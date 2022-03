Tom Parker: Πέθανε ο 33χρονος τραγουδιστής των "The Wanted"

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή η τραγική είδηση του θανάτου του Τομ Πάρκερ, μέλους της νεανικής βρετανικής μπάντας "The Wanted", σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Βυθισμένη στο πένθος είναι η μουσική βιομηχανία, μετά την είδηση θανάτου του Τομ Πάρκερ, τραγουδιστή του συγκροτήματος "The Wanted". Τον Οκτώβριο του 2020 ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι είχε διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο μη χειρουργήσιμο.

«Ήταν αδελφός μας, τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν την απώλεια και τη θλίψη που νιώθουμε. Θα σε θυμόμαστε πάντα στις καρδιές μας», ανέφεραν τα άλλα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, σε ανάρτηση για την «τραγική και πρόωρη απώλεια» του Τομ Πάρκερ.

Η σύζυγός του Kelsey Hardwick έγραψε στο Instagram: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Ο Τομ ήταν το κέντρο του κόσμου μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς το χαμόγελό του και την ενεργητική του παρουσία».

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την αγάπη και την υποστήριξη και ζητάμε να ενωθούμε όλοι για να διασφαλίσουμε ότι το φως του Τομ θα συνεχίσει να λάμπει για τα όμορφα παιδιά του. Πάλεψε μέχρι το τέλος. Είμαι για πάντα περήφανη για σένα», συμπλήρωσε η σύζυγός του στην ανάρτησή της.

Πέθανε ο Τομ Πάρκερ, τραγουδιστής των «The Wanted» AP

Οι Wanted σχηματίστηκαν το 2009, με τους Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes και Jay McGuiness.

Είχαν δύο νούμερο ένα σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο - Glad You Came και All Time Low - και οκτώ άλλες κορυφαίες 10 επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των Chasing The Sun, Heart Vacancy και Lightning.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr