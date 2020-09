Φρέντι Μέρκιουρι: Ο βασιλιάς της σκηνής με τη μοναδική φωνή (pics&vids)

Ο δυναμικός και ταλαντούχος Φρέντι Μέρκιουρι, ήταν η φωνή του διάσημου συγκροτήματος Queen και έμελλε να γίνει σύμβολο για τη ζωή, τη μουσική και το θάνατο του.

O Φαρόκ Μπουλσάρα, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε ήταν βρετανική αποικία και σήμερα μέρος της Τανζανίας.

Η αγάπη του για τη μουσική φάνηκε από πολύ νωρίς αφού ήδη στην ηλικία των 7 ξεκίνησε μαθήματα πιάνου ενώ από τις πρώτες του μουσικές επιρροές ήταν η τραγουδίστρια του Bollywood Λάτα Μανγεσκάρ. Στα 12 του ίδρυσε την πρώτη του σχολική μπάντα, τους Χέκτικς, με σαφείς ροκ επιρροές.

Στην ηλικία των 17, η οικογένεια του Μέρκιουρι έφυγε από τη Ζανζιβάρη λόγω της αιματηρής επανάστασης του 1964 και εγκαταστάθηκε στο Φελθαμ, στη Βρετανία, όπου ο νεαρός Φρέντι γράφτηκε στο Κολέγιο για να σπουδάσει Καλές Τέχνες.

Ίδρυση των Queen

Το 1970 ο Φρέντι γνωρίζει τους Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, οι οποίοι προηγουμένως βρίσκονταν στην μπάντα Smile. Μαζί δημιούργησαν μία καινούργια μπάντα που παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων μελών, κράτησαν το όνομα Queen που επέλεξε ο Φρέντι Μέρκιουρι. Οπως δήλωσε ο ίδιος αργότερα: «Είχα σίγουρα επίγνωση των gay συνδηλώσεων, αλλά αυτό ήταν μόνο μία πτυχή του ονόματος».

Λίγο μετά από την ίδρυση των Queen (1970) ο «Φρέντι» Μπουλσάρα πήρε το καλλιτεχνικό όνομα «Μέρκιουρι», το ρωμαϊκό αντίστοιχο του αγγελιοφόρου των θεών των αρχαίων Ελλήνων, τον Ερμή. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Μέι υπάρχει σχέση με το κομμάτι του Μέρκιουρι «My Fairy King» από το πρώτο άλμπουμ των Queen. Αυτό περιέχει τον ακόλουθο στίχο: «Mother Mercury, look what they've done to me, I cannot run I cannot hide.» Αφού ηχογραφήθηκε το κομμάτι ο Φρέντι Μπουλσάρα ρωτήθηκε εάν η «Mother Mercury» του τραγουδιού αναφέρεται στην μητέρα του και αυτός απάντησε: «Yes, and from now on I'll be Freddie Mercury.»

Η καριέρα

Μουσικός, περφόρμερ αλλά και συνθέτης, ο Φρέντι Μέρκιουρι έγραψε τα 10 από τα 17 τραγούδια του άλμπουμ «Queen's Greatest Hits», τα: "Bohemian Rhapsody", "Seven Seas of Rhye", "Killer Queen", "Somebody to Love", "Good Old-Fashioned Lover Boy", "We Are the Champions", "Bicycle Race", "Don't Stop Me Now", "Crazy Little Thing Called Love" και "Play the Game".

Εκτός από τους Queen, ο Μέρκιουρι έβγαλε δύο σολο άλμπουμ και αρκετά σίνγκλ. Αν και το σόλο έργο του δεν ήταν τόσο εμπορικά επιτυχημένο όσο τα άλμπουμ των Queen, η μουσική του έκανε το ντεμπούτο της στο top 10 των άλμπουμ charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η προσωπική του ζωή

Σύντροφος του Μέρκιουρι ήταν για αρκετά χρόνια της δεκαετίας του 1970 η Mary Austin. Η σχέση τους έληξε όταν ο Μέρκιουρι παραδέχτηκε την ομοφυλοφιλία του. Διατήρησαν όμως και στο εξής στενή φιλία. Αργότερα η Austin έγινε η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Μέρκιουρι ζούσε στη Νέα Υόρκη και στο Μόναχο, όπου ηχογράφησε διάφορα άλμπουμ έχοντας σχετικά ήσυχη προσωπική ζωή. Στα μέσα της δεκαετίας μετακόμισε στο Κένσινγκτον του Λονδίνου. Σύντροφός του από το 1985 μέχρι το 1991 ήταν ο Jim Hutton.

Το AIDS

Τον Οκτώβριο του 1986, ο Βρετανικός Τύπος έγραφε ότι ο Μέρκιουρι είχε διαγνωσθεί με τον ιο του HIV σε μια κλινική της Χάρλεϊ Στριτ, ωστόσο μιλώντας στη Sun, ο Μέρκιουρι διέψευσε τα δημοσιεύματα.

Παρά τις διαψεύσεις του, ο Βρετανικός τύπος συνέχιζε να διαδίδει φήμες, βασιζόμενος στην εμφάνιση του Μέρκιουρι που σε κάθε live φαινόταν όλο και πιο εξασθενημένος. Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Τζιμ Χατον, είχε διαγνωστεί πράγματι με AIDS λίγο μετά το Πάσχα του 1987.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μέρκιουρι έγινε στα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία στις 18 Φεβρουαρίου του 1990 στο Dominion Theatre του Λονδίνου, με τον Μέρκιουρι εμφανώς αδυνατισμένο και καταπονημένο.

Μετά από αυτή του την εμφάνιση, οι δημοσιογράφοι κυριολεκτικά τον καταδίωκαν προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν τη φήμη της ασθένειας του και τελικά στις 22 Νοεμβρίου του 1991, ο Μέρκιουρι κάλεσε τον μάνατζερ των Queen Τζιμ Μπιτς και την επόμενη ημέρα έβγαλαν στις εφημερίδες την εξής ανακοίνωση:

«Μετά τα αμέτρητα δημοσιεύματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έχω βγει θετικός στον ιό HIV και έχω AIDS. Αισθάνθηκα σωστό να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές μέχρι σήμερα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων γύρω μου. Ωστόσο, έχει έρθει η ώρα τώρα για τους φίλους και τους φαν μου σε όλο τον κόσμο να μάθουν την αλήθεια και ελπίζω ότι όλοι θα μου σταθούν στην καταπολέμηση αυτής της τρομερής ασθένειας. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής μου ήταν πάντα πολύ ιδιαίτερη για μένα και είμαι γνωστός για την απουσία μου από συνεντεύξεις. Παρακαλώ να κατανοήσετε αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.»

O θάνατος

Το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου 1991, λίγο περισσότερες από 24 ώρες μετά την δημοσίευση της δήλωσης αυτής, ο Μέρκιουρι πέθανε σε ηλικία 45 ετών στο σπίτι του στο Κένσινγκτον. Η επίσημη αιτία του θανάτου ήταν αδυναμία του οργανισμού λόγω AIDS να ανταπεξέλθει στη βρογχική πνευμονία.

Στη διαθήκη του, ο Mercury άφησε τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου του, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού του και τα δικαιώματα της μουσικής του στη Μέρι Οστιν, και το υπόλοιπο στους γονείς και την αδελφή του.

