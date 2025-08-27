Μαγευτικές εικόνες: Οι πρώτες φωτογραφίες του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year 2025

Η φωτογραφία «Wake-up Call» δείχνει ένα λιοντάρι και μια κόμπρα στο εθνικό πάρκο Serengeti της Τανζανίας. Τραβήχτηκε από την Gabriella Comi, από την Ιταλία, αφού αυτή και ένας οδηγός εντόπισαν μια κόμπρα να σέρνεται προς δύο λιοντάρια που κοιμόντουσαν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το μεγαλύτερο από τα δύο λιοντάρια αντιμετώπισε τον δηλητηριώδη εισβολέα. Το Serengeti είναι γνωστό για τον μεγάλο πληθυσμό λιονταριών που φιλοξενεί, περίπου 3.000.

Από την Ανταρκτική έως την Τανζανία προέρχονται μερικές από τις εικόνες που έλαβαν υψηλή διάκριση στο διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year («Φωτογράφος της Χρονιάς για την Άγρια Φύση») του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βρετανίας.

Μεταξύ αυτών είναι μια φωτογραφία από το ύψος των ματιών μιας αγέλης λύκων στον Καναδά. Πλησίασαν τόσο κοντά στον φωτογράφο, που μπορούσε να μυρίσει την αναπνοή τους.

Η φωτογραφία «Inside the Pack» παρουσιάζει λύκους στο νησί Ellesmere του Καναδά. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Amit Eshel από το Ισραήλ, σε θερμοκρασία -35 °C, και δείχνει τους λύκους να πλησιάζουν τόσο κοντά που μπορεί να μυρίσει την αναπνοή τους. Amit Eshel/2025 Wildlife Photographer of the Year

Στη Ρωσία, ένας άλλος φωτογράφος περίμενε ημέρες για να τραβήξει τη φωτογραφία μιας αρκούδας που περπατούσε κατά μήκος της λίμνης Kurile, στη σκιά του ηφαιστείου Iliinsky.

Η φωτογραφία «Essence of Kamchatka» απεικονίζει μια καφέ αρκούδα στην άκρη της Ρωσίας, καθώς ένας γλάρος πετάει από πάνω της. Η εικόνα τραβήχτηκε από τον Kesshav Vikram από την Ινδία και έλαβε υψηλή διάκριση στην κατηγορία των 11 έως 14 ετών. Ο Vikram περίμενε μέρες για να δει την αρκούδα να περπατάει κατά μήκος της όχθης της λίμνης Kurile. Kesshav Vikram/2025 Wildlife Photographer of the Year

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα κόκκινο ελάφι φωτογραφήθηκε να βρυχάται στο ψηλό χορτάρι, επιδεικνύοντας τα εντυπωσιακά κέρατά του.

Η φωτογραφία «Rutting Call» δείχνει ένα ελάφι στο Bradgate Park, στο Leicestershire του Ηνωμένου Βασιλείου. Τραβηγμένη από τον Jamie Smart, από το Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβε υψηλή διάκριση στην κατηγορία κάτω των 10 ετών. Jamie Smart/2025 Wildlife Photographer of the Year

Και σε μια φωτογραφία με τίτλο Deadly Lessons, που τραβήχτηκε στην Κένυα, νεαρά τσίτα φωτογραφίστηκαν ενώ εξασκούνταν στο κυνήγι, υπό το βλέμμα της μητέρας τους που βρισκόταν κοντά.

Η εικόνα «Deadly Lessons» δείχνει νεαρά τσίτα που έχουν πιάσει ένα μικρό ζώο στο εθνικό καταφύγιο Samburu της Κένυας. Marina Cano/2025 Wildlife Photographer of the Year

Οι νικητήριες φωτογραφίες θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου, ακολουθούμενες από μια έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπου θα παρουσιαστούν 100 ξεχωριστές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/p/DN2hf_WWA4k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης