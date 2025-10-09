Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

Ο καιρός στην Ελλάδα προβλέπεται με καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο σύμφωνα με τον προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου, φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά σταθερός και χωρίς βροχοπτώσεις, με ηλιοφάνεια να επικρατεί σε όλη τη χώρα. Το Σάββατο αναμένεται παρόμοια κατάσταση, δίνοντας ευκαιρία για εξωτερικές δραστηριότητες χωρίς δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών.

Η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία το Σάββατο να φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς στα νότια και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Την Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή πτώση, κυρίως κατά έναν ή δύο βαθμούς.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η γενική τάση του καιρού έως τις 19 Οκτωβρίου δείχνει πιθανή μεταβολή μετά τις 14-15 Οκτωβρίου, ωστόσο οι ακριβείς λεπτομέρειες θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.

