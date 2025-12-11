Όχι στην επιστροφή στη φύση: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από βιοφοβία

Νέα μελέτη συνόψισε σχεδόν 200 επιστημονικά άρθρα από όλο τον κόσμο και διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς

Newsbomb

Όχι στην επιστροφή στη φύση: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από βιοφοβία
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φύση περιγράφεται συχνά ως ένα επιθυμητό μέρος για πολλούς, αλλά ένα αυξανόμενο ποσοστό ανθρώπων συνδέει τη φύση με αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, δυσφορία, ακόμη και αηδία.

Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, λένε οι ερευνητές.

Η πεζοπορία στη φύση ή η μετάβαση στο εξοχικό αποτελούν εδώ και καιρό κλασικές δραστηριότητες για τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές για πολλούς, αλλά υπάρχει και η μερίδα εκείνη των ανθρώπων που αντιπαθούν να βρίσκονται στη φύση. Το φαινόμενο έχει ονομαστεί βιοφοβία και τονίζεται σε νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Lund στη Σουηδία.

«Η έρευνα εδώ και καιρό υποθέτει ότι οι άνθρωποι νιώθουν θετικά συναισθήματα απέναντι στη φύση. Εμείς έχουμε διερευνήσει το αντίθετο, δηλαδή τις αρνητικές σχέσεις με τη φύση, και έχουμε συγκεντρώσει γνώσεις σχετικά με το πώς προκύπτουν, ποιες συνέπειες έχουν και πώς μπορούν να διαταραχθούν», λέει ο Johan Kjellberg Jensen, συνεργαζόμενος ερευνητής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Lund και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Πώς διαμορφώνονται τα αρνητικά συναισθήματα για τη φύση

Η μελέτη συνόψισε σχεδόν 200 επιστημονικά άρθρα από όλο τον κόσμο και διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς. Τα αποτελέσματα δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι τα αρνητικά συναισθήματα διαμορφώνονται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες όπως το περιβάλλον διαβίωσης, η επαφή με τη φύση και οι εικόνες των μέσων ενημέρωσης, όσο και από εσωτερικούς παράγοντες όπως η υγεία και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, τα φυτά και τη φύση γενικότερα μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τον Johan Kjellberg Jensen, η έλλειψη επαφής με τη φύση και η περιορισμένη γνώση για τη φύση αλληλοενισχύονται σε μια αρνητική σπείρα. Η αστικοποίηση σε συνδυασμό με τις γονικές συμπεριφορές μπορεί να αυξήσει τα αρνητικά συναισθήματα και τον αντιληπτό κίνδυνο για τη φύση στα παιδιά, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς όλο και περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν σε αστικά περιβάλλοντα.

Επιπτώσεις στην υγεία

Επισημαίνει ότι η επαφή με τη φύση έχει τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία, όπως μειωμένο άγχος και καλύτερη σχολική επίδοση στα παιδιά. Ταυτόχρονα, η μελέτη δείχνει ότι τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να χάσουν αυτά τα οφέλη της φύσης για την υγεία.

Ο Γιόχαν Κέλμπεργκ Γένσεν ελπίζει τώρα ότι η μελέτη θα δώσει στο ζήτημα μια πιο σαφή θέση στην έρευνα και θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων. Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η έκθεση των ανθρώπων στη φύση.

«Το φαινόμενο της βιοφοβίας είναι ευρύ και απαιτεί μια ποικίλη εργαλειοθήκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά την αύξηση της γνώσης και της επαφής με τη φύση, σε άλλες τη μείωση των πεδίων σύγκρουσης μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς πίσω από τα αρνητικά συναισθήματα προκειμένου να αντιστρέψουμε την τάση», λέει ο Johan Kjellberg Jensen.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο με τραυματισμό 24χρονου οδηγού

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανατίναξαν ATM στη Βοιωτία, πήραν όλα τα χρήματα και έφυγαν - Δείτε φωτογραφίες

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κάθειρξη πέντε ετών σε νεαρό για τροχαίο με θύμα 18χρονη - Τη σκότωσε ο ξάδελφός της

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηράκλειο: Πήρε «φωτιά» για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ - Εντυπωσιακό βίντεο από drone

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασέρνει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το «μάτι» των εκτελεστών - Η κρυφή κάμερα με την οποία παρακολουθούσαν live τον Γιάννη Λάλα και το συμβόλαιο των €500.000

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μια γιορτινή ημέρα στο Σύνταγμα αφιερωμένη στα δικαιώματα του παιδιού

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Εισαγγελέα στέλνει τον Ξυλούρη η Νέα Δημοκρατία για «περιφρόνηση προς τη διαδικασία»

12:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Χάαλαντ πανηγύρισε σαν ήρωας της ελληνικής μυθολογίας κόντρα στη Ρεάλ

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Δόντια από τίγρη... λέπια παγκολίνου και πτερύγια καρχαρία πωλούνται παράνομα στο Facebook - Στα 22 δισ.δολάρια το παγκόσμιο εμπόριο απειλούμενων ειδών

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Θα τα πουλήσω όλα και θα πάω στην Ταϊλάνδη» - Τι έλεγε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Θύμα διάρρηξης ο Άγιος Βασίλης στην πλατεία πάρκου - Φωτογραφίες

12:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μαγική χριστουγεννιάτικη δράση από τα Ευχοστολίδια στο ημίχρονο Παναθηναϊκός ΑKTOR – Πανιώνιος Cosmorama

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν με Ερντογάν την Παρασκευή στο Τουρκμενιστάν

12:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Έτοιμοι για μαγεία;

11:58ΥΓΕΙΑ

Όχι στην επιστροφή στη φύση: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από βιοφοβία

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στα Χανιά: Προσποιήθηκε τον λογιστή, μπήκε στο σπίτι της και λήστεψε 80χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασέρνει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Θα τα πουλήσω όλα και θα πάω στην Ταϊλάνδη» - Τι έλεγε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το «μάτι» των εκτελεστών - Η κρυφή κάμερα με την οποία παρακολουθούσαν live τον Γιάννη Λάλα και το συμβόλαιο των €500.000

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Τι έγραφε πριν βρεθεί διαμελισμένος με τη σύζυγό του στην έρημο

12:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Χάαλαντ πανηγύρισε σαν ήρωας της ελληνικής μυθολογίας κόντρα στη Ρεάλ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

09:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του - Κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ