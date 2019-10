Χαμός σε τηλεοπτική εκπομπή: Λιποθύμησε καλεσμένη – Δείτε τι συνέβη (pics)

Το κούρεμα των μαλλιών μπορεί να είναι συναισθηματική εμπειρία είτε είναι κάποιος ευχαριστημένος, είτε όχι.

Ορισμένοι προτιμούν να χαμογελούν αμήχανα, άλλοι κλαίνε στο εσωτερικό όταν απογοητεύονται.

Όμως μία γυναίκα αντέδρασε με πολύ πιο ακραίο τρόπο.

Οι δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο τουρκικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Kuaförüm Sensin (Είσαι η κομμώτριά μου) όπου make up artists και κομμωτές διαγωνίζονται για να κερδίσουν ένα μεγάλο βραβείο παρουσιάζοντας τις ικανότητές τους σε μοντέλα - εθελοντές.

Σε ένα επεισόδιο, ένα μοντέλο βρέθηκε αντιμέτωπο με δραστική αλλαγή μαλλιών. Όταν συνειδητοποίησε ότι τα μαλλιά της που έφθαναν μέχρι τη μέση, κόντυναν έως το ύψος των ώμων, ξέσπασε σε δάκρυα φωνάζοντας "τι είναι αυτό".

Καθώς οι κριτές και οι άλλοι διαγωνιζόμενοι κοίταζαν σοκαρισμένοι, η γυναίκα επιχείρησε να φύγει από το στούντιο προτού λιποθυμήσει στην αγκαλιά της παρουσιάστριας, Γκιοζντέ Κανσού, η οποία άρχισε να καλεί για βοήθεια.

Το στιγμιότυπο έλαβε ευρεία δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral όταν ένας χρήστης του Twitter το ανάρτησε με τη λεζάντα “I’m SCREAMINNNN why is that so relatable tf” Το βίντεο από τότε προβλήθηκε 12 εκατομμύρια φορές και συγκέντρωσε 21.000 likes.

Δείτε τι συνέβη

