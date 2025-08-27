Μαγευτικές εικόνες: Οι πρώτες φωτογραφίες του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year 2025
Λιοντάρι που αντιμετωπίζει μια κόμπρα, τσίτα που εξασκούνται στο κυνήγι, λύκοι και ελάφια δείχνουν την ποικιλομορφία, την ομορφιά και την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου και τη σχέση της ανθρωπότητας με αυτόν.
Από την Ανταρκτική έως την Τανζανία προέρχονται μερικές από τις εικόνες που έλαβαν υψηλή διάκριση στο διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year («Φωτογράφος της Χρονιάς για την Άγρια Φύση») του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βρετανίας.
Μεταξύ αυτών είναι μια φωτογραφία από το ύψος των ματιών μιας αγέλης λύκων στον Καναδά. Πλησίασαν τόσο κοντά στον φωτογράφο, που μπορούσε να μυρίσει την αναπνοή τους.
Στη Ρωσία, ένας άλλος φωτογράφος περίμενε ημέρες για να τραβήξει τη φωτογραφία μιας αρκούδας που περπατούσε κατά μήκος της λίμνης Kurile, στη σκιά του ηφαιστείου Iliinsky.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα κόκκινο ελάφι φωτογραφήθηκε να βρυχάται στο ψηλό χορτάρι, επιδεικνύοντας τα εντυπωσιακά κέρατά του.
Και σε μια φωτογραφία με τίτλο Deadly Lessons, που τραβήχτηκε στην Κένυα, νεαρά τσίτα φωτογραφίστηκαν ενώ εξασκούνταν στο κυνήγι, υπό το βλέμμα της μητέρας τους που βρισκόταν κοντά.
Οι νικητήριες φωτογραφίες θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου, ακολουθούμενες από μια έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπου θα παρουσιαστούν 100 ξεχωριστές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο.