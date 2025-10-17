Καιρός: Έρχεται νέο έντονο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Αναλυτική πρόγνωση από την μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τον καιρό στη χώρα μας την Κυριακή και τη Δευτέρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, εξηγεί την πορεία του συστήματος και τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει κυρίως από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας την Κυριακή, με βροχές να επεκτείνονται στα κεντρικά και ανατολικά.

Οι καταιγίδες θα είναι πιο έντονες σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπου αναμένεται αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, χωρίς όμως ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράκη, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά όλη τη χώρα.

Η μετατόπιση αυτή θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη υγρασία, παράγοντες που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη καταιγίδων κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση
Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Άνεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

