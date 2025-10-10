Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

Με λιακάδα και καλό καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, πέραν κάποιων μικρών και τοπικών εξαιρέσεων, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να διαφοροποιηθεί.

Αναλυτικά ο προγνώστης καιρού Λευτέρης Σούσος αναφέρει:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(10/10): Αίθριος καιρός, με διαστήματα τοπικών νεφώσεων στην θαχώρα. Βροχοπτώσεις δεν αναμένονται, ωστόσο υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι(πρόσκαιρου χαρακτήρα) στην δυτική κυρίως ορεινή Κρήτη μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν στις περισσότερες περιοχές τα 3-4bf και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και στο Αιγαίο μέχρι 5bf.

Στην περιοχή των Δωδεκανήσων τοπικά μέχρι 6bf. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στους 10-15 βαθμούς και στους 15-17 βαθμούς στο νησιωτικό Αιγαίο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα βρεθούν στους 22-24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι τους 25 βαθμούς.

ΣΑΒΒΑΤΟ(11/10): Συνεχίζεται ο βελτιωμένος καιρός στην χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Προς τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Οι άνεμοι γενικά από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 6-7bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται στα βόρεια), στα νησιωτικά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 15 με 18 βαθμούς.

Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22-25 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να υπολογίζονται σε ευπαθείς περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά και στα Δωδεκάνησα/νότια Κρήτη, ενώ στα βόρεια υπολογίζονται οι χαμηλότερες τιμές.

ΚΥΡΙΑΚΗ(12/10): Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην χώρα. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες, στην βόρεια Εύβοια, στην ανατολική Πελοπόννησο και στη Κρήτη(κυρίως βόρεια). Τα πρόσκαιρα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένηση από το μεσημέρι. Προς το μεσημέρι με απόγευμα λίγες τοπικές ασθενείς βροχές θα εμφανιστούν στο νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα γυρίσουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf. Στις υπόλοιπες περισσότερες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και τοπικά στο Αιγαίο έως 6-7bf.

Οι ελάχιστες τιμές(νωρίς το ξημέρωμα) θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται στα βόρεια), στα νησιωτικά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 15 με 18 βαθμούς. Οι μέγιστες τιμές δεν θα αλλάξουν σημαντικά και θα βρίσκονται το μεσημέρι γύρω στους 21-24 βαθμούς βαθμούς στις περισσότερες περιοχές(με τις χαμηλότερες τιμές να προβλέπονται στα ανατολικά και τα βόρεια), ενώ τοπικά στα δυτικότερα τμήματα, στην νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα υπολογίζονται οι υψηλότερες τιμές κοντά στους 24-25 βαθμούς.

ΔΕΥΤΕΡΑ(13/10): Αίθριος καιρός και θα υπάρχουν διαστήματα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους τοπικά πιο πυκνές. Από πλευράς βροχών δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο, με λίγες μόνο τοπικές ασθενείς βροχές να δέχεται το νότιο Ιόνιο, τα δυτικά αρχικά της Πελοποννήσου και σταδιακά και στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες περιοχές της τοπικά. Οι άνεμοι γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf και στο Αιγαίο έως 3-5bf με τον βοριά να βρίσκεται περιορισμένος έως μέτρια ένταση. Οι ελάχιστες/μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν μεταβολή και θα κυμανθούν κοντά στα ίδια επίπεδα.

ΤΡΙΤΗ(14/10): Συνεχίζονται τα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο θα υπάρχουν και τοπικές νεφώσεις οι οποίες θα δώσουν λίγες βροχές σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο Ιόνιο(κυρίως νότιο), σε ανατολική Στερεά, σε βόρεια ορεινά της Αττικής, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Μαγνησία, στην Χαλκιδική. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγοι τοπικοί όμβροι προς το μεσημέρι με απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Γενικά οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 5bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά κοντά στα ίδια επίπεδα γύρω στους 11-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες υπολογίζονται ιδιαίτερα στα βόρεια και οι υψηλότερες στα νησιωτικά και στις παραθαλάσσιες περιοχές), οπότε την νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει έντονη.

Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα φτάσουν γύρω στους 20-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές(οι χαμηλότερες τιμές υπολογίζονται στα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα).

ΤΕΤΑΡΤΗ(15/10)-ΠΕΜΠΤΗ(16/10): Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, ωστόσο θα υπάρχουν ασταθείς καιρικές συνθήκες με πρόσκαιρες σποραδικές τοπικές ασθενείς βροχές στο νότιο Ιόνιο, σε περιοχές της Πελοποννήσου(κυρίως στα δυτικά αλλά και σε πιο ανατολικά ορεινά), σε ανατολική Στερεά, Αττική (κυρίως βόρεια ορεινά), Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία(κυρίως Μαγνησία), κεντρική Μακεδονία(ιδιαίτερα στην Χαλκιδική), Κρήτη(κυρίως βόρεια ) και πιθανόν στην περιοχή των Κυκλάδων τοπικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες παροδικές ασθενείς βροχές στα ορεινά. Στα ανατολικά και το Αιγαίο θα κυριαρχούν βοριάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα από μεταβλητές διευθύνσεις, χωρίς ενισχυμένες εντάσεις. Οι ελάχιστες θα παραμείνουν κοντά στα ίδια επίπεδα στην χώρα, με την έντονη ψύχρα να βρίσκεται ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας την νύχτα και νωρίς το πρωί.

Η τάση του καιρού δείχνει ότι από την Παρασκευή(17/10) έως και την Κυριακή(19/10) δείχνει ότι θα συνεχιστεί ο ασταθής καιρός με πιθανότητα για βροχές από τα δυτικά αρχικά που θα επεκταθούν στην συνέχεια και σε κεντρικές και βόρειες περιοχές. Σε μικρές αυξομειώσεις οι μέγιστες τιμές, ενώ την νύχτα και νωρίς το πρωί θα διατηρηθεί η ψύχρα.

Η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού για το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου δείχνει ότι θα ξεκινήσει με βροχές σε αρκετές περιοχές, στην συνέχεια όμως ο καιρός θα ομαλοποιηθεί με βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ προς τις τελευταίες ημέρες πιθανόν να υπάρξει νέα αλλαγή του καιρού με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Μην ξεχνάμε το ”μικρό καλοκαιράκι” του Αγίου Δημητρίου.

