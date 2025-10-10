Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

Η πρόγνωση και η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού έως τα τέλη Οκτωβρίου

Newsbomb

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

Βροχή στο κέντρο της Αθήνας

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με λιακάδα και καλό καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, πέραν κάποιων μικρών και τοπικών εξαιρέσεων, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να διαφοροποιηθεί.

Αναλυτικά ο προγνώστης καιρού Λευτέρης Σούσος αναφέρει:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(10/10): Αίθριος καιρός, με διαστήματα τοπικών νεφώσεων στην θαχώρα. Βροχοπτώσεις δεν αναμένονται, ωστόσο υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι(πρόσκαιρου χαρακτήρα) στην δυτική κυρίως ορεινή Κρήτη μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν στις περισσότερες περιοχές τα 3-4bf και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και στο Αιγαίο μέχρι 5bf.

Στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά μέχρι 6bf. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στους 10-15 βαθμούς και στους 15-17 βαθμούς στο νησιωτικό Αιγαίο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα βρεθούν στους 22-24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι τους 25 βαθμούς.

ΣΑΒΒΑΤΟ(11/10): Συνεχίζεται ο βελτιωμένος καιρός στην χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Προς τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Οι άνεμοι γενικά από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 6-7bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται στα βόρεια), στα νησιωτικά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 15 με 18 βαθμούς.

Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22-25 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να υπολογίζονται σε ευπαθείς περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά και στα Δωδεκάνησα/νότια Κρήτη, ενώ στα βόρεια υπολογίζονται οι χαμηλότερες τιμές.

ΚΥΡΙΑΚΗ(12/10): Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην χώρα. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες, στην βόρεια Εύβοια, στην ανατολική Πελοπόννησο και στη Κρήτη(κυρίως βόρεια). Τα πρόσκαιρα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένηση από το μεσημέρι. Προς το μεσημέρι με απόγευμα λίγες τοπικές ασθενείς βροχές θα εμφανιστούν στο νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα γυρίσουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf. Στις υπόλοιπες περισσότερες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και τοπικά στο Αιγαίο έως 6-7bf.

Οι ελάχιστες τιμές(νωρίς το ξημέρωμα) θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται στα βόρεια), στα νησιωτικά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 15 με 18 βαθμούς. Οι μέγιστες τιμές δεν θα αλλάξουν σημαντικά και θα βρίσκονται το μεσημέρι γύρω στους 21-24 βαθμούς βαθμούς στις περισσότερες περιοχές(με τις χαμηλότερες τιμές να προβλέπονται στα ανατολικά και τα βόρεια), ενώ τοπικά στα δυτικότερα τμήματα, στην νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα υπολογίζονται οι υψηλότερες τιμές κοντά στους 24-25 βαθμούς.

ΔΕΥΤΕΡΑ(13/10): Αίθριος καιρός και θα υπάρχουν διαστήματα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους τοπικά πιο πυκνές. Από πλευράς βροχών δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο, με λίγες μόνο τοπικές ασθενείς βροχές να δέχεται το νότιο Ιόνιο, τα δυτικά αρχικά της Πελοποννήσου και σταδιακά και στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες περιοχές της τοπικά. Οι άνεμοι γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf και στο Αιγαίο έως 3-5bf με τον βοριά να βρίσκεται περιορισμένος έως μέτρια ένταση. Οι ελάχιστες/μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν μεταβολή και θα κυμανθούν κοντά στα ίδια επίπεδα.

ΤΡΙΤΗ(14/10): Συνεχίζονται τα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο θα υπάρχουν και τοπικές νεφώσεις οι οποίες θα δώσουν λίγες βροχές σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο Ιόνιο(κυρίως νότιο), σε ανατολική Στερεά, σε βόρεια ορεινά της Αττικής, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Μαγνησία, στην Χαλκιδική. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγοι τοπικοί όμβροι προς το μεσημέρι με απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Γενικά οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 5bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά κοντά στα ίδια επίπεδα γύρω στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται ιδιαίτερα στα βόρεια και οι υψηλότερες στα νησιωτικά και στις παραθαλάσσιες περιοχές), οπότε την νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει έντονη.

Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα φτάσουν γύρω στους 20-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές(οι χαμηλότερες τιμές υπολογίζονται στα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα).

ΤΕΤΑΡΤΗ(15/10)-ΠΕΜΠΤΗ(16/10): Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, ωστόσο θα υπάρχουν ασταθείς καιρικές συνθήκες με πρόσκαιρες σποραδικές τοπικές ασθενείς βροχές στο νότιο Ιόνιο, σε περιοχές της Πελοποννήσου(κυρίως στα δυτικά αλλά και σε πιο ανατολικά ορεινά), σε ανατολική Στερεά, Αττική (κυρίως βόρεια ορεινά), Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία(κυρίως Μαγνησία), κεντρική Μακεδονία(ιδιαίτερα στην Χαλκιδική), Κρήτη(κυρίως βόρεια ) και πιθανόν στην περιοχή των Κυκλάδων τοπικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες παροδικές ασθενείς βροχές στα ορεινά. Στα ανατολικά και το Αιγαίο θα κυριαρχούν βοριάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα από μεταβλητές διευθύνσεις, χωρίς ενισχυμένες εντάσεις. Οι ελάχιστες θα παραμείνουν κοντά στα ίδια επίπεδα στην χώρα, με την έντονη ψύχρα να βρίσκεται ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας την νύχτα και νωρίς το πρωί.

Η τάση του καιρού δείχνει ότι από την Παρασκευή(17/10) έως και την Κυριακή(19/10) δείχνει ότι θα συνεχιστεί ο ασταθής καιρός με πιθανότητα για βροχές από τα δυτικά αρχικά που θα επεκταθούν στην συνέχεια και σε κεντρικές και βόρειες περιοχές. Σε μικρές αυξομειώσεις οι μέγιστες τιμές, ενώ την νύχτα και νωρίς το πρωί θα διατηρηθεί η ψύχρα.

Η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού για το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου δείχνει ότι θα ξεκινήσει με βροχές σε αρκετές περιοχές, στην συνέχεια όμως ο καιρός θα ομαλοποιηθεί με βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ προς τις τελευταίες ημέρες πιθανόν να υπάρξει νέα αλλαγή του καιρού με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Μην ξεχνάμε το ”μικρό καλοκαιράκι” του Αγίου Δημητρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η Mercedes κάνει στροφή 180 μοιρών;

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει σήμερα στο Εφετείο η επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι πλήρεις όροι της συμφωνίας - Καμία τελετή προπαγάνδας, επιστροφή των ομήρων σε 72 ώρες

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους - Τι συμβαίνει με τους θερμοσίφωνες

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε live - Στις 12:00 η ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης 2025

10:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξοπλισμός της NASA προσγειώθηκε σε φάρμα γυναίκας στο Τέξας - Δείτε φωτογραφίες

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Όταν συγκινήθηκε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φορτισμένη συνομιλία με τη σύζυγο ενός αυτόχειρα - «Έχεις βιώσει και εσύ την απώλεια...»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρόκληση: Drone Bayraktar ζωγράφισε την τουρκική σημαία στην Ανατολική Μεσόγειο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος την προσέλκυσε, την κλείδωσε σπίτι του και τη βίασε

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος: Με το δικηγόρο, με τους δικηγόρους, για τη μεγάλη αλλαγή που έχουμε ανάγκη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή πού άλλαξε την τηλεόραση: Όταν από ασπρόμαυρη, η εικόνα έγινε έγχρωμη

10:10ΓΥΝΑΙΚΑ

Koumkan: Μητροπολιτική διάθεση και εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα Grand Hotel Bar - Από τη Majenco

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο θα υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης - Τι λέει ο Ζελένσκι

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου ο Χοσέ Χέρι

09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: 6-7 κιλά τσίχλες μάζευαν οι υπάλληλοι από το Ηρώδειο, στο τέλος κάθε φεστιβάλ – Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωρίς φως και νερό μεγάλο μέρος του Κιέβου μετά από ρωσικές επιθέσεις

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ξανά για απείθεια ο Ιρακινός που επιτέθηκε στον μηχανοδηγό του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο τύπος του πιο viral GIF όλων των εποχών: Το εκπληκτικό ποσό που έχει καταφέρει να μαζέψει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι θα βγουν στους δρόμους για το εργατικό νομοσχέδιο- Τα αιτήματά τους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Από το real estate στη διπλωματία, ο γαμπρός του Τραμπ

07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: 27χρονο μοντέλο έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων παριστάνοντας ότι ήταν σύντροφός τους - Αναζητείται από τις Αρχές

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 28χρονη έτρεξε να σωθεί στο μπάνιο - Ο σύντροφός της την απείλησε με μαχαίρι - «Θα σε σκοτώσω»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος την προσέλκυσε, την κλείδωσε σπίτι του και τη βίασε

09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: 6-7 κιλά τσίχλες μάζευαν οι υπάλληλοι από το Ηρώδειο, στο τέλος κάθε φεστιβάλ – Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Όταν συγκινήθηκε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φορτισμένη συνομιλία με τη σύζυγο ενός αυτόχειρα - «Έχεις βιώσει και εσύ την απώλεια...»

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια, τα highlights και τα αποτελέσματα της βραδιάς

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους - Τι συμβαίνει με τους θερμοσίφωνες

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ξανά για απείθεια ο Ιρακινός που επιτέθηκε στον μηχανοδηγό του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ