Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

Αλλάξαν όλα τα μακροπρόθεσμα μοντέλα και νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανατροπή των εκτιμήσεων του αμερικανικού μοντέλου υπέρ του ευρωπαϊκού, όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη τάση για έντονες κακοκαιρίες από τα μέσα ως το τέλος Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του Ιταλού μετεωρολόγου, που προειδοποιεί για ισχυρές κακοκαιρίες στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα στη Μεσόγειο.

kairos-gfs-6.jpg

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο βορειονατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νφώσεις.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50WHAT THE FACT

Γιατί οι χειρουργοί φορούν πράσινο και μπλε και τα νοσοκομεία «ντύνονται» στα ίδια χρώματα

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό: Νέα μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές - Ποια ξεκινούν τον Νοέμβριο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όταν η Porsche κατασκεύαζε ένα στρατιωτικό «τζιπ» με τον κινητήρα πίσω

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια στη θάλασσα για δύο επιβάτες - Βλάβη σε ιστιοφόρο νότια της Νάξου

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγωδία με Cybertruck: Τα χερούλια παγίδευσαν 3 νέους (Video)

08:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας: Τα αίτια, η διάγνωση και η θεραπεία της φλεγμονής

07:59ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

07:47LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster G-140: Υβριδικό με υγραέριο και μεγάλη αυτονομία

07:26LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Πήγα στο νοσοκομείο αλλά έγινε λανθασμένη διάγνωση»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μολότωφ και επίθεση σε... παιδική χαρά μετά από «αντιφασιστικό φεστιβάλ»

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρώτο απ’ τα πολλά: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

07:47LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καριέρα και τα Όσκαρ της

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ