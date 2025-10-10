Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε

Τι αναμένουν οι μετεωρολόγοι για τον φετινό χειμώνα

Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε
ΚΑΙΡΟΣ
Προ των πυλών φαίνεται να είναι ο χειμώνας σε πολλές περιοχές του κόσμου καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επανεμφάνιση του χειμερινού ψύχους, αλλά με χαμηλότερη ένταση από τα προηγούμενα χρόνια.

Η Λα Νίνια, η ψυχρότερη και συχνά πιο δαπανηρή «αντίθετη όψη» του Ελ Νίνιο, αναμένεται να επηρεάσει τα καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Συνήθως, το φαινόμενο ενισχύει την περίοδο των τυφώνων στον Ατλαντικό, όμως φέτος η Λα Νίνια αναμένεται να είναι αρκετά αδύναμη και σύντομη, πιθανόν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδοσιακά, συνοδεύεται από αυξημένη βροχόπτωση συμπεριλαμβανομένων πιθανών χιονοθύελλων στα βόρεια και ξηρότερο χειμώνα στα νότια.

Παράλληλα, μπορεί να προκαλέσει ισχυρές βροχές σε περιοχές όπως η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, τμήματα της Αυστραλίας, της Κεντρικής Αμερικής, του βόρειου τμήματος της Νότιας Αμερικής και της νοτιοανατολικής Αφρικής.

Αντίθετα, ενδέχεται να επιφέρει ξηρασία σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η ανατολική Αργεντινή, η ανατολική Κίνα, η Κορέα και το νότιο τμήμα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με μετεωρολόγους που επικαλείται το pbs.org.

Η Λα Νίνια σχηματίζεται όταν τμήματα του Κεντρικού Ειρηνικού ψύχονται περίπου κατά μισό βαθμό Κελσίου σε σχέση με το φυσιολογικό.

Τι περιμένουμε φέτος;

Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής Λα Νίνια, παρατηρείται εξασθένηση των ανέμων διάτμησης, οι οποίοι συνήθως περιορίζουν τη δημιουργία και ενίσχυση τυφώνων. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων και ισχυρότερων καταιγίδων, ειδικά προς το τέλος του έτους και στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως εξήγησε ο ειδικός στους τυφώνες Μπράιαν Τανγκ από το Πανεπιστήμιο του Όλμπανι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπράιαν ΜακΝόλντι, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, η φετινή Λα Νίνια εμφανίζεται πολύ αργά και είναι πολύ ασθενής για να ασκήσει ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ο ειδικός Φιλ Κλότσμπαχ από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο πρόσθεσε ότι, παρότι οι θεωρητικές συνθήκες – ιδιαίτερα η διάτμηση του ανέμου – θα μπορούσαν να ευνοούν αυξημένη δραστηριότητα, στην πράξη τα μακροπρόθεσμα μοντέλα δεν δείχνουν σχηματισμό πολλών φαινομένων τις επόμενες εβδομάδες.

