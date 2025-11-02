Οι χώρες που είναι λιγότερο «συνδεδεμένες με τη φύση» - Στην χαμηλότερη θέση παγκοσμίως η Ισπανία

Την πρώτη παγκόσμια μελέτη που εξετάζει τη σύνδεση των ανθρώπων με τη φύση δημοσίευσε το επιστημονικό περιοδικό Ambio.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευτηκαν, το Νεπάλ βρίσκεται στην κορυφή με τα έθνη που συνδέονται περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον, με το Ιράν να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση, ενώ ακολουθούν η Νότια Αφρική, το Μπαγκλαντές και η Νιγηρία. Από την Ευρώπη, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, ενώ η Γαλλία κατατάσσεται στη 19η θέση.

Την χαμηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει η Ισπανία, σε έρευνα που περιέλαβε 57.000 άτομα και μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοί, οικονομικοί, γεωγραφικοί και πολιτιστικοί παράγοντες διαμορφώνουν τη στάση απέναντι στη φύση. Στην δεκάδα με τα λιγότερο «συνδεδεμένα με τη φύση» έθνη βρίσκονται, επίσης, η Βρετανία, οι Κάτω Χώρες, ο Καναδάς, η Γερμανία, το Ισραήλ και η Ιαπωνία.

Τι σημαίνει «σύνδεση με τη φύση»;

Η «σύνδεση με τη φύση» είναι ένας ψυχολογικός δείκτης που μετρά το πόσο κοντά αισθάνεται ένα άτομο στον φυσικό κόσμο και στα υπόλοιπα είδη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα σύνδεσης με τη φύση απολαμβάνουν καλύτερη ψυχική υγεία και είναι πιο πιθανό να υιοθετούν περιβαλλοντικά υπεύθυνες συμπεριφορές. Χαμηλή σύνδεση με τη φύση θεωρείται μία από τις τρεις βασικές αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας, μαζί με τις ανισότητες και την προτεραιότητα του ατομικού, υλικού κέρδους.

Πίστη, επιχειρήσεις και αστικοποίηση

Ερευνητές από τη Βρετανία και την Αυστρία, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάιλς Ρίτσαρντσον από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι, διαπίστωσαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που συνδέεται με τη στενή σχέση με τη φύση είναι τα υψηλά επίπεδα «πνευματικότητας» σε μια κοινωνία.

Πιο θρησκευτικές κοινωνίες ή εκείνες που δίνουν προτεραιότητα στην πίστη έναντι της επιστήμης, καταγράφουν υψηλότερη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Αντίθετα, χώρες με υψηλές επιδόσεις στον δείκτη «ευκολίας επιχειρηματικής δραστηριότητας» της Παγκόσμιας Τράπεζας εμφανίζουν χαμηλότερη σύνδεση με τη φύση.

Παρά το γεγονός ότι η Βρετανία διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε περιβαλλοντικές οργανώσεις παγκοσμίως, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά τη σχέση των πολιτών με τη φύση.

Πιο απτοί παράγοντες που σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα σύνδεσης με το περιβάλλον είναι:

η αστικοποίηση,

το μέσο εισόδημα,

και η χρήση του διαδικτύου.

«Πώς ξαναφέρνουμε τη φύση στη ζωή μας;»

«Η σύνδεση με τη φύση δεν αφορά μόνο τι κάνουμε, αλλά πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στον ζωντανό κόσμο», δήλωσε ο Ρίτσαρντσον. Όπως ανέφερε, δεν εκπλήσσεται που η Βρετανία βρίσκεται τόσο χαμηλά.

«Έχουμε γίνει μια πιο ορθολογική, οικονομική και επιστημονική κοινωνία. Αυτό έφερε σημαντικά οφέλη, αλλά πρέπει να ισορροπήσουμε με τις απρόβλεπτες συνέπειες. Πώς επανεντάσσουμε τη φύση σε έναν τόσο τεχνολογικό κόσμο;»

Ο ίδιος προτείνει πρωτοβουλίες όπως:

ενσωμάτωση της φύσης στις θεραπείες του NHS για την ψυχική υγεία,

νομική αναγνώριση των «δικαιωμάτων της φύσης»,

και ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις επιχειρηματικές αποφάσεις, όπως η «καθαρή περιβαλλοντική αποκατάσταση» (biodiversity net gain).

Η φύση ως πνευματική εμπειρία

Η έρευνα διαπίστωσε συσχέτιση μεταξύ της σύνδεσης με τη φύση και της «πνευματικότητας», χρησιμοποιώντας δεδομένα του World Values Survey για τη σημασία της θρησκείας και της πίστης σε θεό.

Ο επίσκοπος του Νόριτς, Graham Usher, σχολίασε: «Ξέρουμε εδώ και καιρό ότι η φύση είναι ωφέλιμη για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή. Στα Ευαγγέλια βλέπουμε τον Ιησού να αποσύρεται στη φύση για προσευχή […] Πιστεύω ότι αυτό που παρατηρούμε, αρχίζουμε να αγαπάμε. Κι αυτό που αγαπάμε, θέλουμε να το προστατεύσουμε».

