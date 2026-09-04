Καιρός: Σαββατοκύριακο με 38αρια – Πότε έρχεται πτώση της θερμοκρασίας, πρόγνωση Ζιακόπουλου

Snapshot Βαρομετρικά χαμηλά προκαλούν βροχές και καταιγίδες στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ευρώπης, ενώ στις μεσογειακές χώρες επικρατούν καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Το Σάββατο 5/9 αναμένονται ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια.

Την Κυριακή 6/9 η θερμοκρασία θα αυξηθεί περαιτέρω, με μέγιστες τιμές 36-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 32-34 στα νησιά.

Τη Δευτέρα 7/9 θα συνεχιστεί η ηλιοφάνεια με σταθερή θερμοκρασία, ενώ την Τρίτη 8/9 προβλέπεται πτώση θερμοκρασίας, κυρίως στις κεντρικές και βορειοβόρειες περιοχές. Snapshot powered by AI

Βαρομετρικά χαμηλά, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας, επηρεάζουν με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ευρώπης, όπου επικρατούν φθινοπωρινές θερμοκρασίες. Αντίθετα, στις μεσογειακές χώρες, οι θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές και μάλιστα στην Ιβηρική Χερσόνησο για μια ακόμα φορά επικρατεί καύσωνας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου το Σάββατο (5/9), αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή (6/9), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στη ΒΑ Ελλάδα θα συννεφιάσει τοπικά. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε όλα τα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα (μέγιστες τιμές: στα ηπειρωτικά 36 με 38 βαθμοί και στα νησιά 32 με 34 βαθμοί).

Τη Δευτέρα και την Τρίτη (7 & 8/9), αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στη διάρκεια της ημέρας τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν θα αλλάξει σημαντικά, αλλά την Τρίτη θα παρουσιάσει πτώση, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στις κεντρικές και κυρίως στις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Β. Αιγαίου.

Καιρός: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές – Πρόγνωση Κολυδά

Πτωτική τάση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία το επόμενο 15ήμερο, όπως δείχνουν τα ensembles. Η υποχώρηση είναι πιο καθαρή στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει και τις υπόλοιπες περιοχές.

Δεν προκύπτει προς το παρόν οργανωμένο και παρατεταμένο πανελλαδικό σήμα αξιόλογου υετού. Οι πιθανότητες βροχής εμφανίζονται κυρίως τοπικές και κατά διαστήματα, με τα φαινόμενα όπου εκδηλωθούν να έχουν περισσότερο πρόσκαιρο χαρακτήρα, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Δεν διαφαίνεται επίμονο πανελλαδικό επεισόδιο πολύ ισχυρών μέσων ανέμων. Ωστόσο, κατά περιόδους είναι πιθανές τοπικές ενισχύσεις, κυρίως στα πελάγη, ενώ οι ριπές αξιολογούνται ξεχωριστά σε km/h.

Η εικόνα βασίζεται στα ensembles των 6 γεωγραφικών περιοχών. Όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας, αυξάνεται και η αβεβαιότητα· συνεπώς το προϊόν αποτυπώνει τάσεις και πιθανότητες και όχι ντετερμινιστική πρόγνωση.

Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η αστάθεια που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κατάσταση ομαλοποιείται, ενώ τα μελτέμια αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας τους ανέμους στο Αιγαίο και φέρνοντας πιο σταθερό καιρό.

Σήμερα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής θα αρχίσουν να εξασθενούν. Αυτό θα επιτρέψει την εισχώρηση θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, που θα μετακινηθούν ανατολικά και βορειοανατολικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα παραμείνει έντονο έως το απόγευμα της Δευτέρας, οπότε και θα υποχωρήσει σταδιακά, δίνοντας χώρο στις θερμές αέριες μάζες να επεκταθούν στη χώρα μας.

Πρόγνωση για το υπόλοιπο της εβδομάδας

Την Τρίτη αναμένεται υψηλή θερμοκρασία, όμως από τα νότια τμήματα θα αρχίσει να περιορίζεται το έντονο θερμικό κύμα. Καθώς προχωρά η εβδομάδα, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, αλλά με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Προς το τέλος της εβδομάδας, μια διαταραχή αναμένεται να πλησιάσει τη χώρα μας, φέρνοντας πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή, με το φθινόπωρο να θυμίζει περισσότερο χειμερινό παρά καλοκαιρινό σκηνικό.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις για την Παρασκευή και το Σάββατο δείχνουν την ανάπτυξη μιας διαταραχής στην περιοχή της Ιταλίας, η οποία θα κινηθεί ανατολικά προς βορειοανατολικά. Τα πρώτα φαινόμενα βροχής αναμένονται κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, επιτρέποντας στο φθινόπωρο να επικρατήσει.

Συνολικά, ο καιρός φαίνεται να εναρμονίζεται με το ημερολογιακό φθινόπωρο, με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια προς τα τέλη της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό της χώρας μας.

Διαβάστε επίσης