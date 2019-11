Παρήγγειλαν φαγητό - Αυτό που βρήκαν μέσα θα το θυμούνται για μια ζωή (pics)

Ο Ντέιβ Μποροούνς, 38 ετών και η φίλη του την 29χρονη Στέφανι ΜακΝτόνατ πήγαν σε ένα κινεζικό take- away στη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δημοσίευσή τους στο Facebook, ένα περίεργο αντικείμενο βρέθηκε μέσα σε ένα από τα πιάτα που είχαν παραγγείλει από κινεζικό take- away στο Γουόρτσεστερ.

Όπως μεταδίδει η New York Post, η 29χρονη υποστηρίζει πως μαζί με τον σύζυγό της έτρωγαν τα φαγητά που είχαν παραγγείλει το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 38χρονος εντόπισε κάτι σκληρό μέσα στο πιάτο του.

Αρχικά νόμιζαν πως ήταν κάποιο κόκαλο, αλλά στη συνέχεια ήταν ξεκάθαρο πως επρόκειτο για κάτι άλλο…

Δείτε στην gallery τι βρήκε το ζευγάρι μέσα στο φαγητό του:

GALLERY 01 Για κινέζικο αποφάσισε να πάει ένα ζευγάρι στο Γουόρτσεστερ της Βρετανίας. Αυτό που τους συνέβη όμως με την παραγγελία ήταν τουλάχιστον ανατριχιαστικό..











