Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία αλλαγή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού, που θα απομακρύνει την αφρικανική σκόνη και από το Σάββατο θα αποτελεί οριστικό παρελθόν για όλη τη χώρα, με βροχές, αλλά και ισχυρούς βοριάδες.

Σύμφωνα με το δελτίου πρόγνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται σήμερα Παρασκευή, βροχές κατά τόπους ισχυρές αρχικά στην στην Κρήτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Πρόγνωση σήμερα Παρασκευή 17 -4-2026

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανώς στην Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 18-04-2026

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 23 και τοπικά στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 19-04-2026

Στην νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια
