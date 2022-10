Μπουρντέν: Σάλος με τη νέα του βιογραφία - «Δεν σταμάτησε να πίνει, μισούσε αυτό που είxε γίνει»

Τα «σκοτάδια» του διάσημου σεφ 'Άντονι Μπουρντέν, τις εμμονές και τους εθισμούς του, λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του το 2018, εξερευνεί μία νέα εμφιλεγόμενη βιογραφία του που κυκλοφορεί σύντομα

Ο Aντονι Μπουρντέν μπορεί να είχε ξεπεράσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να σταματήσει να πίνει - και μισούσε τον εαυτό του γι' αυτό, σύμφωνα με μια νέα αμφιλεγόμενη βιογραφία.

Στο βιβλίο με τίτλο «Down And Out In Paradise: The Life of Anthony Bourdain», που θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου, ο συγγραφέας Τσαρλς Λίρσεν μίλησε στον Guardian για τις θλιβερές, τελευταίες μέρες του πασίγνωστου, χαρισματικού αλλά και «πληγωμένου» μάγειρα.

Ο Αμερικανός σεφ και παρουσιαστής απαγχονίστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2018. Ο Μπουρντέν φέρεται να κατέρρευσε όταν είδε φωτογραφίες της πρώην κοπέλας του, Ασία Αρτζέντο, να χορεύει με έναν άλλον άντρα στη Ρώμη.

«Έγινε κάποιος που μισούσε. Μέχρι να το συνειδητοποιήσει, ήταν πολύ εξαντλημένος σωματικά για να τα διορθώσει», είπε ο Λίρσεν στην εφημερίδα. «Σκεφτόταν ότι ήταν πιο απλό να αναζητήσει αυτό που αποκαλείται «μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα», πρόσθεσε. «Η ανάκαμψη, θα πείτε, ήταν ένα από τα λίγα πράγματα με τα οποία δεν μπόρεσε να πάει μέχρι το τέλος».

Η Post επικοινώνησε με τον πρώην βοηθό του Μπουρντέν για σχόλια. Στα απομνημονεύματά του το 2000 «Kitchen Confidential», ο σεφ περιέγραφε ότι οι κουζίνες στις οποίες δούλευε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ήταν «βουτηγμένες στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και συνοδεύονταν από δυνατή μουσική ροκ εν ρολ».

Είχε παραδεχτεί ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του έκαναν τα πάντα, από μαριχουάνα, κοκαΐνη και LSD μέχρι κωδεΐνη και ηρωίνη. Ο Μπουρντέν είπε στο Biography.com το 2016 ότι απεξαρτήθηκε από την ηρωίνη τη δεκαετία του 1980, αλλά μερικοί από τους φίλους του από εκείνη την εποχή «είχαν μόλις ξεκινήσει 5, 6, ίσως και 10 χρόνια πριν».

«Αν έκανε κάτι, το έκανε μέχρι τελικής πτώσης, είτε ήταν κόμικς ως παιδί είτε η εμμονή με τη δολοφονία του JFK», πρόσθεσε ο Λίρσεν «Αλλά άργησε να αναρρώσει. δεν σταμάτησε ποτέ να πίνει». Η οικογένεια του Μπουρντέν δεν είναι ικανοποιημένη που θα κυκλοφορήσει αυτό το νέο βιβλίο.

Ο αδερφός του, ο Κρίστοφερ, προσπάθησε δύο φορές να εμποδίσει τη δημοσίευσή του, λέγοντας στους New York Times ότι «κάθε πράγμα που γράφει για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένειά μας ως παιδιά και ως ενήλικες το κατασκεύασε ή το έγραψε εντελώς λάθος».

Ωστόσο, η πρώην σύζυγος του Μπουρντέν, Οτάβια Μπούσια Μπουρντέν, δεν είναι αντίθετη στην κυκλοφορία του βιβλίου και ο Λίρσεν την αποκάλεσε ακόμη και βοηθό του.Την περασμένη εβδομάδα, ο συγγραφέας κυκλοφόρησε μηνύματα μεταξύ του σεφ και της πρώην συζύγου του, όπου φέρεται να δήλωσε ότι ήταν «μόνος και ζούσε σε συνεχή αβεβαιότητα».

«Μισώ τους θαυμαστές μου επίσης», φέρεται να δήλωσε. «Μισώ να είμαι διάσημος. Σιχαίνομαι τη δουλειά μου. Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης υποτιθέμενα κείμενα μεταξύ της Άσια Αρτζέντο και του Άντονι Μπουρντέν.