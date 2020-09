Πέθανε ο παλαιστής και ηθοποιός του «Jackass» Στίβι Λι

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο μικρόσωμος επαγγελματίας παλαιστής και ηθοποιός με συμμετοχή στη διάσημη αμερικανική σειρά Jackass, Στίβι Λι.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του χωρίς να αποκαλύψει την αιτία, μέσω μιας ιστοσελίδας συγκέντρωσης πόρων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Puppet the Psycho Dwarf», ο νάνος παλαιστής εργάστηκε ως επαγγελματίας αθλητής από το 2000 και πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε αθλητικά σόου της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Photo 4/4 Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές του, ο Λι εμφανίζεται να βγάζει όπλο κατά τη διάρκεια αγώνα του με τον αθλητή Τζέφ Τζάρετ.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές του, ο Λι εμφανίζεται να βγάζει όπλο κατά τη διάρκεια αγώνα του με τον αθλητή Τζέφ Τζάρετ.

Εργάστηκε επίσης ως ηθοποιός στην ταινία «Τhe Babe and Oz: The Great and Powerful» αλλά και στην επιτυχημένη σειρά «Jackass».

