιού πάνω από το μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και με την αρνητική φάση NAO να υποδηλώνει παράλληλα ένα πρώτο σημάδι για την φετινή χειμερινή περίοδο, η οποία ενδεχομένως να δηλώσει έντονα την παρουσία της, αρκετά νωρίτερα απ' ότι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

560535144249558501173678532883787726592725875n.jpg

