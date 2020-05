Δύσκολες ώρες για τον θρύλο της μουσικής Κάρλος Σαντάνα (pics)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών άφησε ο τραγουδιστής Jorge Santana.

Πρόκειται για τον μικρό αδερφό του θρύλου της μουσικής Carlos Santana. Ο Jorge πέθανε – σύμφωνα με το TMZ – την Πέμπτη 14 Μαίου από φυσικά αίτια.

Ο Jorge Santana ξεκίνησε σόλο καριέρα το 1970 με τις Suavecito, Darling I Love You, Love The Way and Sandy. Ο μικρότερος αδερφός του Carlos, ο Jorge Santana ήταν επίσης επαγγελματίας κιθαρίστας εκτός από τραγουδιαστής.



Ο ήχος της μουσικής του περιλάμβανε μελωδίες, με βάση το μπλουζ ήχους της κιθάρας του μαζί λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς που περιείχαν κρουστά όργανα όπως timbales και congas τα οποία δεν ακούγονταν ως τότε στη ροκ μουσική.

