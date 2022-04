Ρώσος αξιωματούχος: «Η Ουκρανία υποθηκεύτηκε στις ΗΠΑ για μερικά δισ. δολάρια»

Ο Vyacheslav Volodin, πρόεδρος της Βουλής της Ρωσίας δήλωσε πως οι κινήσεις των Ουκρανών γίνονται κατόπιν αμερικανικής υπόδειξης.

Η Ρωσία συνεχίζει να μάχεται μόνη της εναντίον όλων με τις κυρώσεις της Δύσης να μην μοιάζουν ικανές να την... γονατίσουν, με τον Vyacheslav Volodin, πρόεδρο της Βουλής, να δηλώνει πως η αμερικανική επιρροή έφερε την Ουκρανία στην υποθήκευση του μέλλοντος της στην Ουάσινγκτον.

Η Ουκρανία ζητάει διαρκώς δάνεια για την αγορά όπλων κάτι που οι ΗΠΑ και ο Τζο Μπάιντεν όχι μόνο δεν αρνούνται να τα χορηγήσουν αλλά το πράττουν με μεγάλη ευκολία και άνεση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά!

Μάλιστα, ο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο ακόμη 33 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ένα ακόμη κονδύλι από τα πολλά που έχουν εγκριθεί για την ενίσχυση της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Vyacheslav Volodin, ο οποίος συχνά πυκνά αναφέρει τις θέσεις του Κρεμλίνου, τόνισε στο Reuters, πως αυτές οι κινήσεις της Ουκρανίας δείχνουν ξεκάθαρα πως το μέλλον της έχει υποθηκευτεί στις ΗΠΑ.

«Αυτά τα δάνεια δίνονται εύκολα και πανάκριβα. Οι μελλοντικές γενιές των Ουκρανών θα πληρώνουν για όπλα, εξοπλισμό και τρόφιμα που τους έδωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι οδηγεί τη χώρα του σε έναν λάκκο με χρέη», δήλωσε ο Volodin.

Vyacheslav Volodin, who as the speaker of the lower house of the Russian parliament often voices the Kremlin's views, accused the United States of seeking to profit from the war while indebting future generations of Ukrainians.

H τελευταία πρόταση του Μπάιντεν περιλαμβάνει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για όπλα και εξοπλισμό, 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια για στήριξη της ουκρανικής οικονομίας και άλλα 3 δισεκατομμύρια για ανθρωπιστικούς λόγους.

