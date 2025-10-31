Κίνα: Σαφές προβάδισμα στην αιολική ενέργεια - Νέα «δικέφαλη» τουρμπίνα θα παράγει 50 ΜW

Στον αγώνα για την παγκόσμια κυριαρχία στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, η Κίνα ανεβάζει το επίπεδο. Ο κορυφαίος κινέζικος κατασκευαστής ανεμογεννητριών, η Ming Yang Smart Energy, σχεδίασε έναν δικέφαλο "Κολοσσό" που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα παράγει 50 μεγαβάτ (MW) μόνος του.

Η φιλοδοξία της κινεζικής αιολικής βιομηχανίας είναι σαφής. Σε αντίθεση με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου οι επενδύσεις και η έρευνα υστερούν έναντι της ηλιακής ενέργειας, το λόμπι του ανέμου στο Πεκίνο αποτελεί σοβαρό παίκτη. Η Ming Yang, εταιρεία του Fortune 500, είναι η παγκοσμίως αδιαμφισβήτητη πρωτοπόρος στις ανεμογεννήτριες, ειδικά τις υπεράκτιες.

Το άνοιγμα του δρόμου

Η εταιρεία έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο της με μια δικέφαλη τουρμπίνα—την OceanX—το 2024. Αποτελείται από δύο τουρμπίνες 8,3 MW, εγκατεστημένες σε πύργους 219 μέτρων, τοποθετημένες υπό γωνία πάνω σε πλωτή πλατφόρμα. Για σύγκριση, οι κορυφαίες τουρμπίνες στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Moresea 1 της Μεγάλης Βρετανίας παράγουν 9 MW.

Μόνο μία OceanX, σε ιδανικές συνθήκες, έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει 30.000 σπίτια ετησίως. Αν και οι αντίστροφα περιστρεφόμενοι έλικες αυξάνουν την παραγωγή, δοκιμές είχαν δείξει ότι η υπερβολική δύναμη προκάλεσε την αποκόλληση των πτερυγίων. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία βρήκε αγοραστές και η OceanX εγκαταστάθηκε στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Yangjiang Qingzhou IV, στα νοτιοανατολικά παράλια της Κίνας.

Η τουρμπίνα-ρεκόρ

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι μια τουρμπίνα διπλάσιου μεγέθους από το υπάρχον μοντέλο, με στόχο τα 50 MW, η παραγωγή της οποίας έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, Zhang Qiying, ο οποίος μίλησε πρόσφατα σε συνέδριο στο Πεκίνο, το μάρκετινγκ έχει ήδη ξεκινήσει.

Μια τέτοια τουρμπίνα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος ανά κιλοβατώρα αιολικής ενέργειας στην περιοχή της Κουανγκτσόου στο περίπου 1/5 της τρέχουσας τιμής της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Η περιβαλλοντική διάσταση

Η Ming Yang έχει ήδη αποδείξει την ανθεκτικότητά της, ακόμη και όταν εκδηλώνονται τυφώνες. Κατά τον τυφώνα Ragasa τον Σεπτέμβριο, ολόκληρος ο υπεράκτιος στόλος των 1.345 μονάδων παρέμεινε λειτουργικός.

Ωστόσο, η υπεράκτια αιολική ενέργεια λαμβάνει κριτική από περιβαλλοντολόγους λόγω ανησυχιών για τις μεταναστευτικές θαλάσσιες οδούς, τα ιζήματα του βυθού και τον αντίκτυπο στον παράκτιο τουρισμό.

Μια βέβαιη μέθοδος για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων θα ήταν η μείωση του αριθμού των μονάδων σε ένα αιολικό πάρκο. Με την επίτευξη των 50 MW, η παραγωγή ανά μονάδα θα αυξηθεί έως και 15 φορές σε σύγκριση με ορισμένες τουρμπίνες του Βόρειου Ατλαντικού, επιτρέποντας τη σημαντική μείωση του πλήθους των τουρμπινών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης