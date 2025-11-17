Καιρός: Φτάνουν αλλεπάλληλα βαρομετρικά από την Ιταλία στην Ελλάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Μετά την εβδομάδα καλοκαιρίας που διανύσαμε, με ήπιες καιρικές συνθήκες και μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, περνάμε τώρα σε μια εβδομάδα όπου τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυροί νοτιάδες, που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα επίπεδα θύελλας στα 8 μποφόρ, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Μάλιστα, η ιδιαίτερα αυξημένη υγρασία, η άνοδος της θερμοκρασίας – ειδικά στα ανατολικά και νότια, τόσο ως προς τις μέγιστες, που θα αγγίζουν τους 23–26°C, όσο και ως προς τις ελάχιστες, οι οποίες θα διατηρηθούν στα 15–17°C στα πεδινά – καθώς και οι ισχυρές καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Λόγω των αλλεπάλληλων βαρομετρικών χαμηλών προς την περιοχή της Ιταλίας και του νοτιοδυτικού ρεύματος που αυτά προκαλούν προς τη χώρα μας, θα έχουμε βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά, όπου αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχές, ειδικά το διήμερο Τρίτη–Τετάρτη, ωστόσο τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα επιμένουν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Επίκεντρο ισχυρών φαινομένων στα βορειοδυτικά- Καταιγίδες, Χαλάζι και Ριπαίοι Άνεμοι 100 km/h.

Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και κυρίως στη Θεσπρωτία, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ριπαίους ανέμους που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Οι σωρευτικές βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν τους 150 τόνους νερού ανά στρέμμα, ικανές να δημιουργήσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Σποραδικές Καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Χώρα.

Δευτερευόντως, φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Μακεδονία, κυρίως τη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, τα υπόλοιπα Επτάνησα καθώς και τη δυτική στερεά όπου και εκεί αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής και σποραδικές καταιγίδες.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, βροχές αναμένονται και σε άλλες περιοχές της χώρας και στο ανατολικό αιγαίο,με λίγη μεγαλύτερη ένταση στη Δυτική και βόρεια Θεσσαλία.

5. Αφρικανική σκόνη ως την Κυριακή – Θολούρα και λασποβροχές

Τέλος, θα σημειωθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης μέχρι και την Κυριακή, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στα ανώτερα και μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας, περίπου στα 2.000–3.000 μέτρα. Η παρουσία της σκόνης σε αυτά τα ύψη θα προκαλεί θολούρα, μειωμένη διαύγεια και μια γενικά αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, σε περιοχές όπου θα σημειώνονται βροχές, μεγάλο μέρος των φαινομένων θα εκδηλώνεται ως λασποβροχές.