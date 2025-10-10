Ποιες είναι οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό - Απαντάει ο Θοδωρής Κολυδάς

Κρύο ή ζέστη; Υγρασία ή ξηρασία; Τελικά ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για το ανθρώπινο σώμα;

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δίνει τη δική του απάντηση:

ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

-Με θερμοκρασία γύρω στους 24°C, σχετική υγρασία περίπου 30% και ανέμους ασθενείς έως μέτριους, ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί στην καλύτερη θερμοφυσιολογική του ισορροπία. Οι συνθήκες αυτές θεωρούνται “θερμικά ουδέτερες”, δηλαδή ούτε προκαλούν ανάγκη για θερμορύθμιση μέσω εφίδρωσης, ούτε δημιουργούν αίσθημα ψύχους.

- Το “φυσικό ισοζύγιο άνεσης” : Οι τιμές αυτές συνδυάζονται στο λεγόμενο Δείκτη Θερμικής Άνεσης (Thermal Comfort Index), που χρησιμοποιείται στη βιομετεωρολογία και στην αρχιτεκτονική περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτόν, οι βέλτιστες συνθήκες είναι: Θερμοκρασία: 22–25°C ,Υγρασία: 30–50% , Άνεμος: έως 2 m/s ,Ηλιακή ακτινοβολία: μέτρια έως χαμηλή . Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί το “ιδανικό μικροκλίμα” — όπως αυτό που βιώνουμε τώρα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

-Δεν είναι τυχαίο ότι το φθινόπωρο θεωρείται η πιο ισορροπημένη εποχή για τον άνθρωπο. Το σώμα δεν καταπονείται από θερμικό στρες. Ο ύπνος βελτιώνεται, καθώς η θερμοκρασία του περιβάλλοντος συμβαδίζει με τη φυσική πτώση θερμοκρασίας του σώματος τη νύχτα. Το ανοσοποιητικό σταθεροποιείται μετά το καλοκαιρινό στρες. Είναι η φυσική “αναπνοή” του έτους, εκεί όπου το σώμα και το περιβάλλον συγχρονίζονται.

-Με θερμοκρασία στους 24 °C, υγρασία 30 % και γαλήνια ατμόσφαιρα, δεν βιώνουμε απλώς καλό καιρό,βιώνουμε τη φυσική αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Ένα υπενθύμισμα ότι η μετεωρολογία δεν είναι μόνο πρόγνωση, αλλά και η επιστήμη της ανθρώπινης ευεξίας .

?ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

✅Με θερμοκρασία γύρω στους 24°C, σχετική υγρασία περίπου 30% και ανέμους ασθενείς έως μέτριους, ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί στην καλύτερη θερμοφυσιολογική του ισορροπία. Οι συνθήκες αυτές θεωρούνται “θερμικά ουδέτερες”,… pic.twitter.com/31uBN64TJm — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 10, 2025

Διαβάστε επίσης